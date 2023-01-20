19.01.2023, 13:46 6181
В Казахстане перенесли дату последнего звонка в школах
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве просвещения Казахстана сообщили о переносе даты последнего звонка в школах.
1 июня школьники страны наряду с Международным днем защиты детей будут праздновать последний звонок", - сообщила председатель Комитета среднего образования Гульмира Каримова.
Продолжительность учебного года в казахстанских школах составляет 36 недель. Традиционно, как нам всем известно, учебный год начинается 1 сентября. С этого года учебный год завершается у нас 31 мая. 31 мая - это учебный день, где помимо уроков будут проводиться внеклассные мероприятия с учетом возрастных особенностей детей. 1 июня дети официально выходят на летние каникулы. Этот день является Международным днем защиты детей. Наряду с этим праздником будут проводиться праздники последних звонков", - проинформировала глава комитета.
Дополнено 19.01.2023, 14.32
В пресс-службе Министерства просвещения Республики Казахстан уточнили, что каникулярный период остается прежним, то есть количество учебных дней не увеличится, а период каникул не уменьшится.
Всего казахстанские школьники учатся 170 дней. Продолжительность каникул суммарно составляет 195 дней", - добавили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, в августе прошлого года Минпросвещения выступило с инициативой продлить учебный год и сократить сроки школьных каникул. В ответ родители школьников выступили против.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему продления учебного года. Подавляющее большинство респондентов (84,69%) также проголосовали против сокращения каникул и продления учебного года.
Несмотря на протесты общественности, Министерство просвещения приняло приказ.
18 января 2023 года депутат предложил перенести последний звонок в школах с 31 мая на другой день в связи с тем, что в этот день Казахстане отмечают День жертв политических репрессий.
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13.01.2023, 15:25 61761
Деньги на ветер: в Кызылординской области построили школу без актового зала и спортплощадки
Также выявлены другие грубейшие нарушения при строительстве
Фото: Кадр из видео
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Кызылорда. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области в школе за 2 миллиарда тенге нет актового зала и спортплощадки, а также выявлены другие грубейшие нарушения при строительстве.
Чиновники Кызылординской области буквально зарыли в землю 1,5 млрд тенге из бюджета, сообщает "31 канал". Такую сумму потратили на сейсмический бетон под фундаментом новой школы в Жанакоргане. В общей сложности на строительство здания, рассчитанного на 600 учеников, потратили более 2 млрд тенге. Несмотря на столь солидные расходы, в школе нет ни спортивной площадки, ни актового зала", - сообщает "31 канал".
Проверка выявила множество недостатков. Например, на крыше школы отсутствует водосточная труба. В здании будет сложно передвигаться лицам с ограниченными возможностями. На территории нет спортивной площадки. Также в проекте предусмотрена автостоянка, но на ее месте не положили асфальт. Арыки во дворе выкопали небрежно. В здании даже нет актового зала, поэтому культурные мероприятия для учащихся проходят прямо в коридоре. Общественники считают, что огромную сумму, выделенную на проект, просто выбросили на ветер.
Если сравнивать стоимость (строительства. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) школы с такой же наполняемостью в Таразе, где есть все необходимое оборудование, составляет всего 1 млрд тенге. Есть факт растраты бюджетных средств", - утверждает представительница республиканского общественного объединения "Әділдік жолы" Ляззат Бактыбаева.
Школа начала принимать учеников с третьей четверти учебного года, при этом у общественников сложилось ощущение, что ее директор не до конца ознакомился с новым зданием и до сих пор не знает, что в школе есть, а чего нет.
По проекту нет, но у нас есть большие залы, их мы используем в качестве актового зала. Спортивная площадка есть снаружи. По смете", - заявил директор школы № 169 Жанакорганского района Адильмырза Тажимов.
По данным телеканала, большую часть средств - 1,5 млрд тенге почему-то потратили на укрепление фундамента, поскольку здание строилось на местности, где якобы было озеро.
На месте, где расположена школа, уровень воды достигает около двух метров. По этой причине возникли вопросы касательно сейсмики. По этой же причине подорожало. Школа сейчас стоит на двухметровом бетоне. Чтобы не образовались трещины", - пояснил руководитель отдела строительства Жанакорганского района Орман Ахметов.
