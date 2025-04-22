Расходы казахстанцев на образование выросли на 12% за год - Finprom

Наибольшая статья трат пришлась на оплату дошкольного образования: 7,4 тыс. тенге на семью в квартал

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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В четвертом квартале прошлого года казахстанские семьи потратили на образование в среднем 24,1 тыс. тенге, на 11,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, сообщает - В четвертом квартале прошлого года казахстанские семьи потратили на образование в среднем 24,1 тыс. тенге, на 11,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, сообщает Finprom





Наибольшая статья трат пришлась на оплату дошкольного образования: 7,4 тыс. тенге на семью в квартал. В среднем по стране - на 15,5% больше, чем годом ранее. Далее следуют расходы на питание учащихся (3,9 тыс. тенге) и оплата высшего образования (3,8 тыс. тенге). В пятерку самых затратных направлений также вошли оплата общего среднего образования (2,6 тыс. тенге) и аренда жилья для студентов (1,5 тыс. тенге)", - сообщает источник.





При этом расходы горожан в секторе в среднем составили 27,6 тыс. тенге в квартал на одно домохозяйство, тогда как расходы сельских жителей - лишь 16,6 тыс. тенге. Разница между ними достигла 39,8%, или 11 тыс. тенге.





Дополнительно семьи в среднем тратили 1 тыс. тенге на репетиторов, 964 тенге на проезд, 766 тенге на профессиональное среднее образование, 641 тенге на разные неформальные курсы, 602 тенге на начальное образование, 229 тенге на школьную форму и 53 тенге на покупку учебников", - говорится в исследовании.





Finprom





Авторы подчеркивают, что речь идет именно об официальной статистике. Между тем, цены в секторе стабильно растут.





По итогам марта текущего года цены на услуги образования в Казахстане увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 7,9% в годовом выражении", - сообщает источник.





В разрезе видов дошкольное и начальное образование подорожало на 4,8% за год, среднее - на 7,9%, профессиональное среднее - на 12,3%, высшее - на 10,3%, а образование для взрослых - на 11,3%.





По данным исследования, растет и нагрузка на образовательные учреждения.





Если пять лет назад, в 2018-м и 2019-м учебном году в секторе дошкольного образования на одно учреждение приходилось в среднем 84,3 ребенка, то в 2022-м и 2023-м учебном году - 86,8.





Finprom





Похожая динамика наблюдается и по другим видам образования. В сегменте общего образования в 2018/2019 учебном году на одну школу приходилось в среднем 451,2 ученика, а в 2022/2023 учебном году - уже 487,6. В секторе технического и профессионального образования численность учащихся в среднем на одно учебное заведение выросла с 642,5 до 770,7 человека. В сегменте высшего образования численность студентов в среднем на вуз увеличилась с 4,8 тыс. до 5,3 тыс. человек", - уточняют авторы исследования.





В сфере профтехобразования сократилось само количество учебных заведений: если в 2018/2019 учебном году их было 740, то в 2022/2023 учебном году - уже лишь 711.