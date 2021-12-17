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В Нур-Султане построили 7 новых школ

16.12.2021, 15:28 14341
В Нур-Султане построили 7 новых школ
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 16 ДЕКАБРЯ - В столице построили еще 7 школ на 20 тысяч ученических мест, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Всего в текущем году было построено 15 школ, которые позволили создать 40 тысяч ученических мест. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает официальный сайт столичного акимата.
 

Завершили строительство еще семи школ. Только данные учебные заведения позволяют создать более 20 тыс. ученических мест. К примеру, посетили инновационную школу нового формата BINOM SCHOOL. Охват новой пятиэтажной школы составляет 4 тыс. учащихся (в 2 смены). Обучение в данной школе совершенно бесплатное. В учебном заведении функционируют кабинеты робототехники, кинозал, коворкинг-зоны для учителей и детей, телестудия, смарт-классы, мастерские по резьбе металла и дерева, TedxBinom, Speaking Club, большая библиотека, игровые комнаты и т.д. Одним из главных преимуществ школы BINOM является то, что созданы все условия для детей с особыми потребностями. Двери новых школ откроются уже с 3 четверти обучения". 

 
За счет новых школ количество трехсменных учебных заведений сократилось на 5, также снят вопрос с переуплотненным режимом в 10 школах, сообщил Кульгинов. 
 
По его словам, количество людей в столице ежегодно растет. За последние 10 лет число учащихся увеличилось почти в 3 раза. 
 

Ежегодно число первоклассников также превышает число выпускников более чем в 3 раза. К примеру, если в мае 7 тыс. выпускников, то в первый класс приходят 25 тыс. учащихся. Для того чтобы обеспечивать ученическими местами, также решать вопросы школ с трехсменным и переуплотненным режимом необходимо строить в городе не менее 10 школ ежегодно", - отметил Кульгинов. 

 
По его словам, в следующем году планируется построить 16 школ. Всего в рамках комплексного плана на 5-летний период запланировано строительство порядка 70 школ. 
 

В строительство школ также привлекаем частные инвестиции. Учебные заведения строим во всех районах города, в том числе, в жилых массивах. С акцентом на те районы, где имеется потребность в учебных заведениях", - написал Кульгинов.

 
Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в городе построят 8 новых государственных школ. 
 
Так, в настоящее время в городе ведется строительство 8 государственных школ на 12 600 мест, а также 17 новых корпусов к действующим школам на 8 263 места. На ближайший период запланировано строительство еще 4 государственных школ на 3500 мест, 11 новых корпусов на 4400 мест, а также совместно с частными инвесторами проведение реновации 4 школ с увеличением их проектной мощности и открытие 5 частных организаций на 6 тыс. мест. 
 

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Бесплатные онлайн-уроки для подготовки к ЕНТ проводят в Казахстане

09.12.2021, 12:42 112762
Бесплатные онлайн-уроки для подготовки к ЕНТ проводят в Казахстане
Фото: телеканал КТК
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Крупные образовательные центры республики Казахстан запустили бесплатные онлайн-уроки для подготовки выпускников школ к единому национальному тестированию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С 8 декабря вплоть до начала ЕНТ крупные республиканские образовательные центры будут в прямом эфире проводить бесплатные онлайн-уроки для подготовки к ЕНТ по каждому предмету, сообщает пресс-служба Национального центра тестирования. 
 

Qazbilim – будет проводить занятия в прямом эфире на казахском языке ежедневно на канале YouTube Qazbilim.tv в 20.00 (по времени Нур-Султана). Educon Dostyk – каждый вторник в 19.00 на казахском языке, а в 20.00 на русском языке в прямом эфире на канале YouTube Dostyk Bilim. Zerdeli – каждый вторник и четверг в 20.00 в прямом эфире на канале YouTube Zerdeli.kz. Sabaq online – каждую субботу в 15.00 в прямом эфире на канале YouTube Sabaq online. Samga – в пятницу в 20.00 в прямом эфире на канале YouTube Samga online. Daryn online – каждый вторник, среду, четверг и пятницу в 18.00 в прямом эфире на канале YouTube Daryn online", -проинформировали в наццентре.

 
При этом отмечается, что трансляция уроков будет сохранена.
 

