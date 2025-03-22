21.03.2025, 15:53 7101
В Казахстане пересматривают учебную программу начальной военной подготовки в школах
Основные часы и тематика будут направлены на военную подготовку
Рассказать друзьям
Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане пересматривают содержание типовой учебной программы по предмету "Начальная военная и технологическая подготовка", сообщил в своем ответе на депутатский запрос заместитель премьер-министра РК Ермек Кошербаев.
Согласно типовой учебной программе по предмету НВТП максимальный объем учебной нагрузки по НВТП составляет в 10 классе - 1 час в неделю, в 11 классе - 1 час в неделю, а также 30 часов для проведения учебно-полевых сборов за счет часов вариативного компонента. Недельная учебная нагрузка по предмету НВТП с 2012 по 2024 годы не изменялась. В настоящее время Министерством просвещения совместно с Министерством обороны и Национальной академией образования имени Алтынсарина ведется работа по пересмотру содержания ТУПр по предмету НВТП, где основные часы и тематики будут направлены на военную подготовку", - заявил Ермек Кошербаев.
По его словам, вопросы проведения учебно-полевых сборов для юношей и девушек регламентированы нормативными правовыми актами.
Согласно ТУПр по предмету НВТП в 10 классе с целью развития практических умений и навыков обучаемых, а также для формирования интереса к изучению военного дела в конце учебного года с юношами проводятся пятидневные учебно-полевые сборы в объеме 30 часов на базах воинских частей или в организациях образовании с соответствующей учебно-материальной базой", - добавил заместитель премьер-министра РК.
Ранее сообщалось, что новые привилегии для прошедших воинскую службу появятся в Казахстане.
новости по теме
20.03.2025, 09:44 13381
В Казахстане 1 апреля стартует прием документов в первый класс
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году прием заявлений для зачисления в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 31 августа 2025 года, сообщает пресс-служба Министерство просвещения РК со ссылкой на Комитет среднего образования.
Согласно закону РК "Об образовании", в 1-й класс дети поступают с 6 лет по заявлению родителей. Документы можно подать посредством портала электронного правительства egov.kz, информационные системы местных исполнительных органов, а также в бумажном виде с 1 апреля по 31 августа.
Перечень документов, необходимых для поступления в школу через портал для граждан Казахстана:
1) заявление родителей или других законных представителей;
2) справка о состоянии здоровья формы № 065-у и паспорт здоровья ребенка № 052-2/у;
3) фотография размером 3х4 см (2 штуки)
Для иностранных граждан:
Родители или другие законные представители ребенка должны проживать в нашей стране временно или постоянно. Иностранные граждане должны предоставить в школу документ о праве на постоянное проживание в Республике Казахстан вместе с отметкой о регистрации по месту жительства", - уточнили в ведомстве.
Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.
Напомним, завтра, 21 марта, в казахстанских школах начинаются весенние каникулы. Они продлятся 11 календарных дней, до 31 марта включительно.
12.03.2025, 15:56 47451
Перенесут ли последний звонок в казахстанских школах, рассказали в Минпросвещения
Рассказать друзьям
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев обратился к родителям казахстанских школьников в связи с проведением школьных торжеств по случаю окончания учебного года, передает корреспондент агентства.
Гани Бейсембаев рассказал, что последний звонок в школах Казахстана состоится 25 мая, переносов не будет. Он также обратился к родителям школьников с призывом не превращать школьные торжества в пышные, дорогостоящие мероприятия.
Мы не должны учить детей тратить деньги без необходимости. Школа - это среда воспитания. Если родители будут сейчас заниматься кафе и ресторанами, то какое поколение мы вырастим? Поэтому нужно быть скромными, экономными. Имеющиеся средства лучше тратить на благополучие детей, а не на рестораны", - подчеркнул министр.
Напомним, на весенних каникулах школьников ждут 11 дней отдыха.
