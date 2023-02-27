26.02.2023, 11:58 13171
Проблема с нехваткой газа в Атырауской области решена
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Атырау. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Проблема с нехваткой сжиженного газа, наблюдавшаяся в Атырау несколько дней, решена, после того как 23 февраля на АНПЗ возобновила работу установка каталитического крекинга. Об этом на брифинге в РСК сообщил руководитель Атырауского областного управления энергетики и ЖКХ Айдулат Кенжебеков.
1 февраля из-за выхода из строя установки каталитического крекинга на АНПЗ значительно сократился объем производства бензина А-92, А-95, дизельного топлива, сжиженного газа. Завод, обычно производящий 600 тонн сжиженного газа в сутки, с 1 по 23 февраля выпускал всего 100-130 тонн. Областным акиматом было организовано поочередное газоснабжение заправочных станций в городе и районах. С 23 февраля, после запуска установки, автогаз есть на всех заправочных станциях", - цитирует Кенжебекова региональная газета «Ак Жайык».
Из-за приостановления работы каталитического крекинга и сокращения объема производства топлива владельцам авто, работающих на газе, приходилось стоять в длинных очередях на заправках.
По словам руководителя областного управления энергетики, количество владельцев автомобилей с газовым оборудованием в регионе составляет порядка 1500. Ежемесячно для всех регионов через Минэнерго утверждается лимит, для Атырауской области он составляет 5300 тонн. В случае возникновения по тем или иным причинам дефицита в регионе из министерства направляется предложение о выделении объема из других регионов. Кроме того, сейчас рассматривается возможность заключить меморандум с ТШО, в котором было бы прописано участие этой компании в разрешении подобных ситуаций.
Напомним, в начале января Атырауский НПЗ снизил производство сжиженного газа, бензина и дизтоплива из-за остановки работы каталитического крекинга.
1 февраля на коллегии ведомства министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что на всех трех казахстанских НПЗ необходим плановый ремонт, поскольку в текущем году планируется произвести 13,4 млн тонн нефтепродуктов.
7 февраля сообщалось, что ремонтно-восстановительные работы на заводе завершатся 18 февраля.
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27.02.2023, 09:24 3056
В Казахстане продолжается рост цен на продукты, за год удорожание достигло почти 26%
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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам января текущего года цены на продовольственные товары в РК выросли на 1,4% за месяц и на 25,7% за год.
В месячной динамике наибольший рост отмечен в Астане и Шымкенте: плюс 2,2% в каждом регионе. Ощутимый рост цен также был зафиксирован в Кызылординской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областях, сообщает energyprom.kz.
В годовой динамике сразу на 31,5% подорожали продукты в Мангистауской области. В тройке антилидеров также оказались Туркестанская область (плюс 27,4%) и Шымкент (плюс 27,2%). Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Алматинской области, но и это значимые 23,8%.
Фрукты и овощи подорожали в месячной динамике на 4,5%, в годовой - на 21,2%. В том числе цены на фрукты выросли на 1,6% за месяц и на 19,7% за год, на овощи - на 10,2% за месяц и на 21% за год.
Заметно подорожали в годовой динамике среди фруктов курага (на 62,3%, до 4 тысяч тенге), бананы (на 45,2%, до 895 тенге), апельсины (на 30,5%, до 1 тысячи тенге), яблоки (на 12,4%, до 547 тенге) и лимоны (на 8,5%, до 1,2 тысячи тенге).
Среди овощей заметный годовой рост показали цены на репчатый лук (сразу на 62,4%, до 143 тенге), огурцы (на 55,6%, до 1,1 тысячи тенге), помидоры (на 20,3%, до 821 тенге), картофель (на 9,8%, до 157 тенге), свеклу (на 1,9%, до 242 тенге) и морковь (на 1,2%, до 149 тенге).
Цены на молочные продукты выросли на 1,2% за месяц и на 32,4% за год. В том числе питьевое молоко подорожало на 1,4% за месяц и на 32,9% за год, консервированное молоко - на 2,8% за месяц и на 46,4% за год, кисломолочные продукты - на 1,1% за месяц и на 33,3% за год.
Литр пастеризованного молока 2,5% жирности стоил 348 тенге, литр молока 3,2-4% жирности - 430 тенге, литр кефира - 367 тенге, килограмм сметаны - 1,8 тысячи тенге, килограмм творога - 2 тысячи тенге, килограмм твердого сыра - 4,7 тысячи тенге.
