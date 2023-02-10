В Казахстане для стабилизации цен разбронируют запасы социально значимых овощей

За месяц цены на аренду снизились на 2,5%

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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Продолжается тенденция снижения арендной платы, в январе 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем средняя стоимость снизилась на 2,5%. Об этом сообщило Бюро национальной статистики.





По данным статведомства, арендная плата за благоустроенное жилье в январе 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 34,3%.





За год (январь 2023 года к январю 2022 года) цены квартир вторичного рынка повысились на 18,7%, продажи нового жилья - на 14%. За месяц (январь 2023 года к декабрю 2022 года) цены на продажу нового жилья повысились на 0,7%, на перепродажу квартир - на 0,3%.





Бюро национальной статистики





В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Актау - на 28,2%, Актобе - на 25,4%, Петропавловск - на 20,9%. Лидерами роста цен на вторичном рынке стали города Семей (46,8%), Кызылорда (38,8%), Актобе (37,3%), Актау (35,4%), Талдыкорган (32,9%) и Костанай (31%), а на рынке аренды жилья города Костанай (55,6%), Кокшетау (55,1%) и Алматы (50,7%).





Цена продажи нового жилья в январе 2023 года в среднем по республике составила 481 891 тенге за квадратный метр, перепродажи квартир - 515 019 тенге за квадратный метр, цена аренды - 4671 тенге за квадратный метр.





$1 = 455,6 тенге.