В Казахстане около 80% детсадов не прошли аттестацию

06.12.2021, 18:36 183907
В Казахстане около 80% детсадов не прошли аттестацию
Фото: kubnews.ru
НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - В Казахстане около 80% детских садов, в которых был проведен государственный контроль, не прошли аттестацию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации пресс-службы Министерства образования и науки, первыми новый вид контроля, введенный МОН в этом году, прошли 77 детских садов. Подавляющее большинство из них (60 дошкольных организаций) не прошли аттестацию из-за несоответствия требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности.
 

Поскольку детские сады находятся в ведении акиматов, ранее у нас не было каких-либо механизмов контроля за работой дошкольных организаций. Однако с учетом обращений граждан нами было принято решение о необходимости внедрения и проведения таких проверок. В итоге мы выявили многочисленные нарушения. Речь идет и об условиях пребывания детей в детском саду, и о несоответствии образовательной деятельности требованиям Государственного общеобязательного стандарта образования, и о фактах рукоприкладства со стороны воспитателей, и о других негативных фактах", - сообщила сегодня на аппаратном совещании МОН председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Гулзат Кобенова.

 
Она отметила, что при выявлении нарушений, будь это вузы или детские сады, МОН предоставляет организациям образования достаточное количество времени для их устранения. 
 

По итогам госаттестации детским садам предоставляется не более одного года на устранение нарушений и приведение образовательной деятельности в соответствие с требованиями законодательства. Местным исполнительным органам необходимо взять работу детских садов на особый контроль", - отметила Кобенова.

 
В пресс-службе также сообщили, что госаттестация детских садов будет проводиться посредством профилактического контроля один раз в пять лет, независимо от их формы собственности и ведомственной подчиненности. Госаттестация внедрена для внешнего контроля и установления порядка в деятельности организаций образования, а также в целях повышения качества образовательных услуг.
 
В случае выявления несоответствий организации образования получат определенные рекомендации. Но административное дело при этом не возбуждается, а значит, не будет и административных наказаний. Напротив, проверяющие будут разъяснять организациям образования порядок устранения нарушений, пояснили в МОН.
 

Отделы образования экономят средства местных бюджетов, переуплотняя классы

03.12.2021, 18:29 251902
Отделы образования экономят средства местных бюджетов, переуплотняя классы
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Переуплотненность классов в некоторых случаях продиктована желанием отделов образования сэкономить средства местных бюджетов, заявил глава Министерства образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил глава МОН РК на своей странице в Facebook, создание качественной инфраструктуры для организаций образования - одна из центральных тем в поручениях главы государства по развитию образования, озвученных на заседании НСОД. Президент поручил акимам регионов обеспечить заблаговременное выделение земельных участков для строительства 1000 школ. Также поручено обеспечить исполнение норматива, предусматривающего открытие новых школ при строительстве жилых районов.
 

Речь идет не только о вопросе удобства для детей и родителей, но и о безопасности. Кроме того, Касым-Жомарт Кемелевич обратил внимание на проблему с нарушениями действующих норм наполняемости классов. В последнее время данный вопрос является актуальным. Если, с одной стороны, переуплотненность классов связана с дефицитом ученических мест и является вынужденным решением, то, с другой - обнаруживаются прецеденты, продиктованные желанием отделов образования на местах сэкономить средства местных бюджетов. Хотя принятие такого решения в целях экономии негативно отражается на качестве обучения, что наглядно демонстрирует исследование PISA, не говоря и о других не самых лучших последствиях", - отметил глава МОН в сообщении.

 
По словам Аймагамбетова, президент дал задание при разработке Типовых проектов школ уделить больше внимания соответствию инфраструктуры и материальной базы количеству школьников.
 

Это значит, что количество мест в столовых, предметных кабинетах и спортзалах должно быть достаточным. К сожалению, у нас имеется практика, когда проекты заказывают местные управления строительства и при этом многие важнейшие для образовательного процесса аспекты остаются неучтенными. Поэтому, исходя из того, что в каждом классе, согласно школьной программе, еженедельно должны проводиться 3 урока физкультуры, количество спортзалов должно быть достаточным. Сейчас же во многих школах имеющихся спортзалов не хватает, поэтому учителя вынуждены одновременно проводить уроки сразу для нескольких классов", - сообщил он.

 
По информации министра образования, аналогичные задачи поставлены в отношении всей материально-технической базы. Особое внимание президент уделил вопросу обеспечения безопасности обучающихся школ, колледжей и вузов. Для этого поручено разработать единые требования к системам безопасности в организациях образования, включающие наличие специализированной службы охраны с заключением договора на 3 года. 
 
