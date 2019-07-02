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В Карагандинскую область приедут работать 458 молодых врачей

01.07.2019, 17:55 7399
В Карагандинскую область приедут работать 458 молодых врачей
Караганда. 1 июля. Kazakhstan Today - В больницы и поликлиники Карагандинской области приедут работать 458 молодых врачей. Об этом сегодня на аппаратном совещании в акимате сообщил руководитель управления здравоохранения области Ержан Нурлыбаев, передает Kazakhstan Today.
 
По словам Нурлыбаева, обеспечить приток молодых медиков в регион позволил единый информационный портал Enbek.kz. В системе зарегистрированы 50 медицинских организаций, в том числе 9 сельских, которые готовы принять специалистов, сообщает пресс-служба акима области.
 

На портале мы указали все преимущества работы в Карагандинской области для мотивации молодых врачей: размер заработной платы, возможность дальнейшего обучения в резидентуре и совершенствования профессиональных навыков, предоставление служебного жилья, подъёмных и прочее. В результате о желании работать в нашей области заявили 458 выпускников. Из них 81 готов переехать в сельскую местность", - сказал Ержан Нурлыбаев.

 
Для того чтобы обеспечить молодых специалистов жильём, управление здравоохранения планирует предоставить им 281 квартиру в ближайшие три года. 
 
В частности, в Абае, Караганде и Жезказгане 27 врачей получат ключи до конца этого года. Квартиры полностью отремонтированы, меблированы и оборудованы бытовой техникой.
 
Кроме того, управление здравоохранения Карагандинской области совместно с акиматом Темиртау проводит работу по передаче на баланс системы здравоохранения здания, в котором отремонтируют 60 квартир. Для молодых специалистов также готовят жильё в Каражале, Каркаралинском, Актогайском и Бухаржырауском районах.
 
Помимо этого, городская больница №1 Караганды завершает разработку проектно-сметной документации на ремонт 12 квартир в областном центре. 
 
Напомним, что этим летом, в канун Дня медработника, в городе Шахтинске Карагандинской области 32 молодым медработникам вручили ключи от квартир. Жильё получили выпускники Медицинского университета Караганды 2018-2019 годов, которых пригласили работать в больницах и поликлиниках Шахтинска, где одной из главных проблем был дефицит медицинских кадров. 
 
В целом в регионе для привлечения медицинских кадров реализуется программа по предоставлению им служебного жилья. В частности, в городе Балхаше в 2018 году был отремонтирован подъезд жилого дома, в котором медицинским работникам предоставлено более 30 квартир, полностью оснащенных бытовой техникой и мебелью. Еще 11 квартир получили к профессиональному празднику медработники в Сарани. В 2019 году новые служебные квартиры получат 32 медицинских работника в Шахтинске, 13 - в Абае, 7 - в Жезказгане, 3 - в Актогае и 7 - в Караганде. По планам, всего в регионе за три года медицинским работникам будет выдано более 240 служебных квартир. 
 

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