Сводка эпидситуации на 17 августа: за сутки 6869 казахстанцев заразились коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 16 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 701 345 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 6869 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 632;
в городе Алматы – 1517;
в городе Шымкенте – 450;
в Акмолинской области – 285;
в Актюбинской области – 300;
в Алматинской области – 383;
в Атырауской области – 562;
в ВКО – 256;
в Жамбылской области – 171;
в ЗКО – 65;
в Карагандинской области – 1101;
в Костанайской области – 273;
в Кызылординской области – 148;
в Мангистауской области – 152;
в Павлодарской области – 330;
в СКО – 161;
в Туркестанской области – 83.
В Казахстане за сутки 5848 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 577 882 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Туркестанская область.
На 17 августа лечение от КВИ продолжают получать 120 488 человек (115 712 КВИ+ и 4776 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 30 996 пациентов;
- на амбулаторном уровне – 89 492 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 1910 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 529 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 251 пациент.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 16 августа 2021 года зарегистрирован 7751 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 15 августа от КВИ скончались 99 человек.
15 августа 2021 года зафиксированы 53 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 19 летальных исходов и 15 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 65 818, летальных случаев – 4092, выздоровевших – 56 950.
На 16 августа 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 138 795 человек, 2-м компонентом провакцинировано 4 769 789 человек.
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