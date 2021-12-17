В Нур-Султане построили 7 новых школ

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Всего в текущем году было построено 15 школ, которые позволили создать 40 тысяч ученических мест. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает официальный сайт столичного акимата.
Завершили строительство еще семи школ. Только данные учебные заведения позволяют создать более 20 тыс. ученических мест. К примеру, посетили инновационную школу нового формата BINOM SCHOOL. Охват новой пятиэтажной школы составляет 4 тыс. учащихся (в 2 смены). Обучение в данной школе совершенно бесплатное. В учебном заведении функционируют кабинеты робототехники, кинозал, коворкинг-зоны для учителей и детей, телестудия, смарт-классы, мастерские по резьбе металла и дерева, TedxBinom, Speaking Club, большая библиотека, игровые комнаты и т.д. Одним из главных преимуществ школы BINOM является то, что созданы все условия для детей с особыми потребностями. Двери новых школ откроются уже с 3 четверти обучения".
За счет новых школ количество трехсменных учебных заведений сократилось на 5, также снят вопрос с переуплотненным режимом в 10 школах, сообщил Кульгинов.
По его словам, количество людей в столице ежегодно растет. За последние 10 лет число учащихся увеличилось почти в 3 раза.
Ежегодно число первоклассников также превышает число выпускников более чем в 3 раза. К примеру, если в мае 7 тыс. выпускников, то в первый класс приходят 25 тыс. учащихся. Для того чтобы обеспечивать ученическими местами, также решать вопросы школ с трехсменным и переуплотненным режимом необходимо строить в городе не менее 10 школ ежегодно", - отметил Кульгинов.
По его словам, в следующем году планируется построить 16 школ. Всего в рамках комплексного плана на 5-летний период запланировано строительство порядка 70 школ.
В строительство школ также привлекаем частные инвестиции. Учебные заведения строим во всех районах города, в том числе, в жилых массивах. С акцентом на те районы, где имеется потребность в учебных заведениях", - написал Кульгинов.
Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в городе построят 8 новых государственных школ.
Так, в настоящее время в городе ведется строительство 8 государственных школ на 12 600 мест, а также 17 новых корпусов к действующим школам на 8 263 места. На ближайший период запланировано строительство еще 4 государственных школ на 3500 мест, 11 новых корпусов на 4400 мест, а также совместно с частными инвесторами проведение реновации 4 школ с увеличением их проектной мощности и открытие 5 частных организаций на 6 тыс. мест.