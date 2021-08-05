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В Казахстане утверждены сроки нового учебного года и каникул

04.08.2021 59509
В Казахстане утверждены сроки нового учебного года и каникул
НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Приказом министра образования и науки Республики Казахстан Асхата Аймагамбетова от 27 июля 2021 года №368 определены сроки начала, продолжительности и каникулярных периодов 2021–2022 учебного года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Определить следующие сроки начала, продолжительности и каникулярных периодов 2021–2022 учебного года в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности: 1) начало 2021–2022 учебного года - 1 сентября 2021 года; 2) продолжительность учебного года в 1 классах - 33 учебные недели, во 2-11 (12) классах - 34 учебные недели", - говорится в документе. 

 
Каникулярные периоды в течение учебного года: в 1–11 (12) классах: осенние - 7 дней (с 1 по 7 ноября 2021 года включительно), зимние - 11 дней (с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно), весенние - 12 дней (с 19 по 30 марта 2022 года включительно); в 1 классах: дополнительные каникулы - 7 дней (с 7 по 13 февраля 2022 года включительно).
 
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.


 

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