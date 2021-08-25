В Казахстане продлили до 28 августа дату приема документов для зачисления в вузы

НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Дата приема документов для зачисления в вузы продлена до 28 августа включительно, сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Думаю, это хорошая новость для наших абитуриентов. Мы учли количество обращений с просьбой о продлении сроков. Возможность предоставлена как обладателям образовательных грантов, так и тем, кто планирует обучаться на платной основе", - отметил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

Отметим, что заявки от обладателей образовательных грантов принимаются посредством портала электронного правительства eGov.kz.

Для обучения на платной основе необходимо обратиться в виртуальные приемные комиссии вузов. Их перечень размещен на сайте Национального центра тестирования МОН РК.

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