Сводка эпидситуации на 17 августа: за сутки 6869 казахстанцев заразились коронавирусом

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 16 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 701 345 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6869 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 632;

в городе Алматы – 1517;

в городе Шымкенте – 450;

в Акмолинской области – 285;

в Актюбинской области – 300;

в Алматинской области – 383;

в Атырауской области – 562;

в ВКО – 256;

в Жамбылской области – 171;

в ЗКО – 65;

в Карагандинской области – 1101;

в Костанайской области – 273;

в Кызылординской области – 148;

в Мангистауской области – 152;

в Павлодарской области – 330;

в СКО – 161;

в Туркестанской области – 83.

В Казахстане за сутки 5848 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 577 882 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская область.

На 17 августа лечение от КВИ продолжают получать 120 488 человек (115 712 КВИ+ и 4776 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 30 996 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 89 492 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1910 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 529 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 251 пациент.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 16 августа 2021 года зарегистрирован 7751 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 15 августа от КВИ скончались 99 человек.

15 августа 2021 года зафиксированы 53 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 19 летальных исходов и 15 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 65 818, летальных случаев – 4092, выздоровевших – 56 950.

На 16 августа 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 138 795 человек, 2-м компонентом провакцинировано 4 769 789 человек.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства