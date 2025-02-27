26.02.2025, 14:58 6906
Победителям и призерам международных научных конкурсов среди школьников будут выплачивать до 6 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам культуры и образования, передает корреспондент агентства.
Одной из поправок предусматриваются единовременные выплаты школьникам, ставшим победителями и призерами международных конкурсов научных проектов, а также учителям, подготовившим их к участию в конкурсе. Ранее такие выплаты получали только победители международных предметных олимпиад. Максимальная выплата школьникам по этой категории может составить 1500 МРП, или порядка 6 миллионов тенге", - сообщили в мажилисе.
Вместе с тем законопроектом предусматриваются некоторые поправки в части дошкольного образования.
Дети, прошедшие предшкольную подготовку, смогут оставаться в детских садах до 31 июля. Ранее родители неоднократно обращались к депутатам с проблемой, когда ребенок по достижении 6-летнего возраста, согласно правилам, уже не имел права посещать детский сад, но еще не был зачислен в школу", - проинформировали в пресс-службе нижней палаты парламента.
Также законопроектом устанавливается запрет на передачу в частную собственность земельных участков, зарезервированных для строительства дошкольных организаций.
Ранее в мажилисе предложили освободить от отработки образовательных грантов родителей детей с инвалидностью.
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26.02.2025, 12:27 8636
В мажилисе предложили освободить от отработки грантов родителей детей с инвалидностью
Также предложено предоставлять отсрочку по отработке на период обучения поступившим и завершившим послевузовское обучение в зарубежных организациях образования
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента РК предложили освободить казахстанцев с детьми-инвалидами от отработки образовательных грантов, передает корреспондент агентства.
От обязательной отработки государственного гранта на обучение предлагается освободить выпускников вузов, являющихся получателями государственного пособия и воспитывающих ребенка с инвалидностью либо осуществлявших уход за лицом с инвалидностью I группы", - сообщили в мажилисе.
Также предложено предоставлять отсрочку по отработке на период обучения лицам, поступившим и завершившим обучение в резидентуре, магистратуре, аспирантуре, докторантуре в зарубежных организациях образования.
Кроме того, для повышения качества образования законопроектом вводятся нормы о ранжировании организаций высшего и послевузовского образования. Государственная поддержка организациям образования будет оказываться в зависимости от их уровня и качества оказываемых услуг.
Ранее мажилисмены заявили о необходимости введения запрета на рекламу написания научных работ в Казахстане.
21.02.2025, 15:16 36796
Колледжи Казахстана перешли на лицензирование по специальностям
Если ранее лицензирование касалось отдельных квалификаций, то теперь лицензии будут выдаваться по специальностям
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Более 200 организаций технического и профессионального образования получили лицензии по новой системе, сообщили в ходе аппаратного совещания в Министерстве просвещения РК.
Как пояснили в ведомстве, если ранее лицензирование касалось отдельных квалификаций, то теперь лицензии будут выдаваться по специальностям. Эта мера позволит колледжам быстрее адаптироваться к изменениям в экономике, оперативно реагировать на потребности рынка труда и расширять возможности подготовки специалистов.
Теперь колледжи смогут оперативно добавлять новые квалификации в рамках лицензированной специальности, минуя длительные бюрократические процедуры. Достаточно подтвердить соответствие материально-технической базы и кадрового состава. Кроме того, модульные образовательные программы дают студентам возможность осваивать сразу несколько квалификаций в рамках одной специальности, что повышает их конкурентоспособность", - отметил председатель Комитета по обеспечению качества образования Ернур Дауенов.
В настоящее время территориальные департаменты Министерства просвещения РК провели разъяснительную работу среди колледжей, разместили информацию на официальных ресурсах и разработали график переоформления лицензий. Завершить этот процесс планируется к 1 марта 2025 года.
Колледжи уже могут подать заявки на получение лицензий по новым специальностям или переоформить существующие.
Ранее в Минтруда рассказали, какие рабочие кадры будут наиболее востребованы в ближайшие 6 лет.
17.02.2025, 10:25 59736
Аудит в сфере среднего образования выявил финансовые нарушения на 1,1 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Высшая аудиторская палата провела аудит эффективности использования средств, выделенных на развитие и повышение качества среднего образования. Госаудит выявил ряд проблемных вопросов и системных недостатков, снижающих эффективность принимаемых мер по развитию среднего образования, сообщили в пресс-службе палаты.
