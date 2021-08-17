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АЛМАТЫ. 16 АВГУСТА - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление о мерах по предупреждению распространения COVID-19, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Санврач поручил продолжить работу объектов по критериям, соответствующим "темно-красной" зоне. Карантин в городе продляется до 31 августа.

Согласно документу, с началом занятий в учебных заведениях необходимо обеспечить:

раздельные входы для детей начальных, средних и старших классов;

ежедневный утренний фильтр всех сотрудников и обучающихся;

запрет на проведение массовых мероприятий;

отмену кабинетной системы обучения;

организацию перемен учащихся начальных, средних и старших классов в разное время;

усиление контроля за организацией проветривания, дезинфекционного режима в столовых;

перевод на онлайн-формат обучения учащихся при первом случае заболевания коронавирусной инфекцией в классе, группе, а также при заболевании членов семьи;

предусмотреть возможность обучения учащихся в онлайн-формате, по заявлениям родителей.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

По состоянию на 23.59 15 августа в Казахстане подтверждено 694 476 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 7217 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в городе Алматы - 1503.

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