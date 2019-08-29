Samsung объявляет набор в школу программирования Coding Lab

Алматы. 28 августа. Kazakhstan Today - Samsung объявляет новый набор в школу программирования Coding Lab, передает Kazakhstan Today.

Учебный сезон 2018-2019 завершился успешно: студенты алматинской школы программирования Samsung Coding Lab научились разрабатывать крутые программы, в том числе современные мобильные приложения. По итогам презентации проектов в мае компания выбрала победителей в различных категориях и вручила им призы - смартфоны Galaxy A50.

Но самое главное - у выпускников Coding Lab, которые приобрели навыки программирования, теперь есть отличный шанс в будущем найти хорошо оплачиваемую работу или создать собственный проект!

Samsung продолжает свой образовательный проект и объявляет с 12 августа новый набор учащихся на 2019-2020 учебный сезон, который начинается в середине сентября.

Ученики старших классов, а также студенты колледжей в возрасте от 14 до 20 лет получат отличную возможность получить передовые знания и навыки программирования и стать IT-профессионалом! Для этого нужно пройти курс Coding Lab в школе программирования. Учеба - бесплатная.

В рамках курса высококвалифицированные преподаватели научат программировать на языке Java, создавать полноценные приложения под Android, помогут освоить навыки компьютерной графики и дизайна, объектно-ориентированного программирования и основам разработки серверной части мобильных приложений.

При этом учебный год будет насыщенным и интерактивным: вас ждут не только лекции, но и практические упражнения, мини-проекты, участие в вебинарах, полезные встречи с профессионалами международного уровня, разработка собственного проекта и защита по итогам учебы.

Курс предназначен для учащихся старших классов общеобразовательных школ и студентов колледжей и продлится с сентября нынешнего года до мая 2020 года. Тренинги будут проходить дважды в неделю по 110 минут в Инновационной академии Samsung в здании КазНУ имени аль-Фараби. Все преподаватели, участвующие в проекте, - высококвалифицированные профессионалы. Учащиеся, прошедшие полный курс программирования, получат сертификаты.

Желающие поступить в Coding Lab могут получить более подробную информацию, а также подать заявку на сайте: coding-lab.kz

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