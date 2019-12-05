Сельские учителя в СКО из-за плохого Интернета заполняют электронные дневники по ночам

Петропавловск. 4 декабря. Kazakhstan Today - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поручил отказаться от использования электронных дневников в селах, пока там не появится высокоскоростной Интернет, передает Kazakhstan Today.

На прошедшем в акимате заседании было отмечено, что низкая скорость Интернета стала настоящей проблемой для педагогов области. У учителей нет возможности заполнить электронный дневник, сообщили в пресс-службе акима.

Некоторые сельские учителя заполняют дневники ночью, когда в сети мало пользователей. Бывает, даже ездят в соседнее село, чтобы заполнить. Это недопустимо. Если нет Интернета, не надо заставлять учителей заполнять. Пока нет высокоскоростного Интернета, электронную программу Kundelik в селах лучше не использовать", - сказал Кумар Аксакалов.

По информации пресс-службы, к началу 2022 года 86% сел СКО подключат к высокоскоростному Интернету. В следующем году планируется подключить к высокоскоростному Интернету 236 населенных пунктов, в 2021 году - 196 сел.

Также продолжается работа по обеспечению Интернетом медицинских учреждений области. До конца года к сети подключат 140 врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.

В сфере сельского хозяйства оцифровано 100% полей. Известны границы посевных площадей и их владельцы. В ближайшее время фермеры должны также вносить в базу данных информацию о выращиваемых культурах, удобрениях и урожайности.

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