Мясо, включая мясопродукты, подорожало на 0,5% за месяц и на 16,9% за год. Непосредственно мясо и птица в годовой динамике показали удорожание на 15,7%, колбасы - на 22,7%, изделия из мяса - на 16%. Килограмм говядины можно было купить за 2,4 тысячи тенге, баранины - за 2,6 тысячи тенге, свинины - за 2,1 тысячи тенге, конины - за 2,9 тысячи тенге. Куры стоили в среднем по РК 1,4 тысячи тенге за кг, вареная колбаса - 2,6 тысячи тенге, полукопченая - 3,1 тысячи тенге.
Десяток яиц продавали за 486 тенге - на 1,7% дороже, чем в декабре, и на 25,8% дороже, чем в январе прошлого года.
Тем временем мука подорожала на 0,7% за месяц и на 42,8% за год, хлеб - на 0,3% за месяц и на 19,2% за год, макаронные изделия - на 0,9% за месяц и на 42,3% за год, крупы - на 0,4% за месяц и на 35,1% за год.
Пшеничный хлеб из муки высшего сорта можно было купить за 348 тенге за кг, из муки первого сорта - за 196 тенге, ржано-пшеничный - за 435 тенге. Мука высшего сорта стоила 377 тенге за кг, первого сорта - 241 тенге. По макаронным изделиям картина выглядела так: килограмм лапши стоил 1,2 тысячи тенге, рожек - 552 тенге, вермишели - 546 тенге.
Среди круп рис подорожал в годовой динамике на 39,6% за год, до 513 тенге, манная крупа - на 37,8%, до 471 тенге, пшено - на 24,2%, до 490 тенге, гречневая крупа - на 35,2%, до 718 тенге, овсяная - на 38,9%, до 635 тенге, перловая - на 41%, до 361 тенге.
$1 = 447,73 тенге.
27.02.2023, 08:22 3406
На Кашагане построят газоперерабатывающий завод
Фото: petrocouncil.kz
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Атырау. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Планы по наращиванию производства товарного газа для внутреннего рынка рассмотрены на совещании в субботу под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Участники обсудили вопросы реализации новых проектов на месторождении Кашаган, в частности строительства газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд кубометров. В настоящее время на месте активно ведутся строительно-монтажные работы, обеспечена бесперебойная поставка оборудования. Запуск предприятия ожидается в 2025 году", - сообщила пресс-служба правительства.
Кроме того, в рамках ожидаемого увеличения объема добычи нефти на месторождении прорабатывается строительство еще одного крупного газового завода на 4 млрд кубометров. Проект планируется реализовать в два этапа: две линии по 2 млрд кубометров.
Премьер-министр отметил необходимость ускорить подготовительную работу и уже в ближайшее время подписать детальную дорожную карту по новому газовому заводу.
На совещании также рассмотрены некоторые вопросы транзита и импорта газа.
Напомним, гигантское месторождение Кашаган является одним из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние четыре десятилетия. Его извлекаемые запасы составляют приблизительно 9-13 миллиардов баррелей (1-2 миллиардов тонн) нефти. Коллектор морского месторождения Кашаган находится в 80 км от города Атырау на глубине 3-4 метра под водой и более 4 км (4 200 метров) ниже дна моря.
В 2016 году впервые в истории Казахстана началась коммерческая добыча нефти на морском месторождении Кашаган. Оператор проекта - "Норт Каспиан Оперейтинг Компани н.в." (НКОК).
25.02.2023, 17:35 19606
В РК большинство регионов укладываются в обозначенные индикативы цен на овощи
Многие регионы продолжают хаотично реализовывать механизмы стабилизации цен и размазывать эффект этой работы
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Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин провел совещание по стабилизации цен на социально значимые продукты питания, на котором рассмотрен широкий спектр вопросов, включая результаты товарных интервенций по овощам в регионах и трансформацию торговых рынков, сообщает пресс-служба главы правительства.
По данным мониторинга Комитета торговли МТИ, большинство регионов укладываются в обозначенные индикативы цен на социально значимые овощи. Однако в Астане, Шымкенте, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях они реализуются с превышением установленных индикативов.
Многие регионы продолжают хаотично реализовывать механизмы стабилизации цен и размазывать эффект данной работы. В отдельных регионах разбронирование, судя по договорам, размыто на срок до 5 месяцев, при этом выпускается только часть запасов овощей, а не все объемы. В Атырауской области реализация овощей производится с сентября 2022 года в 6 торговых точках на рынках города без контрольно-кассовых аппаратов. В Алматинской (области) планируют начать разбронирование капусты лишь в апреле. Соответственно, результатов межсезонной товарной интервенции здесь мы не получим", - подчеркнул и.о. председателя Комитета торговли Айдар Абилдабеков.
Объемы товарных интервенций овощей озвучил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.
