МОН введет "слепое" рецензирование учебников

В рамках реализации госпрограммы мы поменяли подход к разработке и экспертизе учебников. Во всех регионах республики проводится работа по обсуждению макета учебников с учительской общественностью и экспертами. Для обеспечения открытости экспертизы учебники размещаются на открытом портале", - сказал министр на правительственном часе в мажилисе, проинформировала пресс-служба МОН РК.
В целях дальнейшего повышения качества учебников в настоящее время МОН РК ведется работа по обновлению механизма экспертизы учебников. Также будет организовано обучение авторов и экспертов, "слепое" рецензирование учебников, сертификация экспертов, пишет Kazpravda.kz.
Кроме этого, с 1 сентября на сайте ведомства размещены электронные версии учебников для 1-10 классов формате EPUB. В МОН считают, что это новшество позволит школьникам пользоваться учебниками через электронные устройства и облегчит вес ученического портфеля.
Напомним, в сентябре специалисты замерили вес рюкзаков учеников столичных школ. Выяснилось, что рюкзаки в 2,5 раза тяжелее установленного норматива.
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