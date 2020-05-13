Нур-Султан. 12 мая. Kazakhstan Today - Документы на поступление в вузы и колледжи будут приниматься онлайн. Об этом сегодня в ходе онлайн-конференции сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

В прошлом году мы обещали, что к этому году полностью автоматизируем прием документов в вузы и колледжи. В настоящее время эта услуга автоматизирована, и мы планируем, что с начала приемной кампании все возможности будут созданы", - сказал глава МОН.

Он отметил, что абитуриентам и их родителям для подачи заявления требуется зайти на портал электронного правительства и подать необходимые документы в электронном виде.

Не надо больше стоять в очередях, собирать разные справки, пресловутый скоросшиватель: туда все свои аттестаты, оригиналы, копии, справки, фотографии и бессчетное количество документов собирать, терять свое время, нервы. Сейчас эта система максимально упрощена", - подчеркнул Аймагамбетов.

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