Районные чиновники в курсе о недостатках школы за 2,2 млрд тенге. Они заверили, что дефекты скоро устранят. Проводить эти работы снова будут за государственные деньги.
Ранее директор алматинской школы, построенной два года назад за 3 миллиарда тенге, рассказал об аварийном состоянии учебного заведения. В школе проваливаются полы, по стенам идут трещины, трубы протекают, а пожарные гидранты не работают. Состояние аварийной школы в Алматинской области возмутило депутатов мажилиса.
Ситуацию в эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY прокомментировала депутат Ирина Смирнова. По ее словам, все, кто имеет отношение к такому строительству, должны отвечать и нести ответственность.
В СМИ нередко появляются новости о ЧП в школах. К примеру, в апреле в школе-гимназии села Токуши Северо-Казахстанской области рухнула крыша актового зала. Также в одной из школ Западно-Казахстанской области рухнула подмытая талыми водами стена. А в Акмолинской области похитили 26 млн тенге, выделенных на ремонт школы.
12.01.2023, 12:45 78771
В РК студентам колледжей будут оплачивать компенсацию за проезд во время каникул без подтверждающих документов
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане иногородним студентам колледжей будут выплачивать компенсацию за проезд во время каникул без подтверждающих документов, заявил министр просвещения Гани Бейсембаев на заседание коллегии ведомства.
С этого года иногородним студентам будет оплачиваться компенсация за проезд в каникулярное время без подтверждающих документов (4 МРП)", - завил он.
Также, по его словам, запускается пилотный проект по предоставлению рабочей квалификации старшеклассникам на базе колледжей.
Это даст возможность по завершении обучения учащимся параллельно с аттестатом школы получить диплом колледжа и выйти на рынок труда", - подчеркнул Гани Бейсембаев.
Кроме того, руководители колледжей будут проходить обучение по лидерству и менеджменту.
Ранее сообщалось, что в Казахстане студентам повысили стипендии.
11.01.2023, 18:03 92771
В РК стартовал прием документов для присуждения стипендии "Болашак"
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане стартовал прием документов для присуждения международной стипендии "Болашак", сообщает пресс-служба Центра международных программ.
В 2023 году прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" будет проводиться в четыре этапа", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что первый этап приема документов продлится до 27 января. Второй этап - с 3 апреля по 28 апреля 2023 года, далее с 5 июня по 7 июля и с 17 июля по 15 сентября 2023 года. Конкурсный отбор пройдет с 20 января по 31 декабря 2023 года.
Заявки принимаются через портал государственных услуг", - сообщили в центре.
В этом году для обучения в магистратуре и резидентуре выделено 395 стипендий, по программам докторантуры - 50 стипендий, для прохождения стажировок - 110 стипендий.
Перечень рекомендованных вузов включает в себя 236 университетов из 27 стран мира. Список приоритетных специальностей предусматривает 262 специальности.
В соответствии с поручением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по переориентированию программы "Болашак" утверждена квотная категория "Инженерно-технические работники", - подчеркнули в пресс-службе.
Также введена льготная категория для медицинских работников. Претенденты квотных категорий могут пройти бесплатную языковую подготовку, а также им не обязательно самостоятельно поступать в зарубежный вуз на момент подачи документов. Они могут выбрать учебное заведение после присуждения стипендии из списка вузов, рекомендуемых для обучения в рамках программы.
Ранее в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" на льготных условиях могли принять участие только претенденты из сельской местности", - отметили в центре.
В пресс-службе напомнили, что в конкурсе на присуждение стипендии "Болашак" могут участвовать претенденты с наличием безусловного приглашения из ведущих зарубежных вузов. Исключение составляют кандидаты квотных категорий.
Ранее сообщалось, что стипендию "Болашак" присудили свыше 170 казахстанцам.
11.01.2023, 15:51 97781
Алматинских школьников переводят на дистанционку в связи с морозами
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Алматы. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинские школьники и студенты колледжей 12-13 января будут учиться дистанционно.
В связи с неблагоприятными погодными условиями 12-13 января 2023 учащиеся с 0 (1) по 11 (12) классы и студенты I, II курсов колледжей переходят на дистанционное обучение в соответствии с требованиями и правилами по предоставлению дистанционного обучения", - сообщили в управлении образования Алматы.
