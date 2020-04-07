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В Казахстане не планируют переносить занятия для школьников в связи с карантином

06.04.2020, 20:29 10126
В Казахстане не планируют переносить занятия для школьников в связи с карантином
Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - Переноса занятий для школьников на более поздний срок в связи с карантином не будет, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент агентства.
 

Мы видим опыт практически всех стран, 167 стран мира и более 1 млрд детей перешли на дистанционное обучение. Смысла прерывать и переносить, условно как некоторые предлагают... У нас два мнения есть: предлагают полностью завершить учебный процесс и вывести годовые оценки - это первое, с чем мы абсолютно не согласны. И вторая позиция - там склоняются к тому, что необходимо учебный процесс перенести на более поздний срок - например, на конец июля, на июль - август, но здесь необходимо учитывать, что июль - август учиться и потом, начиная с сентября, снова учебный год, и опять учиться до следующего июня. Конечно, для детей это очень сложно", - сказал на брифинге в СЦК глава МОН РК.

 

Этот вопрос не стоит обсуждать. Мы уже по факту начали четвертую четверть, дети втянутся; конечно, будет непросто, тем не менее мы полагаем, что это правильная политика", - резюмировал Аймагамбетов.

 
Как сообщалось ранее, МОН РК решил отказаться от онлайн-занятий для школьников. При этом сохраняется дистанционное обучение.
 

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