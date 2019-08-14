Нур-Султан. 13 августа. Kazakhstan Today - Жанболат Мелдешов покинул пост президента Центра международных программ, передает Kazakhstan Today.

Сегодня (12 августа. - Прим. агентства) пост президента Центра международных программ покинул Жанболат Мелдешов. Он руководил организацией с 2016 года. За это время в работе центра произошло много положительных перемен. Благодаря новаторскому подходу и высокой самоотдаче первого руководителя, центр укрепил свой авторитет среди зарубежных партнеров. Удалось в разы увеличить количество грантов, выделяемых иностранными вузами. Сегодня у граждан Казахстана есть возможность получать бесплатное высшее образование помимо стипендии "Болашак". Ежегодно привлекается более 20 тыс. образовательных грантов от сильнейших вузов. И это только малая толика результата его деятельности", - говорится в сообщении коллектива АО "Центр международных программ" в Facebook.

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