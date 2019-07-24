В Карагандинской области акция "Дорога в школу" стартовала на месяц раньше

Караганда. 23 июля. Kazakhstan Today - В этом году ежегодная благотворительная акция "Дорога в школу" стартовала в Карагандинской области на месяц раньше, передает Kazakhstan Today.

Акция "Дорога в школу" продлится до 30 сентября. Управление образования Карагандинской области призывает государственные органы, предприятия, организации, частных предпринимателей и просто неравнодушных людей помочь детям подготовиться к новому учебному году. В рамках акции детей, чьи семьи нуждаются в помощи, обеспечат одеждой, школьными принадлежностями и канцтоварами, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

В этом году акция "Дорога в школу" пройдёт под девизом "Журектен журекке!". Её цель - оказание помощи и поддержки школьникам из малообеспеченных семей, а также привлечение общественного внимания к проблемам детей, которые по социальным причинам не могут пойти в школу", - пояснила главный специалист отдела образования города Караганды Акыл Есенбекова.

По всем вопросам касательно акции можно обращаться по телефонам: 8 (7212) 34 34 13, 34 34 28, 50 78 81.

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