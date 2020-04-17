В Алматы школьники завершат четвертую четверть в режиме дистанционного обучения

Алматы. 16 апреля. Kazakhstan Today - В Плане по восстановлению экономики и жизнедеятельности города сообщается о том, как будут работать организации образования в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Система дошкольного образования может начать поэтапно возобновлять работу с середины мая с учетом соблюдения специальных санитарно-эпидемиологических норм и требований", - говорится в документе.

Сообщается, что система среднего образования будет готовиться завершить четвертую четверть в режиме дистанционного обучения.

Высшие учебные заведения будут отрабатываться согласно алгоритмам Министерства образования и науки", - отмечается в плане.





Стоит отметить, что для старта плана поэтапного восстановления жизнедеятельности Алматы необходимо, чтобы постоянно работала комбинация из 2 показателей. Первый - средний уровень роста количества инфицированных за последние 7 дней не должен превышать 3% (количество новых подтвержденных случаев в день, деленное на общее количество подтвержденных случаев). Второе - количество тестов ПЦР на 1 млн человек, сделанных за последние 14 дней, должно быть не менее 10 000 (показатель Топ-25% из выборки 155 стран).





При повышении среднего уровня роста свыше 5% или при снижении количества тестов ПЦР на 1 млн человек до 8 000 за 14 дней необходимо запускать механизм отката к усиленному карантину, говорится в документе.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства