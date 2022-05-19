В школах Казахстана устанавливают таблички с QR-кодами на веб-сайт по защите прав детей

НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан в рамках Года детей запустил интернет-ресурс Bala Qorgau. В школах устанавливаются специальные таблички с QR-кодом и адресом веб-сайта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Просканировав QR-код, школьники попадают на сайт Bala Qorgau , где они могут задать интересующие их вопросы. Учащиеся и родители также могут анонимно обратиться за помощью или сообщить о противоправных действиях в организациях образования. Обратившимся гарантируется анонимность", - сообщили в пресс-службе МОН РК.

По данным министерства, на сегодня QR-таблички уже установлены в нескольких школах Нур-Султана и Алматы. В дальнейшем они будут установлены и в других организациях образования. Уже поступило более 100 обращений, в основном они касаются вопросов взаимоотношений детей и родителей.

Сообщается, что на сайте школьники и родители могут найти советы, как быть в той или иной ситуации.

К примеру, ребята могут узнать, как завести новых друзей, как не попасть в плохую компанию и т.д. Вопрос можно задать как открыто, так и анонимно. Для этого необходимо оставить заявку на сайте, консультанты перезвонят и ответят на волнующие детей, родителей вопросы", - добавили в ведомстве.