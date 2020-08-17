Продлен прием документов на присуждение образовательных грантов акиматов

Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане прием документов для абитуриентов на присуждение грантов местных исполнительных органов продлен до 18 августа, передает Kazakhstan Today.

Прием документов на присуждение грантов местного исполнительного органа (акимата) продлен до 18 августа. Если вы не прошли по общему конкурсу, то не упустите эту возможность", - сообщил Центр национального тестирования в Instagram.

На 2020-2021 учебный год выделено 2540 грантов акиматов. Документы принимают с 5 по 18 августа через виртуальные приемные комиссии вузов.

При подаче документов абитуриент может выбрать сразу четыре вуза и четыре образовательные программы (но они должны быть в одной области). После окончания вуза нужно будет отработать какое-то время именно в том регионе, акимат которого присудит грант.

Дополнительная информация будет опубликована на официальных сайтах городских и областных акиматов.

Ранее Министерство образования и науки Казахстана опубликовало результаты распределения образовательных грантов на 2020-2021 учебный год. Количество претендентов на образовательный грант составило свыше 80 тысяч человек. Из них 53 тысячи (51 164 гранта, плюс 2700 на медицинские специальности) казахстанских абитуриентов смогут получить высшее образование бесплатно за счет государства на бакалавриате.

Имена обладателей грантов будущих магистрантов и докторов станут известны до 27 августа.

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