В этом учебном году в 54 школах Кызылорды будут обучаться около 64 тыс. учеников

Фото: kyzylorda.gov.kz

Кызылорда. 2 сентября. Kazakhstan Today - В этом учебном году в 54 средних школах Кызылорды будут обучаться около 64 тыс. учеников, передает Kazakhstan Today.

Ожидается, что в этом году в 54 средних школах Кызылорды будут обучаться 63 836 учеников. По сравнению с прошлым годом количество школьников в нашем городе увеличилось на 5216 учеников", - сообщила пресс-служба акима областного центра.

Накануне аким Кызылорды Нурлыбек Налибаев поздравил с Днем знаний учеников школы-лицея №101 имени А. Муслимова и пожелал им добра.

Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, прошла и в Назарбаев Интеллектуальной школе Кызылорды.

По традиции ученики, родители и учителя собрались во дворе школы, чтобы вместе дать старт новому учебному году. Собравшихся поздравил директор школы Бахыт Жуматай. В частности, было отмечено, что прошлый учебный год был ознаменован достижениями. Из 158 выпускников восемь продолжат обучение в вузах Италии, России, Венгрии. 34 получили приглашение Назарбаев Университета. Остальные выпускники поступили в ведущие университеты страны", - отметили в акимате.

Как сообщалось ранее, аким Кызылординской области поздравил с началом нового учебного года студентов и преподавателей школы-интерната-колледжа для одаренных в спорте детей имени Жалантос бахадура. Он вручил подарил учебному заведению ключи от двух автомобилей.

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