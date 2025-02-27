В мажилисе предложили освободить от отработки грантов родителей детей с инвалидностью

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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В каких вузах страны готовят специалистов для предприятий ядерной и атомной промышленности, а также в области искусственного интеллекта, - В каких вузах страны готовят специалистов для предприятий ядерной и атомной промышленности, а также в области искусственного интеллекта, рассказала на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК Гульжан Джарасова.





По ее словам, на инженерных специальностях в сфере атомной промышленности учится 921 человек, при этом большая часть из них - 96% - на грантах.





Представитель Миннауки также добавила, что в Казахстане открываются филиалы ведущих зарубежных вузов в этой сфере.





На базе КазНУ имени аль-Фараби создан Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (РФ). На базе университета Есенова консорциум немецких технических университетов также начал подготовку инженеров электроэнергетической отрасли нового формата. На базе Алматинского университета энергетики и связи имени Г.Даукеева в 2024 году был открыт филиал университета Анхальта (ФРГ), где будут подготовлены специалисты по электротехнике и энергетике", - сообщила Джарасова.





Всего за 3 года в этой сфере отучились более 1800 выпускников.





В целом подготовку кадров по инженерным направлениям осуществляют 54 вуза.





Контингент составляет более 100 тыс. обучающихся. Но круг технической отрасли шире и включает окружающую среду, физические и химические науки, геологию, информационно-коммуникационные технологии, транспортные услуги и другие направления", - рассказала спикер.





Также в соответствии с требованиями рынка в программы подготовки инженеров вводятся дисциплины для будущих специалистов по ИИ. Кадры готовят 3 вуза.





Это Кызылординский университет имени Коркыт ата совместно с Сеульским национальным университетом науки и технологий (SeoulTech); Сатпаев Университет совместно с City University of Hong Kong (CityU), ВКТУ имени Д.Серикбаева на базе мастерской Лу Бань. Аналогичная работа ведется и в других вузах", - уточнила Джарасова.





Она также перечислила основные проблемы, с которыми сталкивается инженерное образование в Казахстане. Это устаревшая материально-техническая база вузов, недостаточная связь между вузами и реальным сектором экономики, низкая популярность инженерных профессий среди молодежи и другие.





Для решения этих вопросов уже запущены ключевые инициативы.





Прежде всего, модель подготовки предусматривает раннюю профориентацию с открытием инженерных классов в школах, а также полную интеграцию технических вузов с производством. В реализацию концепции развития высшего образования осуществляется переход на модель опережающего кадрового обеспечения, который реализуется в рамках проекта "Мамандығым-Болашағым". Участвуют 20 региональных вузов из 17 регионов. В 9 разработаны региональные атласы профессий по 45 отраслям и определены более 500 новых профессий", - отметила спикер.





В результате в 91 вузе разработаны 902 новые образовательные программы на основе отраслевых атласов новых профессий и региональных карт. Более 100 тыс. школьников прошли профдиагностику через платформу Edunavigator. kz, из которых более 12 тыс. выбрали инженерное направление в качестве своей будущей профессии. Также на базе вузов создано более 30 центров компетенций, которые ведут работу от опросов работодателей до разработки региональных карт и новых программ подготовки кадров на основе атласа профессий.





Во-вторых, на базе 8 вузов начата подготовка кадров по индустриальному РhD. 94 докторанта начали экспериментально-исследовательскую работу совместно с крупными производственными компаниями. Они будут решать конкретные задачи предприятий и предложат рационализаторские предложения. Предусматривается постепенное увеличение числа докторантов по данной программе", - сообщила представитель ведомства.





По ее словам, в настоящее время установлено 34 стратегических партнерства с вузами 12 стран, открыто 16 филиалов вузов США, Великобритании, Италии, КНР, РФ, Франции, Южной Кореи.





Большинство программ и специализаций ориентировано на подготовку кадров технического профиля. Подбор зарубежных вузов-партнеров проведен с учетом экономической потребности в отдельных отраслях, а также запросов и предложений регионов. Например, филиал британского вуза Heriot Watt University создан на базе Актюбинского университета для подготовки кадров по программам "Электротехника и энергетика"; "Горное дело и добыча полезных ископаемых"; филиал РХТУ на базе Таразского университета - для подготовки кадров в области химии и химических технологий и другие. Такой подход позволит выпускникам быть востребованными для местных предприятий и более конкурентоспособными на международном уровне.