12.03.2025, 12:39 49861
Антибуллинговую программу внедрят во всех школах Казахстана
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане разработана отечественная антибуллинговая программа "ДОСБОЛLiKe", которую планируют внедрить во всех школах и колледжах, сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан на пресс-конференции в СЦК.
Сейчас пилотный проект тестируется в 50 школах.
С 1 сентября 2025 года планируется внедрение антибуллинговой программы "ДОСБОЛLiKe" во всех школах и колледжах", - сказал вице-министр.
Спикер отметил, что за действия детей в школах усилена административная ответственность их родителей. Также приняты единые правила внутришкольного учета в школах.
На сегодняшний день 82% зачисленных детей проактивно охвачены дополнительным образованием. Введены в действие межведомственные алгоритмы оперативного реагирования, позволяющие оперативно оказывать помощь пострадавшим детям", - сказал Едил Оспан.
По данным Минпросвещения, в 2024 году помощь Центров психологической поддержки получили 250 тыс. человек.
Кроме того, с 1 декабря 2024 года в организациях образования введена система текстовых обращений от школьников через QR-коды. Это позволило подросткам анонимно обращаться за поддержкой.
По состоянию на февраль 2025 г. 25 тыс. SMS зафиксировано от детей", - привел цифры вице-министр просвещения на пресс-конференции в СЦК.
Также запущен единый государственный контакт-центр 111, работающий в режиме 24/7. По итогам 2024 г. поступило 17 тыс. звонков от детей, отметил спикер.
В ведомстве призвали родителей соблюдать рекомендации по безопасности и формировать у детей основы безопасного поведения.
Там отметили, что число административных правонарушений, связанных с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, за последние 5 лет увеличилось в 3,5 раза, с 5 тыс. случаев в 2020 году до 19 тыс. случаев в 2024 году.
Также в 2 раза возросло число правонарушений, связанных с нахождением несовершеннолетних в ночное время вне дома без сопровождения взрослых: с 65 тыс. в 2020 году до 112 тыс. в 2024 году. Почти в 3 раза увеличилось количество фактов пребывания детей в ночное время в развлекательных заведениях: с 844 до 2406 случаев.
С началом теплого времени года возрастает число несчастных случаев, связанных с падениями из окон, утоплениями и другими происшествиями с детьми. Анализ показывает, что в подавляющем большинстве случаев выпадения из окон около 80% происходят в домашних условиях с детьми в возрасте от 2 до 5 лет. В целях повышения безопасности детей в 2024 году в рамках законодательства по вопросам образования, наставничества, обеспечения прав женщин и защиты детства введены нормы, обязывающие застройщиков устанавливать замки безопасности на окна, а ОСИ - осуществлять контроль за их соблюдением. Данные требования распространяются на новостройки, вводимые в эксплуатацию", - рассказала председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.
Напомним, случаи буллинга и издевательства над детьми в школах происходят в Казахстане регулярно.
В Таразе суд оштрафовал отца школьника за буллинг одноклассника. В области Абай полиция возбудила уголовное дело после жестокого избиения подростка одноклассниками.
11.03.2025, 14:07 56446
Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на весенних каникулах
Рассказать друзьям
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На весенних каникулах казахстанских школьников ждут 11 дней отдыха, сообщили в Министерстве просвещения Республики Казахстан.
Весенние каникулы в казахстанских школах продлятся 11 календарных дней - с 21 марта по 31 марта включительно.
Для эффективного и безопасного проведения и личностного развития школьников в период весенних каникул разработан план мероприятий в рамках программы "Біртұтас тәрбие", а также гайдбук для 1-4-х, 5-9-х и 10-11-х классов. В нем каждый день отдыха связан с декадой Наурызнама и посвящен важным аспектам общества: семейным ценностям, культуре, национальным традициям, благотворительности, спорту и другим", - рассказали в ведомстве.
