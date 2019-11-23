Обеспечить все организации образования системами видеонаблюдения поручило Минобразования

Нур-Султан. 22 ноября. Kazakhstan Today - Министерством образования и науки Республики Казахстан проведено совещание с участием руководителей региональных управлений образования по вопросам усиления мер по обеспечению безопасности детей, передает Kazakhstan Today.

В ходе совещания отмечено, что в действующих нормативных документах предусмотрены меры безопасности, которые исполняются не всеми местными исполнительными органами.

"Совместный приказ МОН, МВД РК "Об утверждении Стандартов и требований к оснащению организаций дошкольного и среднего образования системами видеонаблюдения" предусматривает, что система видеонаблюдения устанавливается в специально выделенном помещении, либо в пункте централизованной охраны, работает в автоматизированном режиме или с возможностью подключения к центрам оперативного управления. Кроме того, система должна позволять вести наблюдение за обстановкой в помещениях и прилегающих к ним территориях по периметру территории. Должны быть охвачены главные и запасные входы, помещения массового скопления людей, другие помещения по усмотрению руководителя организации образования. Срок хранения информации - не менее 30 суток", - сообщили в Министерстве образования.

Приказ МОН РК "Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного и среднего образования, а также специальных организаций образования", предусматривает обязательную установку и функционирование систем видеонаблюдения.

В этой связи региональным управлениям образования необходимо провести следующую работу. Первое: обеспечить все организации образования системами видеонаблюдения, соответствующими нормативным требованиям. Согласно расписанию уроков, секций и кружков, установить ответственного работника за системами видеонаблюдения для своевременного реагирования во внештатных ситуациях на период пребывания детей в организациях. А также необходимо решить вопрос по выведению систем видеонаблюдения организаций дошкольного и среднего образования республиканского, областного и городского значения на Центр оперативного управления органов внутренних дел.

Кроме того, в ведомстве отметили необходимость ввести пропускной режим, предусмотрев при этом в Уставах организаций образования порядок пребывания родителей и законных представителей детей, а также их близких родственников, предварительно обсудив данные вопросы с родительским и попечительским советами организаций образования.

В условиях областных центров, городских и других крупных организаций образования рассмотреть вопрос передачи функций обеспечения пропускного режима и охраны специализированным службам с допуском к работе в организациях образования.

Обеспечить наличие ограждений по всему периметру территории организации образования в соответствии с требованиями государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства", - говорится в сообщении МОН.

В ведомстве поручили утвердить планы и выделить средства для оборудования теплых туалетов, отвечающие необходимым нормам в зданиях организаций образования.

Также в МОН отметили важность обеспечения исполнения инструкции по безопасности детей, ознакомление педагогов с данной инструкцией, особенно в части дежурства и сопровождения детей.

В рамках реализации рекомендаций августовского совещания работников образования в настоящее время принимаются меры по поэтапному решению вопросов обеспечения организаций образования спортивными залами и теплыми туалетами. Решение данной проблемы также закладывается в проект новой Государственной программы развития образования и науки РК на 2020-2025 годы", - добавили в пресс-службе МОН РК.

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