Как отметил член ВАП Нурлан Нуржанов, они касаются стратегического планирования, оценки качества образования, подготовки и трудоустройства педагогов, качества их переподготовки, методологического обеспечения образовательного процесса, а также государственного регулирования и контроля.
В целом государственным аудитом установлено:
- финансовых нарушений на сумму 1,1 млрд тенге;
- неэффективное планирование средств и ресурсов - 62,4 млрд тенге;
- неэффективное использование - 3,2 млрд тенге.
По данным ВАП, стратегическое планирование в образовательной сфере характеризуется частыми изменениями государственных программ и концепций. Регулярная смена стратегических документов приводит к прерыванию ранее начатых инициатив, из-за чего отсутствует преемственность и стабильность в образовательной политике.
Минпросвещения в первую очередь должно следить, чтобы принимаемые документы обеспечивали последовательность реформ. У нас за последние годы финансирование среднего образования более чем в три раза увеличилось. В этих условиях государство ожидает большей отдачи от принимаемых мер", - сказал председатель ВАП Алихан Смаилов.
Как следует из аудиторского заключения, в формировании госзаказа на подготовку педагогов выявлены значительные расхождения между прогнозами Министерства труда и реальными потребностями системы образования, что объясняется недостатками методологии расчета.
В части повышения квалификации проблемой остается посткурсовое сопровождение педагогов. Оно должно помогать учителям применять новые знания на практике, однако на деле ограничивается лишь семинарами и публикациями.
Реформы в области образовательных стандартов проводятся несистемно. Частые изменения в учебных планах привели к пересмотру уже выпущенных учебников и неэффективным расходам бюджета. За последние 5 лет экономические потери из-за пересмотра учебников превысили 16 млрд тенге", - отметили в аудиторской палате.
Также выявлены недостатки в экспертизе и мониторинге качества учебников. За 5 лет критерии оценки менялись 12 раз, что свидетельствует об отсутствии устойчивой системы оценки. Не реализован порядок экспертизы через информационную систему мониторинга государственных услуг, процедуры ведутся на бумаге.
Лицензирование - одна из форм обеспечения государственных гарантий получения качественного образования, однако в стране функционируют 66 школ без лицензии, включая государственные. О распространенности системных проблем в образовательных учреждениях свидетельствует низкий процент успешного прохождения аттестации, которую с первого раза проходит лишь 18,2% школ", - сообщили в ВАП.
15.02.2025, 14:27 74296
Стартует прием заявлений для участия в мартовском ЕНТ
Фото: КНБ РК
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 15 февраля стартует прием заявлений для участия в мартовском ЕНТ, который продлится до 25 февраля, сообщает в Telegram-канал Национального центра тестирования.
Зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz или через приложение UTO.
Само тестирование пройдет с 1 марта по 5 апреля.
В тестировании могут принять участие:
- обучающиеся выпускных 11-х (12-х) классов организаций среднего образования;
- лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно;
- выпускники школ прошлых лет и колледжей (на полный срок обучения);
- лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК;
- выпускных 11-х (12-х) классов, обучавшиеся за рубежом (граждане Республики Казахстан).
Стоимость тестирования - 5640 тенге.
11.02.2025, 15:31 91761
В колледжах Казахстана начнут готовить специалистов по атомной энергетике и конструированию дронов
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Колледжи Казахстана начнут подготовку специалистов в сферах атомной энергетики и конструирования дронов, сообщил в ходе открытия фестиваля "Город рабочих профессий" министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев.
С 1 сентября 2025 года объем подушевого финансирования колледжей увеличится в два раза. В настоящее время шефство над колледжами оказывают 518 предприятий, а в будущем их число планируется увеличить до 4 тысяч.
Одним из ключевых мероприятий Года рабочих профессий станет интернационализация 10 колледжей страны. Основная цель - повышение их конкурентоспособности на глобальном уровне и приведение образовательных программ в соответствие с международными стандартами. Планируется внедрение опыта Венгрии в подготовке специалистов по атомной энергетике, а также применение опыта Китая в сфере IT и конструирования дронов", - сообщил Бейсембаев.
Кроме того, в Астане будет создан Национальный центр компетенций для поддержки и развития студентов технического и профессионального образования. Аналогичные центры успешно функционируют в Китае, Южной Корее и ОАЭ. А уже этой осенью в Актау пройдет I чемпионат профессионального мастерства среди тюркоязычных стран TurkicSkills.
Как отметили в Министерстве просвещения, фестиваль "Город рабочих профессий" - первое мероприятие, официально открывающее Год рабочих профессий. Его площадка создана для взаимодействия будущих специалистов, работодателей и организаций системы технического и профессионального образования. Уникальный формат мероприятия позволяет гостям погрузиться в специфику различных профессий и попробовать себя в разных отраслях экономики с помощью интерактивных площадок и специализированного оборудования.
В "Городе рабочих профессий" развернуто восемь тематических улиц: горного дела и металлургии, машиностроителей и транспортников, энергетиков и нефтяников, аграрников и водников, строителей, профессий будущего, а также уголки спасателей, пожарных, медицины и другие. Дополнительно на территории фестиваля представлены 40 креативных домов, демонстрирующих различные отрасли и направления профессионального развития.
В течение нескольких дней на территории города пройдут различные семинары и мастер-классы, инновационные сессии, парад профессий, ярмарка вакансий, презентации стартапов, концерты и тренинги.
В системе профтехобразования Казахстана функционирует 772 колледжа в которых обучается 556 тыс. студентов. Благодаря поддержке главы государства за 2 года стипендия студентов колледжей увеличилась в два раза. В 2025 году охват студентов бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям составит 153 тыс., что на 10 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. 70% госзаказа будут направлены на технические специальности, включая машиностроение, транспорт, энергетику, IT, строительство и др", - подытожили в ведомстве.
29.01.2025, 13:16 151676
Специалистов в области ИИ и атомной промышленности готовят в Казахстане
Фото: pexels.com
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В каких вузах страны готовят специалистов для предприятий ядерной и атомной промышленности, а также в области искусственного интеллекта, рассказала на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК Гульжан Джарасова.
По ее словам, на инженерных специальностях в сфере атомной промышленности учится 921 человек, при этом большая часть из них - 96% - на грантах.
Представитель Миннауки также добавила, что в Казахстане открываются филиалы ведущих зарубежных вузов в этой сфере.
На базе КазНУ имени аль-Фараби создан Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (РФ). На базе университета Есенова консорциум немецких технических университетов также начал подготовку инженеров электроэнергетической отрасли нового формата. На базе Алматинского университета энергетики и связи имени Г.Даукеева в 2024 году был открыт филиал университета Анхальта (ФРГ), где будут подготовлены специалисты по электротехнике и энергетике", - сообщила Джарасова.
Всего за 3 года в этой сфере отучились более 1800 выпускников.
В целом подготовку кадров по инженерным направлениям осуществляют 54 вуза.
Контингент составляет более 100 тыс. обучающихся. Но круг технической отрасли шире и включает окружающую среду, физические и химические науки, геологию, информационно-коммуникационные технологии, транспортные услуги и другие направления", - рассказала спикер.
Также в соответствии с требованиями рынка в программы подготовки инженеров вводятся дисциплины для будущих специалистов по ИИ. Кадры готовят 3 вуза.
Это Кызылординский университет имени Коркыт ата совместно с Сеульским национальным университетом науки и технологий (SeoulTech); Сатпаев Университет совместно с City University of Hong Kong (CityU), ВКТУ имени Д.Серикбаева на базе мастерской Лу Бань. Аналогичная работа ведется и в других вузах", - уточнила Джарасова.
Она также перечислила основные проблемы, с которыми сталкивается инженерное образование в Казахстане. Это устаревшая материально-техническая база вузов, недостаточная связь между вузами и реальным сектором экономики, низкая популярность инженерных профессий среди молодежи и другие.
Для решения этих вопросов уже запущены ключевые инициативы.
Прежде всего, модель подготовки предусматривает раннюю профориентацию с открытием инженерных классов в школах, а также полную интеграцию технических вузов с производством. В реализацию концепции развития высшего образования осуществляется переход на модель опережающего кадрового обеспечения, который реализуется в рамках проекта "Мамандығым-Болашағым". Участвуют 20 региональных вузов из 17 регионов. В 9 разработаны региональные атласы профессий по 45 отраслям и определены более 500 новых профессий", - отметила спикер.
