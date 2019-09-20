В Казахстане введут запрет на педагогическую деятельность лиц с психическими и поведенческими расстройствами

Нур-Султан. 19 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня в мажилисе парламента презентован законопроект "О статусе педагога" , в котором отражены вопросы, касающиеся учебной нагрузки на учителя, его зарплаты, пенсии по выслуге лет, поощрении и наград, передает Kazakhstan Today.

Законопроект представил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Основными материальными стимулами стали доплаты в двукратном размере за классное руководство и проверку тетрадей; доплаты за педагогическое мастерство; увеличение периода отпуска для всех педагогов до 56 дней; доплаты за степень магистра, наставничество и другие меры", - сообщает пресс-служба мажилиса.

Нематериальными стимулами стали сокращение нагрузки учителей, гарантия защиты чести и достоинства, первоочередный порядок предоставления мест в детские сады, новый вид государственной награды "Казакстаннын енбек сінірген устазы". Также сохранены все имеющиеся социальные гарантии: отсрочка от призыва на воинскую службу и повышенные оклады для педагогов, работающих в сельской местности, охрана здоровья, гранты обладателей "Лучший педагог", "Лучший преподаватель вуза".

Местным исполнительным органам предоставляется право по утверждению дополнительных мер поощрения труда педагогов, в том числе путем награждения местными знаками отличия, почетными званиями, выплатой единовременного вознаграждения. Расширены профессиональные права педагога в части разработки и применения авторских методов обучения и воспитания, выбора учебных пособий, бесплатного использования информационными ресурсами, выбора форм повышения квалификаций и прохождения стажировок. Введены новые права на избрание и занятие выборных должностей. Все эти меры направлены на создание возможности для индивидуального развития учителя и совершенствование учебного процесса", - сказал министр.

За привлечение к несвойственным функциям и к излишней отчетности предусмотрен штраф от 20 до 120 МРП в зависимости от субъекта правонарушения", - уточнил глава МОН РК.

Повышение статуса педагога предполагает и усиление требований к его деятельности. Поэтому законопроектом предполагается, что с 1 января 2021 года лица, впервые приступающие к осуществлению профессиональной деятельности в качестве педагога, должны будут подтверждать соответствие квалификации педагога. Кроме того, помимо имеющихся ограничений, вводится запрет на занятие педагогической деятельностью лиц, с ограниченной дееспособностью, состоящих на наблюдении с психическими и поведенческими расстройствами.

Сопутствующим законопроектом предусматривается введение некоммерческих организаций по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; передача полномочий по назначению ректоров национальных вузов из компетенции президента в правительство; социальная реабилитация лиц, прибывших из зон террористической активности, а также лиц, находившихся под влиянием экстремистской религиозной идеологии и другое.

Ожидается, что отмеченные нормы законов позволят увеличить вдвое доплаты за классное руководство 173 тыс. педагогов, а за проверку тетрадей - 165 тыс. учителей. Более 212 тыс. работников получат доплаты за квалификационные категории в размере от 30 до 50% от оклада. 7 тыс. работников получат доплату за степень магистра в размере 10 МРП (25 250 тенге). И 18 тыс. работников - доплату за наставничество в размере 1 БДО (17 697 тенге). Дополнительно 14 дней отпуска получат свыше 100 тыс. человек", - сообщил Аймагамбетов.

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