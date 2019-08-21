Кызылорда. 20 августа. Kazakhstan Today - С 1 сентября десятиклассники начнут изучать новые дисциплины, сообщила на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций руководитель управления образования Кызылординской области Майра Мелдебекова, передает Kazakhstan Today.

С 1 сентября 4-е, 9-е, 10-е классы начнут новый учебный год согласно обновленному формату обучения. Для приобретения учебников и учебно-методических комплексов для учащихся вышеперечисленных классов из местного бюджета выделено 1,7 млрд тенге, заключены договора с 15 издательствами.

Согласно новому формату образования учащиеся 10-х классов будут осваивать новые дисциплины: "Графика и проектирование", "Основы предпринимательства и бизнеса". На сегодняшний день в этом направлении выполнены необходимые меры", - отметила Мелдебекова.

Кроме этого, с нового учебного года предоставление горячего питания ученикам в школах, направление в лагерь, прием в первый класс, прием на работу учителей - все эти функции стали автоматизированными. То есть каждый родитель, используя информационную систему mektep.sitcen.kz, может загрузить необходимые документы в электронном виде, находясь у себя дома, пояснили в РСК.

Как сообщалось ранее, новые учебники для 4-х, 9-х и 10-х классов доставят в школы Кызылординской области к 25 августа. Ожидается, что в новом 2019-2020 учебном году в 293 школах области будет обучаться 164 500 детей. В 1-й класс пойдут 21 600 учащихся.

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