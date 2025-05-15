В Казахстане изменили даты проведения ЕНТ

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Урумчи. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Участники 9-го совещания министров образования стран - членов Шанхайской организации сотрудничества обсудили ключевые векторы развития образовательного сотрудничества в пространстве организации, - Участники 9-го совещания министров образования стран - членов Шанхайской организации сотрудничества обсудили ключевые векторы развития образовательного сотрудничества в пространстве организации, сообщили в Министерстве просвещения Казахстана.





Особое внимание участники совещания уделили вопросам подготовки конкурентоспособных кадров, совместным академическим инициативам, цифровым трансформациям и внедрению искусственного интеллекта в образовательный процесс.





Министр просвещения Республики Казахстан Гани Бейсембаев в своем выступлении отметил стратегическое значение укрепления партнерства в сфере технического и профессионального образования. Особый акцент сделан на развитии академической мобильности, внедрении совместных образовательных программ и интернационализации колледжей как инструмента повышения качества подготовки кадров.





Также на просторах мероприятия прошла двусторонняя встреча министра с его коллегой из Китайской Народной Республики Хуай Цзиньпэном. Рассмотрены вопросы казахстанско-китайского сотрудничества и обмена опытом в сфере технического и профессионального образования.





По данным Минпросвещения РК, на сегодня колледжи Алматы, Шымкента и Жамбылской области уже приступили к обмену опытом с ведущими колледжами и промышленными кластерами Китая. Для студентов и педагогов организованы стажировки на базах партнерских организаций, в которых осваиваются передовые технологии и производственные стандарты.





По итогам переговоров достигнуты договоренности о создании Казахстанско-Китайского профессионально-технического колледжа, который станет флагманом по подготовке специалистов с международной квалификацией. Китайская сторона выразила готовность участвовать в повышении квалификации управленческих кадров казахстанских организаций образования в области ИИ и цифровизации образования.





Кроме того, стороны подтвердили намерение подписать меморандум о сотрудничестве в рамках Первого Всемирного конгресса по инклюзивному образованию, который пройдет в Алматы осенью текущего года.





В совещании приняли участие руководители профильных ведомств Казахстана, Китая, России, Ирана, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, а также представители международных организаций и дипломатического корпуса, добавили в ведомстве.