В результате в 91 вузе разработаны 902 новые образовательные программы на основе отраслевых атласов новых профессий и региональных карт. Более 100 тыс. школьников прошли профдиагностику через платформу Edunavigator. kz, из которых более 12 тыс. выбрали инженерное направление в качестве своей будущей профессии. Также на базе вузов создано более 30 центров компетенций, которые ведут работу от опросов работодателей до разработки региональных карт и новых программ подготовки кадров на основе атласа профессий.
Во-вторых, на базе 8 вузов начата подготовка кадров по индустриальному РhD. 94 докторанта начали экспериментально-исследовательскую работу совместно с крупными производственными компаниями. Они будут решать конкретные задачи предприятий и предложат рационализаторские предложения. Предусматривается постепенное увеличение числа докторантов по данной программе", - сообщила представитель ведомства.
По ее словам, в настоящее время установлено 34 стратегических партнерства с вузами 12 стран, открыто 16 филиалов вузов США, Великобритании, Италии, КНР, РФ, Франции, Южной Кореи.
Большинство программ и специализаций ориентировано на подготовку кадров технического профиля. Подбор зарубежных вузов-партнеров проведен с учетом экономической потребности в отдельных отраслях, а также запросов и предложений регионов. Например, филиал британского вуза Heriot Watt University создан на базе Актюбинского университета для подготовки кадров по программам "Электротехника и энергетика"; "Горное дело и добыча полезных ископаемых"; филиал РХТУ на базе Таразского университета - для подготовки кадров в области химии и химических технологий и другие. Такой подход позволит выпускникам быть востребованными для местных предприятий и более конкурентоспособными на международном уровне.
Ранее сообщалось, что специалистов для АЭС будут готовить отечественные колледжи.
29.01.2025, 12:57 152421
Казахстанские первоклассники отдохнут 7 дней на дополнительных зимних каникулах
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Дополнительные зимние каникулы для первоклассников продлятся семь дней, сообщает Министерство просвещения РК.
Там напомнили, что III четверть, состоящая из 10 учебных недель, началась в казахстанских школах 9 января 2025 года.
Ученикам первых классов положены дополнительные каникулы. Они продлятся 7 календарных дней с 10 по 16 февраля 2025 года.
Для остальных школьников III четверть продлится 10 учебных недель, а весенние каникулы - 11 календарных дней, с 21 по 31 марта 2025 года включительно.
23.01.2025, 10:54 175566
Призеры международных олимпиад смогут обучаться по программе "Болашак" Дополнено
Фото: pixabay.com
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат парламента Республики Казахстан одобрил изменение правил для участия в программе "Болашак", передает корреспондент агентства.
Призерам международных олимпиад и конкурсов предоставлена возможность поступить в лучшие зарубежные вузы по программе "Болашак", в том числе на уровне бакалавриата. При этом обучаться за рубежом можно будет по специальности, соответствующей предмету олимпиады", - сообщили в пресс-службе сената.
Ранее по образовательной программе "Болашак" можно было поступить только в магистратуру, докторантуру или пройти стажировку в зарубежных компаниях и университетах.
Дополнено 23.01.2025, 13.00
В кулуарах сената парламента вице-министр науки и высшего образования РК Дархан Ахмед-Заки рассказал, по каким предметным олимпиадам будут присваиваться гранты на послевузовское образование за рубежом.
Молодые ребята будут прикладывать диплом о том, что они являются победителеями - первое, второе и третье места. Дальше уже будут рассматриваться национальной независимой комиссией и все решения будут выносить на республиканскую комиссию, где уже будет окончательное присуждение. Механизм присуждения аналогичный. Это регулируется несколькими НПА. Большинство талантливой молодежи, выигрывая на Олимпиадах, остаются за рубежом. Мы хотим им предложить уникальную возможность учиться в ведущих университетах, что потом, обратно возвращаясь, они вовлекались в социальную жизнь, выбирали себе научный профиль, либо работали в наших вузах и национальных компаниях", - сказал вице-министр.
Он уточнил, что количество таких олимпиад ограничено. В список войдут международные олимпиады по физике, математике, информатике и инженерии. Новые условия для участия в программе “Болашак” заработают в этом году.
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