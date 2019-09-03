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В этом учебном году в 54 школах Кызылорды будут обучаться около 64 тыс. учеников

02.09.2019, 16:05 13825
В этом учебном году в 54 школах Кызылорды будут обучаться около 64 тыс. учеников
Фото: kyzylorda.gov.kz
Кызылорда. 2 сентября. Kazakhstan Today - В этом учебном году в 54 средних школах Кызылорды будут обучаться около 64 тыс. учеников, передает Kazakhstan Today.
 

Ожидается, что в этом году в 54 средних школах Кызылорды будут обучаться 63 836 учеников. По сравнению с прошлым годом количество школьников в нашем городе увеличилось на 5216 учеников", - сообщила пресс-служба акима областного центра.

 
Накануне аким Кызылорды Нурлыбек Налибаев поздравил с Днем знаний учеников школы-лицея №101 имени А. Муслимова и пожелал им добра.
 
Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, прошла и в Назарбаев Интеллектуальной школе Кызылорды.
 

По традиции ученики, родители и учителя собрались во дворе школы, чтобы вместе дать старт новому учебному году. Собравшихся поздравил директор школы Бахыт Жуматай. В частности, было отмечено, что прошлый учебный год был ознаменован достижениями. Из 158 выпускников восемь продолжат обучение в вузах Италии, России, Венгрии. 34 получили приглашение Назарбаев Университета. Остальные выпускники поступили в ведущие университеты страны", - отметили в акимате.

 
Как сообщалось ранее, аким Кызылординской области поздравил с началом нового учебного года студентов и преподавателей школы-интерната-колледжа для одаренных в спорте детей имени Жалантос бахадура. Он вручил подарил учебному заведению ключи от двух автомобилей.
 

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