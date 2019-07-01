Караганда. 30 июня. Kazakhstan Today - В Карагандинской области создадут единую "базу знаний", передает Kazakhstan Today.

Планируется, что колледжи и предприятия в регионе будут совместно работать над формированием списка актуальных специальностей и обучать квалифицированных специалистов в рамках программы "Индустрия 4.0". Эту идею озвучили на заседании Совета по науке, инновациям и новым технологиям Карагандинской области под председательством главы региона Ерлана Кошанова, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Отмечается, что создание "базы знаний" улучшит качество обучения рабочим специальностям, а также позволит выпускникам колледжей свободно владеть необходимыми на современных предприятиях навыками обращения с техникой. Им будет легче найти работу по специальности, так как предприятия начнут участвовать в составлении списков актуальных специальностей. При этом выгода предприятий будет заключаться в том, что они получат профессиональных сотрудников, которых не придётся переучивать.

Сейчас мы с компанией "АрселорМиттал Темиртау" договорились о том, что она возьмёт в доверительное управление три колледжа в Темиртау, Караганде и Каражале. В этом направлении нужно двигаться. Пусть крупные компании сами себе готовят специалистов. И это касается всех крупных предприятий области. Рассмотрите варианты передачи колледжей в доверительное управление. Это поможет сэкономить государственные деньги, получить востребованных специалистов и сократить дефицит кадров в регионе", - поручил Ерлан Кошанов.

По словам исполнительного директора "АрселорМиттал Темиртау" Вадима Басина, предприятие уже заключило меморандум с Высшим техническим колледжем Темиртау. Сейчас администрация предприятия закупает оборудование для учебной лаборатории. Специализированное оборудование для обучения подземных электрослесарей также закупили в один из карагандинских колледжей. Кроме того, предприятие тесно сотрудничает с кафедрой горного дела КарГТУ.

Для того чтобы уже сейчас повысить квалификацию выпускников колледжей, там создают центры компетенций, оборудованные самой современной техникой, аналогичной той, что стоит на заводах и фабриках.

Сейчас на базе колледжей Карагандинской области работают девять таких центров, два из которых межрегиональные. Оборудование в них предназначено для обучения профессиям горнодобывающей и строительной отраслей. До конца года в области откроют ещё два таких центра, в которых будут заниматься будущие металлурги и специалисты транспортной отрасли.

Помимо этого, со следующего учебного года в регионе стартует проект "Жас маман" , в рамках которого за счёт республиканского бюджета оснастят несколько современных лабораторий. Для участия в проекте уже определены 15 колледжей-претендентов.

Отметим, что ранее в Карагандинской области стартовал информационный караван Jastar ushіn . Акция, которая продлится до конца года, акция позволит определить точное количество безработной молодёжи и количество молодых людей категории NEET - это те, которые предоставлены сами себе, без образования и работы. Участники каравана расскажут молодым людям о действующих мерах государственной поддержки, касающихся занятости, приобретения жилья, открытия собственного дела. Предоставят конкретные адреса, куда обращаться за помощью, и разъяснят алгоритмы действий.

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