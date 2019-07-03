Караганда. 2 июля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области учителям помогают с жильём, передает Kazakhstan Today.

В Карагандинской области решают проблему дефицита учителей в сельских школах. Для того, чтобы привлечь в районы молодых педагогов, им предоставляют жильё, сообщили в пресс-службе акима региона.

По информации акимата, с начала 2018 года выпускники педагогических вузов получили в Карагандинской области 228 квартир. 219 из них выдали по программе ипотечного кредитования в сёлах.

В частности, в Улытауском районе жильё получил 41 специалист, в Осакаровском - 33, в Шетском - 27. Еще по 26 квартир выдали учителям в Жанааркинском и Бухаржырауском районах. 18 педагогов отметили новоселье в Актогайском районе и столько же в Нуринском. 17 и 13 квартир предоставили учителям в Абайском и Каркаралинском районах. Девять специалистов получили жильё из государственного жилищного фонда в Приозёрске, Жезказгане и Абайском районе.

К сентябрю этого года мы сформируем полный пакет документов на восстановление квартир в брошенном доме в Шахтинске. Всего планируем отремонтировать 15 квартир общей площадью 1100 квадратных метров. Сейчас для этого разрабатывается проектно-сметная документация. Эти квартиры после капитального ремонта мы предоставим в качестве ведомственного жилья молодым педагогам", - рассказал руководитель управления образования Карагандинской области Есенгазы Имангалиев.

При этом он отметил, что до того момента, как ведомственные квартиры будут сданы в эксплуатацию, управление образования будет арендовать жильё для преподавателей.

Сейчас в школах Карагандинской области работают около 20 тыс. преподавателей. За последние три года в регион приехали 1814 специалистов, из которых 884 учат детей в сельских школах.

В целом в Карагандинской области в этом году более тысячи очередников получат жилье . По программе "Кредитное жилье" будет сдано 10 домов в Караганде и один 18-квартирный в Жезказгане. По арендному жилью ожидается строительство 12 домов в 10 районах области. В рамках реализации программы жилищного строительства "Нурлы жер" в области за счет всех источников финансирования будет сдано более 4 тысяч квартир.

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