В Алматы по заявлению родителей школьники смогут учиться онлайн

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АЛМАТЫ. 17 АВГУСТА - Постановление главного государственного санврача Алматы от 16 августа предусматривает возможность для школьников продолжить обучение в онлайн-формате по заявлению родителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Предусмотреть возможность обучения учащихся в онлайн-формате, по заявлениям родителей", - говорится в тексте постановления.

Также, согласно документу, в учебных заведениях необходимо обеспечить:

раздельные входы для детей начальных, средних и старших классов;

ежедневный утренний фильтр всех сотрудников и обучающихся;

запрет на проведение массовых мероприятий;

отмену кабинетной системы обучения;

организацию перемен учащихся начальных, средних и старших классов в разное время;

усиление контроля за организацией проветривания, дезинфекционного режима в столовых;

перевод на онлайн-формат обучения учащихся при первом случае заболевания коронавирусной инфекцией в классе, группе, а также при заболевании членов семьи.

Отметим, что Алматы, как и большинство регионов Казахстана, по-прежнему находится в красной зоне по темпам распространения COVID-19. За минувшие сутки в городе зарегистрировано 1517 случаев заболевания, в целом по Казахстану - 6869 новых случаев

На фоне ухудшения эпидобстановки многие родители выступили за то, чтобы дать возможность детям продолжить возможность прохождения обучения онлайн, чтобы избежать массовых случаев заражения с началом учебного года.

Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему: "Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?"

По данным на 12 августа, 69% опрошенных считают , что необходимо продолжить дистанционное обучение или предоставить родителям возможность выбора между онлайн- и офлайн-обучением. Из них: 37% считают, что необходимо предоставить родителям возможность выбора между онлайн- и офлайн-обучением, 32% респондентов ответили, что необходимо продолжить дистанционное обучение. Еще 27% считают, что нужно вернуться в школы. Ответ "Мне все равно" выбрали 2% опрошенных.

На сегодняшний день число поддерживающих возможность онлайн-обучения выросло до 70% опрошенных: из них 36% считают, что необходимо продолжить дистанционное обучение; 34% - за предоставление родителям возможности выбора между онлайн- и офлайн-обучением. За возвращение в школы проголосовали 26% участников. 2% выбрали ответ "Мне все равно".

Ранее руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева рассказала о том, какие меры принимают в Алматы для недопущения вспышки инфекции в школах. При этом до выхода нового постановления главного санврача в управлении образовании сообщали о невозможности выбирать формат обучения по желанию родителей школьников.





Дополнено. Как сообщил сегодня на брифинге главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, совместно с управлением образования города проведен ряд встреч с родителями школьников, которые высказались за возможность перевода на дистанционку детей, имеющих хронические заболевания.





Таких заявлений поступает много. Родители объясняют, что ребенок ослаблен, что он состоит на учете по заболеваниям органов дыхания. В таком случае, если это будет подтверждено медицинским документом, ребенок будет переводиться на онлайн-обучение", - уточнил главный санврач.





При этом он отметил, что на указанных встречах с родителями разговора о здоровых детях не было. Тем не менее в случае поступления таких обращений данный вопрос будет рассмотрен.





Если будут заявления, то будем индивидуально смотреть вместе с управлением образования. Еще раз рассмотрим", - сказал Жандарбек Бекшин.





Он еще раз напомнил, что при заболевании одного из детей весь класс будет переводиться на онлайн-обучение, чтобы не допустить распространение инфекции в школе.

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