Отдельно глава государства остановился на вопросах досуга детей и создания условий для их дополнительного образования. 
 

Правительству поручено ограничить передачу дворцов школьников, музыкальных школ, государственных детских садов, организаций дополнительного образования в частный сектор. Для системного решения указанной проблемы теперь в рамках поручения президента музыкальные и художественные школы, дворцы школьников будут оставаться в госсобственности и служить во благо детей", - отметил глава МОН в соцсети.

 
Как сообщалось ранее, в Алматы детские сады возвращают в госсобственность.
 
Также напомним, что глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе VI заседания НСОД заявил, что должны быть единые требования к безопасности в образовательных учреждениях Казахстана.
 

В Нур-Султане учащихся 0-7 классов второй смены перевели на дистанционный формат обучения

25.11.2021, 13:01 495028
В Нур-Султане учащихся 0-7 классов второй смены перевели на дистанционный формат обучения
Фото: terabyte-club.com
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - В связи с ухудшением погодных условий в Нур-Султане учащихся 0-7 классов второй смены перевели на дистанционный формат обучения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

25 ноября 2021 года в связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-7 классов второй смены школ города переходят на дистанционный формат обучения", - сообщает управление образования города Нур-Султана.

 
Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана сообщает, что, по данным РГП "Казгидромет", 25 ноября ожидаются низовая метель, гололед.
 
 

Колледжи Казахстана прекратили обучение по 50 невостребованным профессиям

25.11.2021, 11:50 453718
Колледжи Казахстана прекратили обучение по 50 невостребованным профессиям
Фото: www.metroguiltypleasures.com
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Министерство образования и науки Республики Казахстан разработало и утвердило новый Классификатор специальностей и квалификаций технического и профессионального образования (ТиПО). Изменения направлены на то, чтобы специальности колледжей соответствовали современным запросам рынка труда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Вместо устаревших в учебный процесс внедряются новые образовательные программы по актуальным профессиям, рассказали в пресс-службе МОН РК. 
 
К примеру, в казахстанских колледжах прекращен прием на такие профессии, как пробоотборщик, ламповщик, котельщик, гувернер, юрисконсульт, пятновыводчик и другие. 
 
Из классификатора также исключены такие специальности, как "Лаборант организации образования", "Патентоведение" и дугие. 
 

Мы провели серьезный анализ и промониторили рынок труда. Встречались с работодателями и представителями отраслевых ассоциаций и с учетом их рекомендаций актуализировали Классификатор специальностей. Теперь помимо тех специальностей, которые остались в Классификаторе, в казахстанских колледжах будут обучать новым специальностям, таким как "Робототехника и встраиваемые системы", "Технология изделий на основе наноматериалов", "Аддитивные технологии производства", "Дистанционно пилотируемая система", "Автоматизированные системы проектирования и эксплуатации зданий", "Организация тепличного хозяйства", "Графический и мультимедийный дизайн", "Ландшафтный дизайн", "Камнеобрабатывающее производство", "Управление недвижимостью", "Управление дестинацией", "Сметное дело в строительстве", "Охрана труда и безопасность технологических процессов" и другие", - отметила директор департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова. 


 

В Казахстане зарегистрированы правила ротации первых руководителей государственных организаций образования

22.11.2021, 17:01 455878
В Казахстане зарегистрированы правила ротации первых руководителей государственных организаций образования
Фото: storyblocks.com
НУР-СУЛТАН. 22 НОЯБРЯ - Правила ротации первых руководителей государственных организаций образования зарегистрированы в МЮ РК, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Таким образом, в системе образования появился институт ротации директоров школ, колледжей и детских садов", - отметил министр.

 
По его словам, в сфере образования больше десяти тысяч государственных организаций. 
 

Многие руководители имеют бессрочные трудовые договоры. Немало тех, кто в связи с этим работает в одной организации 10-15 и более лет. Разумеется, среди них есть руководители, которые знают свое дело и вносят ощутимый вклад в развитие школы, колледжа, организации дошкольного или дополнительного образования. Но нужно признать, что есть, к примеру, директора школ, которые, занимая кресло на протяжении 10-15 лет, теряют инициативность, мотивацию и желание развиваться. Если руководитель долгие годы возглавляет одну и ту же организацию образования, это чревато снижением мотивации, отсутствием новых подходов в работе и привыканием к существующему положению вещей со всеми недостатками", - отметил Аймагамбетов.

