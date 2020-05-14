Прием документов в школы с 2021 года будет вестись с апреля

Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - С 2021 года прием документов для зачисления в школы будет вестись с апреля, передает Kazakhstan Today.

Со следующего года прием документов для первоклассников будет начинаться не с июня, а гораздо раньше - с 1 апреля и длиться по 1 августа. Почему были внесены такие изменения? Во-первых, потому что это удобно для родителей. У них появится возможность заранее определиться со школой, собрать необходимые документы для поступления и сделать это не в летний отпускной сезон", - написал в Facebook министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Он также отметил, что за лето родителям нужно подготовить детей в школу: собрать необходимые школьные принадлежности, справки и т.д. Родители жаловались, что не успевают собрать документы, определиться со школой, и поэтому часто прием документов затягивался вплоть до 31 августа, а где-то даже до середины сентября.

По словам министра, с точки зрения администрации школ эти изменения также упрощают процессы, и делают планирование деятельности гораздо более удобным. Руководство школы сможет заранее комплектовать классы, закупать необходимое количество учебников и вовремя их доставлять, распределять часы, определять состав педагогов в зависимости от количества классов.

Важно, чтобы родители приучились заранее планировать поступление детей в школы и вовремя подавать необходимые документы.

Теперь все эти процессы будут полностью автоматизированы и доступны через "Электронное правительство". Просто через портал, находясь у себя дома, можно будет с минимальными затратами времени и других ресурсов подать заявление для приема в 1-й класс", - отметил Аймагамбетов.

Кроме того, глава МОН сообщил об изменении формата перевода учащихся из одной школы в другую, он также будет автоматизирован. Родителям не придется ехать из одной школы в другую и сдавать документы в бумажном формате, оформлять корешки для выбытия в старой школе, а затем корешок прибытия. Работа по внедрению нового формата завершится в ближайшее время.

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