Планируется проведение в школах ряда образовательных, спортивных, культурных и творческих мероприятий:
• театральные фестивали, постановки и фильмы;
• мастер-классы;
• уроки безопасности;
• познавательные экскурсии в музеи, научные центры и исторические памятники;
• спортивные игры;
• благотворительные акции и другие.
Отмечается, что одним из главных приоритетов остается обеспечение безопасности детей. В этой связи особое внимание уделяется профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, соблюдению правил внутреннего распорядка в школах, мерам безопасности на улице, пожарной безопасности дома и кибербезопасности.
01.03.2025, 14:48 107951
Мартовское ЕНТ стартовало в Казахстане
Фото: КНБ РК
Рассказать друзьям
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане сегодня стартовало Единое национальное тестирование, которое продлится до 6 апреля, сообщили в Национальном центре тестирования.
На участие в ЕНТ подали заявки около 163 тысяч человек. Из них 76% подали заявки на сдачу теста по казахскому языку, 23,9% по русскому, 162 человека - по английскому языку", - говорится в информации.
Уже сегодня ЕНТ пройдут 775 человек.
Чаще всего абитуриенты выбирают биологию и химию.
То есть 17,5% абитуриентов планируют поступать на специальности "Медицина", "Педагогика" и "Сельское хозяйство", - подчеркнули в НЦТ.
Еще 17,1% выбрали математику и физику, 10,5% - математику и информатику.
Количество предметов в ЕНТ остается неизменным, то есть три обязательных и два необязательных. Количество заданий ЕНТ составляет 120. В том числе 20 заданий по истории Казахстана, 10 заданий по грамотности речи, 10 - по математической грамотности и 40 - по профильным предметам.
Максимальное количество баллов - 140.
На тестирование дается 4 часа (240 минут), для детей с особыми образовательными потребностями будет выделено дополнительно 40 минут времени.
В НЦТ напомнили, что участвовать в ЕНТ могут выпускники школ и колледжей прошлого года, казахстанцы, не являющиеся гражданами РК, а также выпускники, поступающие в средние школы на платной основе на ЕНТ в марте.
Ранее сообщалось, что в Казахстане изменят сроки проведения ЕНТ.
26.02.2025, 14:58 134101
Победителям и призерам международных научных конкурсов среди школьников будут выплачивать до 6 млн тенге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам культуры и образования, передает корреспондент агентства.
Одной из поправок предусматриваются единовременные выплаты школьникам, ставшим победителями и призерами международных конкурсов научных проектов, а также учителям, подготовившим их к участию в конкурсе. Ранее такие выплаты получали только победители международных предметных олимпиад. Максимальная выплата школьникам по этой категории может составить 1500 МРП, или порядка 6 миллионов тенге", - сообщили в мажилисе.
Вместе с тем законопроектом предусматриваются некоторые поправки в части дошкольного образования.
Дети, прошедшие предшкольную подготовку, смогут оставаться в детских садах до 31 июля. Ранее родители неоднократно обращались к депутатам с проблемой, когда ребенок по достижении 6-летнего возраста, согласно правилам, уже не имел права посещать детский сад, но еще не был зачислен в школу", - проинформировали в пресс-службе нижней палаты парламента.
Также законопроектом устанавливается запрет на передачу в частную собственность земельных участков, зарезервированных для строительства дошкольных организаций.
Ранее в мажилисе предложили освободить от отработки образовательных грантов родителей детей с инвалидностью.
26.02.2025, 12:27 135831
В мажилисе предложили освободить от отработки грантов родителей детей с инвалидностью
Также предложено предоставлять отсрочку по отработке на период обучения поступившим и завершившим послевузовское обучение в зарубежных организациях образования
Рассказать друзьям
Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента РК предложили освободить казахстанцев с детьми-инвалидами от отработки образовательных грантов, передает корреспондент агентства.
От обязательной отработки государственного гранта на обучение предлагается освободить выпускников вузов, являющихся получателями государственного пособия и воспитывающих ребенка с инвалидностью либо осуществлявших уход за лицом с инвалидностью I группы", - сообщили в мажилисе.