Ранее в управлении образования Алматы рассказали, при каких условиях школьников переведут на дистанционку.
При какой погоде отменяют занятия?
По данным РГП "Казгидромет", в Алматы 11 января временами ожидается снег, облачно. Скорость ветра - 0-5 метров в секунду. Температура воздуха днем 10-12 градусов мороза с дальнейшим понижением.
12 января: переменная облачность, ночью и утром снег. Ветер 3-8, порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22, днем 16-18 мороза.
13 января: переменная облачность. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 23-25 градусов мороза, днем - 16-18 градусов мороза.
Стоит отметить, что отмена занятий в организациях образования проводится на основании утвержденных рекомендуемых показателей неблагоприятных погодных метеоусловий для объявления отмены занятий и оформляется приказом руководителя организации образования либо лицом, его заменяющим.
10.01.2023, 17:09 105771
Кардиганы и поло: казахстанским школьникам разрешили более свободную форму
Фото: МИИР РК
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанским школьникам расширили вариации классической школьной формы.
Наряду с действующей школьной формой, которая включает в себя пиджак, жилет, брюки, юбку, рубашку, блузку, учащимся предоставляется возможность заменить пиджаки и жакеты на трикотажные кофты/кардиганы на пуговицах или замке, а также заменить привычные рубашки на рубашки поло. При этом цвет, фасон и другие детали должны быть согласованы с администрацией школы", - сообщили в Министерстве просвещения.
Это стало возможным благодаря дополнениям, которые Министерство просвещения внесло в приказ от 30 декабря.
Требования к школьной форме не меняются. Речь идет только о дополнении и предоставлении возможности выбора. Ранее родители обращались с просьбой рассмотреть такую возможность, считая, что это более комфортно и практично для детей, поскольку не всем детям удобно носить официальные костюмы во время занятий. Поэтому в качестве альтернативы предлагается разрешить приходить в более удобной одежде", - сообщили в ведомстве.
Решение будет приниматься коллегиально администрацией школы, попечительским советом и школьным самоуправлением. Эти дополнения инициируются заранее, чтобы в следующем году у школ было достаточно времени для принятия решений.
Это не значит, что школы должны в обязательном порядке пересмотреть утвержденные требования. Это только дополнительная возможность и опция, которую можно использовать в случае необходимости", - сообщила председатель Комитета среднего образования Гульмира Каримова.
В Минпросвещения еще раз напомнили, что родители самостоятельны в выборе производителя и приобретения школьной формы.
10.01.2023, 11:21 108511
Январское ЕНТ стартовало в Казахстане
На участие в тестировании было подано около 125 тысяч заявлений
Фото: instagram/ruslan_yemelbayev
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - 10 января началось январское Единое национальное тестирование, которое продлится до 10 февраля, сообщили в Национальном центре тестирования МНВО РК.
На участие в тестировании было подано около 125 тысяч заявлений. Прием заявок осуществлялся на сайте наццентра с 20 декабря по 6 января.
В январском ЕНТ участвуют условно зачисленные в вуз студенты, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих ГОП в другие направления подготовки, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, а также выпускники школ для поступления в вуз на платной основе по желанию", - пояснили в ведомстве.
При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена. По истории Казахстана участники выполняют 20 заданий, по грамотности чтения - 15, по математической грамотности - 15 и по 35 заданий по двум профильным предметам. Всего 120 вопросов. Максимальное количество баллов - 140. Общее время тестирования составляет 4 часа (240 минут). Также сохранится дополнительное время в 40 минут для детей с особыми образовательными потребностями.
В наццентре отметили сокращение количества дистракторов - вариантов ответов. В тестовых заданиях с одним правильным ответом количество вариантов уменьшено с пяти до четырех, в тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами (не более трех правильных ответов) количество вариантов с восьми до шести.
Начиная с январского ЕНТ желающие поступить на группы образовательных программ "Подготовка учителей информатики", "Информационные технологии", "Информационная безопасность" сдают ЕНТ по комбинации "математика-информатика".
