Центр международных программ возглавила Айнур Карбозова

Президентом Центра международных программ назначена Карбозова Айнур Багдатовна. Нового руководителя коллективу представил вице-министр образования и науки Рустем Бигари, говорится в сообщении Центра.
Карбозова 1978 года рождения. Окончила Казахский национальный университет имени Аль-Фараби и Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РК по специальности "Международные отношения". Завершила магистратуру по специальности "Государственное управление и менеджмент" Лондонской школы экономики в рамках международной программы "Болашак".
В период 2000-2019 годов работала в департаменте консульской службы, управлении информации и анализа МИД РК, в посольствах Казахстана в Южной Корее и Великобритании. Также занимала должности директора департамента организации обучения и мониторинга АО "Центр международных программ", главы представительств АО "Kazakh Invest" и Общественного фонда "Улттык аударма бюросы" в Великобритании.
Имеет дипломатический ранг первого секретаря первого класса.
Напомним, в августе текущего года Жанболат Мелдешов покинул пост президента Центра международных программ.
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