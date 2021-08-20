Вузы Алматы не готовы принять студентов

АЛМАТЫ. 19 АВГУСТА - В Алматы проходят масштабные проверки объектов образования к началу учебного года: вузы пока не готовы принять студентов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Алматинские вузы пока не готовы к началу нового учебного года. Такое мнение выразили члены специально созданной мониторинговой группы. Только за два дня специалисты проверили больше 25 университетов. Мониторинговые группы выявили нарушения санитарных норм, сообщает Almaty.tv

По информации телеканала, в университете Нур Мубарак, похоже, забыли о карантинных мерах. Проверяющие в этом лично убедились, осмотрев учебный корпус. В итоге выяснили: вуз пока не готов принять учащихся, так как не соответствует требованиям санитарных норм. Плюс ко всему здесь вакцинировались всего 8% студентов. А в Казахстанском инженерно-технологическом университете к санитарным требованиям отнеслись куда серьезнее. В коридоре достаточно разметок социального дистанцирования. Вот только в учебном корпусе пока делают ремонт. Другой любопытный факт: специалисты обнаружили, что в администрации вуза представили ложные данные о вакцинации. Дело в том, что более чем на 2000 студентов здесь приходится порядка 70 человек. За счет этих цифр у них высокие показатели - порядка 70% привитых. В университете не стали брать в счет других сотрудников.

Тем временем в Алматинском университете менеджмента картина совсем иная. В условиях современной реальности, как положено. Санитарные правила здесь в приоритете. Но члены мониторинговой группы все же провели разъяснительную работу с сотрудниками.

Различные агитационные плакаты о важности ношения масок, о соблюдении дистанции и прочее по всему университету расклеены. Количество вакцинированных - и студентов, и преподавателей, и сотрудников - увеличивается. Я думаю, что к началу учебного года те требования, которые установлены, нами будут полностью соблюдены", - заверила директор управления инфраструктуры Алматы менеджмент университета Зайтуна Сарсенбаева.

В течение двух дней мониторинговая группа проверила больше 25 вузов. Многие учебные заведения оказались неготовыми. Специалисты все разъяснили, рекомендовали поработать над ошибками и сделали устное предупреждение. В случае повторного нарушения материалы будут переданы для рассмотрения в компетентные органы.

Мы сегодня еще раз видим, что большинство вузов не готовы принять студентов. Большинство вузов только "просыпается". Это показатель. Защита студентов - это наша первостепенная задача. То, что они придут и тут им будет созданы максимально безопасные условия для обучения", - заявил координатор молодежного ресурсного центра Бостандыкского района Адиль Нурпеисов.

В Алматы имеется 38 высших учебных заведений. Подобные рейды будут продолжены до начала нового учебного года.

Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему: "Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?".

По данным на 12 августа, 69% опрошенных считают, что необходимо продолжить дистанционное обучение или предоставить родителям возможность выбора между онлайн- и офлайн-обучением. Из них: 37% считают, что необходимо предоставить родителям возможность выбора между онлайн- и офлайн-обучением, 32% респондентов ответили, что необходимо продолжить дистанционное обучение. Еще 27% считают, что нужно вернуться в школы. Ответ "Мне все равно" выбрали 2% опрошенных.

На 17 августа число поддерживающих возможность онлайн-обучения выросло до 70% опрошенных: из них 36% считают, что необходимо продолжить дистанционное обучение; 34% - за предоставление родителям возможности выбора между онлайн- и офлайн-обучением. За возвращение в школы проголосовали 26% участников. 2% выбрали ответ "Мне все равно".

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