Во время тестирования для всех абитуриентов на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблица Менделеева и растворимости солей. Также участникам ЕНТ разрешается приносить с собой ручку, воду и шоколад", - добавили в пресс-службе.
06.01.2023, 16:33 136166
Базовое финансирование научных институтов планируют вернуть в Казахстане
Фото: primeminister.kz
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане намерены вернуть базовое финансирование научных институтов. О планируемых поправках в закон "О науке" рассказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.
Мы приняли очень серьезные шаги по повышению статуса ученых. Так, мы возвращаем базовое финансирование наших институтов. Теперь 12 институтам, которые занимаются фундаментальной наукой, возвращено прямое финансирование. Чтобы ученые не бегали, не искали финансирования, не ждали результатов грантов, а получали стабильное ежегодное финансирование на продолжение своих исследований", - цитирует zakon.kz Саясата Нурбека.
По его словам, также предусмотрены повышение заработной платы ученых и отдельные выплаты.
На 70% повышены зарплаты ученым. 1200 наших ведущих ученых сейчас получают 70% прибавку к зарплате. Если в среднем зарплата у нас на начало прошлого года была порядка 152 тысяч тенге, то к концу прошлого года подняли до 252 тыс. тенге. Максимальную зарплату нашим ученым мы подняли до 1,5 млн тенге с учетом грантов, статуса и так далее. Отдельно у нас прорабатывается пакет социальной поддержки ученых", - отметил министр.
Он уточнил, что сотрудники НИИ и вузов, которые имеют ученые степени, либо публикации, будут получать дифференцированно дополнительные надбавки. Сейчас таких персонализированных надбавок пока еще нет.
Кроме того, вышедшим на пенсию ученым хотят дополнительно рассмотреть надбавки за научные достижения, а академиков и членов их семей - перевести на дополнительное медицинское обслуживание.
Мы хотим, чтобы ученые видели и чувствовали, что есть хорошая господдержка. Очень серьезно уже проработан проект закона. Уже до конца этого созыва, до марта, мы планируем этот законодательный пакет принять", - сказал он.
В планах также увеличение финансирования науки и предоставление преференций для некоторых компаний.
В этом проекте закона предусмотрены очень серьезные преференции - налоговые, инвестиционные, бюджетные для тех компаний, которые будут выходить и финансировать научные проекты", - проинформировал Саясат Нурбек.
Напомним, для стимулирования и поощрения ученых будет продолжена практика присуждения 50 премий "Лучший научный работник" в размере 2 000 МРП. Ученых, внесших значимый вклад в развитие науки и техники, также будут поощрять посредством государственных научных стипендий и премий.
Ранее Национальной академии наук вернули государственный статус.
06.01.2023, 16:08 132521
Зарплата казахстанских учителей и воспитателей увеличилась на 25%
Также предусмотрена доплата учителям физкультуры за проведение дополнительных спортивных секций во внеурочное время
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2023 года заработная плата казахстанских воспитателей детских садов, учителей школ, преподавателей колледжей, методистов, педагогов дополнительного образования увеличилась на 25%, сообщает Министерство просвещения Республики Казахстан.
Благодаря поддержке президента ежегодно повышается заработная плата учителей. Кроме того, установлены доплаты, которые также увеличиваются. Это доплаты за квалификационную категорию, за степень магистра, за ведение предметов на английском языке, проверку тетрадей, классное руководство, за работу в условиях обновленного содержания и наставничество. Повышение заработной платы педагогов дает свои результаты", - отметил министр просвещения РК Гани Бейсембаев.
Он также подчеркнул, что в профессию стали приходить лучшие выпускники вузов и обладатели знака "Алтын белгі". Это в дальнейшем лучшим образом отразится на обучении детей.
В министерстве напомнили, что предусмотрена доплата учителям физкультуры за проведение дополнительных спортивных секций во внеурочное время. С сентября этого года установлена доплата в размере 150% от должностного оклада и педагогам, которые были привлечены в регионы с нехваткой кадров.
Отмечается, что заработная плата педагогов исчисляется в зависимости от уровня образования, наличия квалификации, стажа работы, учебной нагрузки, наличия степени магистра и других доплат.
Ранее сообщалось, что средняя зарплата учителей в Алматы в 2023 году вырастет до 320 тысяч тенге.
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