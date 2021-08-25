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В Казахстане продлили до 28 августа дату приема документов для зачисления в вузы

24.08.2021 6481
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Дата приема документов для зачисления в вузы продлена до 28 августа включительно, сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Думаю, это хорошая новость для наших абитуриентов. Мы учли количество обращений с просьбой о продлении сроков. Возможность предоставлена как обладателям образовательных грантов, так и тем, кто планирует обучаться на платной основе", - отметил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев. 

 
 
Отметим, что заявки от обладателей образовательных грантов принимаются посредством портала электронного правительства eGov.kz. 
 
Для обучения на платной основе необходимо обратиться в виртуальные приемные комиссии вузов. Их перечень размещен на сайте Национального центра тестирования МОН РК.
 

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