МОН введет "слепое" рецензирование учебников

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане планируется внедрить "слепое" рецензирование учебников, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает Kazakhstan Today.

В рамках реализации госпрограммы мы поменяли подход к разработке и экспертизе учебников . Во всех регионах республики проводится работа по обсуждению макета учебников с учительской общественностью и экспертами. Для обеспечения открытости экспертизы учебники размещаются на открытом портале", - сказал министр на правительственном часе в мажилисе, проинформировала пресс-служба МОН РК.

В целях дальнейшего повышения качества учебников в настоящее время МОН РК ведется работа по обновлению механизма экспертизы учебников. Также будет организовано обучение авторов и экспертов, "слепое" рецензирование учебников, сертификация экспертов, пишет Kazpravda.kz

Кроме этого, с 1 сентября на сайте ведомства размещены электронные версии учебников для 1-10 классов формате EPUB . В МОН считают, что это новшество позволит школьникам пользоваться учебниками через электронные устройства и облегчит вес ученического портфеля.

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