Также предложено предоставлять отсрочку по отработке на период обучения лицам, поступившим и завершившим обучение в резидентуре, магистратуре, аспирантуре, докторантуре в зарубежных организациях образования.
Кроме того, для повышения качества образования законопроектом вводятся нормы о ранжировании организаций высшего и послевузовского образования. Государственная поддержка организациям образования будет оказываться в зависимости от их уровня и качества оказываемых услуг.
Ранее мажилисмены заявили о необходимости введения запрета на рекламу написания научных работ в Казахстане.
21.02.2025, 15:16 161406
Колледжи Казахстана перешли на лицензирование по специальностям
Если ранее лицензирование касалось отдельных квалификаций, то теперь лицензии будут выдаваться по специальностям
Рассказать друзьям
Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Более 200 организаций технического и профессионального образования получили лицензии по новой системе, сообщили в ходе аппаратного совещания в Министерстве просвещения РК.
Как пояснили в ведомстве, если ранее лицензирование касалось отдельных квалификаций, то теперь лицензии будут выдаваться по специальностям. Эта мера позволит колледжам быстрее адаптироваться к изменениям в экономике, оперативно реагировать на потребности рынка труда и расширять возможности подготовки специалистов.
Теперь колледжи смогут оперативно добавлять новые квалификации в рамках лицензированной специальности, минуя длительные бюрократические процедуры. Достаточно подтвердить соответствие материально-технической базы и кадрового состава. Кроме того, модульные образовательные программы дают студентам возможность осваивать сразу несколько квалификаций в рамках одной специальности, что повышает их конкурентоспособность", - отметил председатель Комитета по обеспечению качества образования Ернур Дауенов.
В настоящее время территориальные департаменты Министерства просвещения РК провели разъяснительную работу среди колледжей, разместили информацию на официальных ресурсах и разработали график переоформления лицензий. Завершить этот процесс планируется к 1 марта 2025 года.
Колледжи уже могут подать заявки на получение лицензий по новым специальностям или переоформить существующие.
Ранее в Минтруда рассказали, какие рабочие кадры будут наиболее востребованы в ближайшие 6 лет.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
22.03.2025, 12:48Пять тысяч человек исполнили песни Абая в честь Наурыза в Алматы 22.03.2025, 12:466051Роботы, хоровое исполнение Абая и мировой рекорд: как отмечают Наурыз в Казахстане 22.03.2025, 12:235581Всемирный день водных ресурсов: как трансформировалась водная отрасль в Казахстане 22.03.2025, 09:244596Сильный пожар произошел ночью на горе в Алматы 22.03.2025, 14:402271Президент Токаев и посол России в Казахстане посетили торжества в честь Наурыза в Астане 15.03.2025, 19:40201146В акимате Алматы опровергли информацию о вырубке зеленой зоны у театра имени Сац 17.03.2025, 14:16144961Аэропорт Астаны предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов 18.03.2025, 16:30143991Опубликован список лиц, получающих иностранное финансирование 18.03.2025, 09:29143431В Алматы в связи с празднованием Наурыза временно перекроют ряд улиц 19.03.2025, 20:58138636В Казахстане объединение охотников пыталось запатентовать породу собак тазы 27.02.2025, 16:17582806В Медеуском районе Алматы сносят трехэтажное строение 28.02.2025, 17:13532836Телевидение и радио отключат 5 марта в Казахстане 01.03.2025, 08:00516961Что ждет казахстанцев в марте 27.02.2025, 14:44499631Kaspi.kz и OYU продолжают сотрудничество, открывая новые возможности для казахстанской музыки 27.02.2025, 11:11492781Сколько казахстанцы отдохнут на 8 Марта
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы планируют снести историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей. Здание получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма. Считаете ли вы необходимым снос здания?