 
По его мнению, смена организации позволяет внедрять изменения и повышать эффективность руководства.
 
Глава МОН рассказал об основных положениях правил.
 

Во-первых, под ротацию попадают руководители, проработавшие в одной и той же организации образования более 4 или 7 лет. При этом первый руководитель, находящийся на занимаемой должности 4 (четыре) года со дня назначения на должность в данной организации образования, может отказаться от предложенной ротации и соответственно продолжить свою работу в рамках действующего трудового договора. Однако если руководитель работает в данной организации уже более 7 лет, то он подлежит обязательной ротации", - уточнил министр.

 
Во-вторых, предусмотрены следующие условия проведения ротации:
 
 – ротацию проводят управления образования областей и городов республиканского значения;
 
 – ротация проводится в пределах одного населенного пункта;
 
 – ротацию проводят между руководителями организаций одного типа;
 
 – при ротации квалификационная категория первых руководителей, а значит, и получаемая доплата за нее сохраняются до истечения её срока действия.
 

Для того чтобы система ротации эффективно функционировала и данные правила были адекватно реализованы на местах, министерство будет вести мониторинг", - подчеркнул Аймагамбетов.


 

В РК изменится системы финансирования грантов на получение высшего образования

19.11.2021, 20:43 383761
В РК изменится системы финансирования грантов на получение высшего образования
Фото: Grantist.com
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook рассказал об изменении системы финансирования грантов на получение высшего образования, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Министр напомнил, что отечественные вузы сейчас финансируются через подушевое финансирование и присуждение грантов.
 
Для того, чтобы получить гранты, абитуриенты участвуют в ЕНТ. После сдачи тестирования абитуриенты подают заявление, выбирают конкретную специальность и принимают участие в конкурсе по присуждению грантов. К примеру, если на определённую специальность выделено 100 грантов, набравшие наиболее высокие баллы с учетом квот 100 абитуриентов по ранжированному списку получают грант для обучения в вузе. Став обладателем гранта, студент выбирает вуз, в котором желает обучаться, и далее выбранный вуз получает финансирование из бюджета для обучения этого студента.
 

Однако проблема в том, что студент, хоть и выигрывает грант, не принимает участия в самой процедуре оплаты. Фактически студент не всегда понимает, что государство оплатило его обучение в вузе благодаря успехам, достигнутым им в школе, а больше воспринимает это как бесплатное обучение. Соответственно, обучаясь "бесплатно", сложно предъявлять требования к вузу. Хотя за годы обучения каждого студента государство платит вузу в среднем около 3,5-4 миллионов тенге", - пишет Асхат Аймагамбетов.

 
Сам же алгоритм оплаты обучения сейчас выглядит следующим образом: с определенной периодичностью вузы отправляют списки студентов и акты для оплаты в министерство. Министерство перечисляет деньги за каждого из обучающихся студентов напрямую на счет вуза. То есть сам студент не вовлечен в эту процедуру.
 

Теперь же глава государства поручил изменить данную систему финансирования. Предполагается, что отныне средства будут начисляться напрямую на специальный (наподобие ЭСКРОУ) банковский счет студента, выигравшего грант, чтобы он самостоятельно платил за обучение. Таким образом, студент видит эти деньги и прямую поддержку государства, а также принимает непосредственное участие в процедуре оплаты своего обучения", - пишет глава МОН.

 
Он подчеркивает, что теперь студент является заказчиком услуг, а не получателем бесплатных услуг, как это казалось ранее. Соответственно как заказчик он вправе требовать предоставления качественного образования. 
 

Разумеется, это положительно отразится на восприятии студентом мер государственной поддержки и повысит его ответственность. Другими словами, увидев расходование миллионов на обучение, студент будет более ответственно относиться как к получению знаний, так и к качеству предоставляемых услуг", - считает министр образования.

 
Асхат Аймагамбетов отмечает, что студент не сможет потратить бюджетные средства на иные цели, кроме оплаты вузу, в котором обучается.
 

