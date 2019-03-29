В школах Казахстана внедрят преподавание основам робототехники и IT-технологий

Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - Во всех школах Казахстана в следующем учебном году начнут внедрение преподавания основам робототехники и IT-технологий. Об этом агентству Kazakhstan Today сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

Министерство с целью развития научно-технического творчества среди детей проводит системную работу по внедрению в школах робототехники. В Государственный общеобязательный стандарт общего среднего образования введен обязательный учебный предмет "Начальная военная и технологическая подготовка", содержание которого обеспечит основы робототехники и IT-технологий. Апробация проводится в 10 школах страны. Внедрение планируется с 2019-2020 учебного года", - проинформировали в ведомстве.

В ведомстве отметили, что в 2016 году АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" разработаны учебные программы элективных курсов "Робототехника" 1 уровня для 5, 6, 7 классов и 2 уровня для 8, 9, 10 классов, а также Требования к оборудованию и программному обеспечению.

Кроме того, робототехника изучается в рамках реализации дополнительного образования детей. На сегодняшний день в школах действуют 1626 кружков робототехники, в которых занимаются 33 тыс. учащихся.

Одновременно в школах республики за три года был открыт 2001 кабинет робототехники.

Помимо этого, ежегодно во исполнение Плана мероприятий по развитию системы научно-технического творчества детей и молодежи РК на 2015-2018 годы совместно с Ассоциацией Kazdidac проводится Международный фестиваль роботехники RoboLend. С 2013 года ежегодно на базе АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" проводится Республиканская олимпиада по робототехнике, организуемая по правилам Всемирной олимпиады по робототехнике WRO, предусматривающая региональные туры.

Также проводится системная работа по повышению квалификации учителей информатики по развитию робототехники. Разработаны шесть образовательных программ курсов по робототехнике, 3D-принтингу и программированию, которые утверждены приказами Министерства.

По информации МОН, за два года на базе НЦПК "Орлеу" обучены на краткосрочных 72-часовых курсах по развитию робототехники 5000 учителей информатики, и подготовлены 80 тренеров.

Еще 700 учителей информатики обучены на недельных курсах "Особенности организаций теоретических и внеклассных работ по ІТ-технологии в условиях реализации проекта "ROBOTIX" на базе КТЛ.

Кроме того, проводится работа по организации курсов по 3D-принтингу и программированию.

В 2018 году было обучено 50 тренеров на 80-часовых курсах на базе Центра педагогического мастерства АОО НИШ; 1500 учителей информатики школ на 72-часовых курсах с отрывом от работы на базе Назарбаев Интеллектуальных школ в регионах.

Работа в данном направлении продолжается", - подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что 29 марта в Караганде в пятый раз стартует Международный фестиваль робототехники, программирования и инновационных технологий RoboLand. В этом году в нем ожидается участие около 300 команд из Казахстана, России, Узбекистана и Италии - всего более 600 человек. Девиз фестиваля 2019 года - "Творчество. Энергия. Новое содержание. Всё - на пять!"

Как рассказали организаторы фестиваля, в рамках подготовки в регионах РК прошли отборочные туры. Только в Карагандинской области в городских и районных соревнованиях приняли участие около 1000 детей и подростков.

Примечательно, что в этом году выросло число участников-дошкольников. В категории STEM ROBOT MOUSE будут соревноваться 18 команд, в которые входят дети в возрасте 4-6 лет.

Кроме того, по информации организаторов, в рамках фестиваля будет организован круглый стол "Инновационные подходы в образовании как средство успеха молодого поколения".

А также пройдет выставка новинок робототехнической продукции. Для участников и гостей организуют RoboLand Party, чтобы дать им возможность неформального общения в кругу сверстников и единомышленников. Для зрителей подготовлена развлекательная программа с шоу и презентациями.

Фестиваль RoboLand проводится в Караганде с 2015 года, а в 2016 году он получил статус международного. За эти годы в Караганде на фестивале побывали команды из России, Кыргызстана, Сирии и Польши.

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