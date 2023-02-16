Все учебные заведения Казахстана проверят на обеспечение безопасности

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Все учебные заведения Казахстана проверят на предмет обеспеченности комплексной системой безопасности. Такое поручение дал министр просвещения РК Гани Бейсембаев на экстренном совещании совместно с замакимами регионов, руководителями управлений образования и департаментов по обеспечению качества в сфере образования.





Председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова рассказала о предварительных результатах проверки в школе города Петропавловска и планах по обеспечению безопасности в учебных учреждениях.





Комитетом продолжится работа по методической и психологической помощи. По поручению главы государства с 2019 года проводится ежеквартальный мониторинг состояния безопасности на объектах образования. Со следующей недели в течение целого месяца с участием региональных уполномоченных по правам ребенка, родительской общественности, экспертов, неправительственных организаций по всей стране проведем проверку по вопросу организации безопасности в учебных учреждениях", - подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей.





Стоит отметить, что на сегодня комитет формирует правовую базу, осуществляющую координацию и анализ деятельности заинтересованных государственных органов. Кроме того, отработаны стандарты и требования оснащения организации дошкольного и среднего образования системами, перечень запрещенных предметов и веществ, ограниченных для использования в организациях образования.





В прошлом году разработана инструкция по организации антитеррористической защиты объектов, а в январе 2023 года в регионы направлены алгоритмы действий для педагогов и обучающихся.





Министерством разрабатывается проект комплексного плана по защите детей от насилия, превенции, суицида и обеспечения прав благополучия, в том числе по организации системы безопасности. В нем задействованы порядка 20 государственных органов и регионов. Также в ближайшее время будут внесены изменения в регламент пропускного режима", - рассказала Насымжан Оспанова.





В завершение министр просвещения РК Гани Бейсембаев поручил провести тщательный мониторинг всех учебных заведений страны на предмет обеспеченности комплексной системой безопасности с 20 февраля по 20 марта 2023 года. Разработать действенные механизмы взаимодействия в этом вопросе. При этом Комитету среднего образования необходимо разработать цикл специальных уроков безопасности для обучающихся, а управлениям образования совместно с департаментами полиции и департаментом по чрезвычайным ситуациям обеспечить их проведение в организациях образования.





Как отметили в министерстве, несоответствие систем безопасности наблюдается в Алматинской, Жетысу, Улытау, Абай, Костанайской и Туркестанской областях.





Ранее сообщалось, что утром 13 февраля в одну из школ Петропавловска пришел ученик 9-го класса со школьным рюкзаком, в котором находились топор, нож и самодельная маска, и напал на детей.





В 07.50 в туалете 2-го этажа подозреваемый надел самодельную маску белого цвета и выбежал в коридор с топором в руках, где нанес ученику 10-го класса два удара топором в область головы; ученице 10-го класса один удар обухом топора в область предплечья и два удара по голове; а также ударил один раз обухом топора по голове ученика 9-го класса. Увидев происходящее, ученики старших классов и подоспевшие учителя задержали нападавшего", - рассказал первый замглавы МВД РК Марат Кожаев.





В облздраве СКО рассказали о состоянии пострадавших от нападения в школе Петропавловска.