Кроме того, данный механизм устраняет коррупционные риски и обеспечивает адресное и максимально прозрачное расходование бюджетных средств. Вполне ожидаемо, что эта мера также усилит конкуренцию в сфере высшего образования. Хотел бы отметить, что такие значимые поручения главы государства направлены на комплексное улучшение всей системы образования. Министерство образования и науки проведет всю необходимую работу для выполнения поставленных задач", - написал в заключение глава МОН РК.

 

Мессенджер для казахстанских учителей появится на платформе Kundelik

17.11.2021, 19:21 276490
Мессенджер для казахстанских учителей появится на платформе Kundelik
Фото: BTS Digital
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Компания BTS Digital представила новую функцию для личной и групповой коммуникации - чаты, внутри казахстанской образовательной платформы Kundelik, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Теперь пользователи школьного электронного журнала и дневника могут вести переписку между собой в интересах учебного процесса, не выходя из приложения или сайта. Функция реализована за счет интеграции мессенджера Aitu с платформой Kundelik и доступна во всех версиях сервиса", - сообщили в BTS Digital. 

 
Как отметили в компании, в настоящее время большая часть коммуникаций по учебному процессу происходит в разных сторонних мессенджерах. Теперь же с помощью встроенного мессенджера Aitu внутри электронного журнала и дневника всю коммуникацию на школьную тему можно вести внутри самой платформы Kundelik без перехода на сторонние сервисы. 
 

Только представьте, сколько у современного преподавателя сообщений в мессенджере в день от родителей и учеников? Переместив все общение на школьную тему из разных сторонних мессенджеров в наш встроенный мессенджер Aitu, мы концентрируем всю коммуникацию по учебе в одном месте, обеспечивая функциональное удобство, сохранность личного пространства и безопасность данных. Главная цель сотрудничества - это дать больше комфорта всем участникам учебного процесса. Более того, с учетом все еще продолжающейся пандемии, благодаря интеграции Aitu в Kundelik, перейти на дистанционное обучение становится проще и легче", - прокомментировал генеральный директор BTS Digital Нуртай Абилгалиев 

 
На сайте kundelik.kz начать переписку можно выбрав раздел "Чаты" на главной странице сайта после авторизации. В мобильном приложении Кунделика - Kundelik.Mektep - предусмотрена та же возможность обмена сообщениями через кнопку "Общение" в нижнем разделе экрана на главной странице. Внутри самих чатов уже реализован базовый функционал мессенджера. Предварительно доступен весь список контактов, которые уже пользуются Aitu. Как и в других мессенджерах есть обозначения статуса отправки сообщений: например, две серые метки - сообщение отправлено, две синие - сообщение прочитано. 
 

Это не первый опыт компании Kundelik по организации взаимовыгодного сотрудничества и интеграции с образовательными проектами для рынка Казахстана. За этот год был сделан целый ряд интеграций с ведущими казахстанскими проектами и реализованы сервисы для школьного образования с такими компаниями как Документолог, БілімМедиаГрупп, ДарынОнлайн, АлматыКітап и BTS Digital. Большим преимуществом является то, что вся ИТ-инфраструктура проектов: и Kundelik.kz, и Aitu Мессенджер, находится на территории Республики Казахстан и соответствует законодательству Республики Казахстан по информационной безопасности. Весь трафик обоих систем локализован внутри казахстанского сегмента Казнет. Мы думаем это первый шаг в части интеграционных процессов с компанией BTS Digital, и мы со временем будем расширять нашу линейку взаимовыгодных сервисов для пользователей Казахстана, - прокомментировал генеральный директор платформы Kundelik Мухтар Ильясов.

 
BTS Digital является частью экосистемы Aitu, в которую входят Aitu - Платежные решения, BTS Education, Aitu-Dala, Aitu-Sauda, Smart Cities, Impact Lab и Salem Social Media. 
 
Для BTS Digital это первый опыт встраивания мессенджера Aitu в сторонний сервис. Ранее все интеграции продукта происходили в обратном порядке, когда другие коммерческие и государственные сервисы были доступны в Aitu. К примеру, была интегрирована единая система подачи обращений в любой госорган Казахстана eOtinish, сервис проверки ковид-статуса Ashyq и получения для бизнеса QR-кода Ashyq Business, сервис переписи населения Sanaq 2021 и приложение eGov. Также в Aitu можно заказать еду, покупать товары, записываться к врачу и пользоваться другими сервисами. На сегодня Aitu насчитывает более 2,8 миллиона пользователей по всей стране. 
 

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