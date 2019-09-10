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Центр международных программ возглавила Айнур Карбозова

09.09.2019, 17:38 13123
Центр международных программ возглавила Айнур Карбозова
Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - Центр международных программ возглавила Айнур Карбозова, передает Kazakhstan Today.
 
Президентом Центра международных программ назначена Карбозова Айнур Багдатовна. Нового руководителя коллективу представил вице-министр образования и науки Рустем Бигари, говорится в сообщении Центра.
 
Карбозова 1978 года рождения. Окончила Казахский национальный университет имени Аль-Фараби и Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РК по специальности "Международные отношения". Завершила магистратуру по специальности "Государственное управление и менеджмент" Лондонской школы экономики в рамках международной программы "Болашак".
 
В период 2000-2019 годов работала в департаменте консульской службы, управлении информации и анализа МИД РК, в посольствах Казахстана в Южной Корее и Великобритании. Также занимала должности директора департамента организации обучения и мониторинга АО "Центр международных программ", главы представительств АО "Kazakh Invest" и Общественного фонда "Улттык аударма бюросы" в Великобритании.
 
Имеет дипломатический ранг первого секретаря первого класса.
 
 

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