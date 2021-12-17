В Нур-Султане построили 7 новых школ

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НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - В Казахстане около 80% детских садов, в которых был проведен государственный контроль, не прошли аттестацию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы Министерства образования и науки, первыми новый вид контроля, введенный МОН в этом году, прошли 77 детских садов. Подавляющее большинство из них (60 дошкольных организаций) не прошли аттестацию из-за несоответствия требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности.

Поскольку детские сады находятся в ведении акиматов, ранее у нас не было каких-либо механизмов контроля за работой дошкольных организаций. Однако с учетом обращений граждан нами было принято решение о необходимости внедрения и проведения таких проверок. В итоге мы выявили многочисленные нарушения. Речь идет и об условиях пребывания детей в детском саду, и о несоответствии образовательной деятельности требованиям Государственного общеобязательного стандарта образования, и о фактах рукоприкладства со стороны воспитателей, и о других негативных фактах", - сообщила сегодня на аппаратном совещании МОН председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Гулзат Кобенова.

Она отметила, что при выявлении нарушений, будь это вузы или детские сады, МОН предоставляет организациям образования достаточное количество времени для их устранения.

По итогам госаттестации детским садам предоставляется не более одного года на устранение нарушений и приведение образовательной деятельности в соответствие с требованиями законодательства. Местным исполнительным органам необходимо взять работу детских садов на особый контроль", - отметила Кобенова.

В пресс-службе также сообщили, что госаттестация детских садов будет проводиться посредством профилактического контроля один раз в пять лет, независимо от их формы собственности и ведомственной подчиненности. Госаттестация внедрена для внешнего контроля и установления порядка в деятельности организаций образования, а также в целях повышения качества образовательных услуг.

В случае выявления несоответствий организации образования получат определенные рекомендации. Но административное дело при этом не возбуждается, а значит, не будет и административных наказаний. Напротив, проверяющие будут разъяснять организациям образования порядок устранения нарушений, пояснили в МОН.