С начала февраля объем реализации картофеля составил 7,1 тысячи тонн, что составляет всего 8,6% из ранее законтрактованных объемов, моркови - 2,8 тысячи тонн (10,2%), капусты - 2,4 тысячи тонн (11,8%), лука - 3,9 тысячи тонн (16,5%)", - проинформировал он.
Как отметил Айдар Абилдабеков, на следующей неделе запланирована поездка в Таджикистан для заключения прямых контрактов на ранний урожай между региональными СПК и "ТаджАгроПромЭкспортом". При этом области Абай, Жетысу, СКО и Атырауская заявили, что не нуждаются в ранней поставке лука из Таджикистана, а ВКО и ЗКО необходимо получить его лишь в мае.
Цены на продукты - один из главных вопросов социально-экономической повестки дня. За неделю рост составил 0,3%. Мы стабфонды создавали для стабилизации цен, но разбронирование овощей из сформированных запасов идет слабыми темпами. Возникают вопросы по соответствию запасов заявленным объемам. Поручаю Министерству сельского хозяйства провести ревизии во всех регионах на наличие овощей и их объемов в стабфондах, проверить эффективность деятельности СПК. Министерству финансов, КГД и МТИ - проверить разбронировку сформированных запасов через анализ данных ОФД", - подчеркнул Серик Жумангарин.
Первый вице-министр МТИ Арман Шаккалиев проинформировал о ходе реализации работы по модернизации и повышению эффективности работы крупнейших торговых рынков. В частности, рынок "Алтын орда" формирует до 40% оптовой торговли республики. Ежедневная посещаемость рынка составляет до 10 000 покупателей, средняя загруженность - 400 фур овощной и фруктовой продукции, в том числе из соседних стран.
Начиная с прошлого года, генеральная прокуратура совместно с другими органами выявила множество нарушений во всех сферах деятельности рынка, возбуждено 30 административных дел. Однако теневая торговля продолжается, есть нарушения пожарной, ветеринарной безопасности, незаконная миграция. Аналогичные проблемы выявляются и на других крупных оптовых рынках страны. В прошлую субботу мы провели выездные совещания в крупных торговых рынках столицы, прошли весь путь от автолавок до продаж в рознице. Только во время разговора три владельца рынков обязались выделить по 15 торговых точек бесплатно для продажи товаров СЗПТ. Уверен, такая же ситуация и в других регионах. Это свидетельствует о том, что акиматы не проводят на рынках работу по стабилизации цен надлежащим образом", - заявил Арман Шаккалиев.
В рамках перевода работы рынков в цивилизованный формат в Алматы и Алматинской области предлагается создать рынки "контрмагниты". Это торговые центры класса А, которые позволят упорядочить деятельность рынков, сократить теневой оборот, повысить поступления налогов, обеспечить прямой доступ отечественным производителям к рынкам сбыта.
Запланированный в рамках программы модернизации рынков объем работы, который должен быть завершен к 1 января 2023 года в Астане, Алматы и Шымкенте, не реализован из-за отсутствия координации этой работы. До конца 2025 года стоит задача модернизировать 68 рынков, из них 18 - в городах республиканского значения, и 50 в остальных регионах. Сегодня мы подготовили проект дорожной карты, пошагово, со сроками и исполнителями, от разработки ПСД до согласования с уполномоченными органами. Необходимо всю работу завершить в установленные сроки", - сказал Арман Шаккалиев.
Также на совещании был представлен проект создания автолавок, мобильных точек для реализации социальных продуктов питания, подготовленных казахстанскими автопроизводителями. Их преимущества - независимость от стационарных торговых точек, мобильность, что существенно скажется на цене и доступности. Есть программа автокредитования по доступной цене, в рассрочку, производители готовы изготовить нужное количество. Данные предложения направлены в регионы.
24.02.2023, 12:02 28841
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75%
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт, информирует пресс-служба Национального банка РК.
Решение основывалось на обновленных прогнозах Национального банка, анализе данных, а также оценке баланса рисков инфляции. Сохраняются внешние проинфляционные факторы на фоне неопределенности геополитической обстановки и ее последствий, а также высоких мировых цен на продовольствие", - пояснили эксперты.
Внутренние риски инфляции связаны с устойчивым внутренним спросом, перестройкой логистических и производственных цепочек, стимулирующей фискальной политикой, а также все еще высокими инфляционными ожиданиями. Совокупный баланс факторов обосновывает необходимость поддержания базовой ставки на текущем уровне в течение первого полугодия 2023 года для снижения инфляции в среднесрочной перспективе.
В Нацбанке напомнили, что в январе 2023 года годовая инфляция продолжила рост, составив 20,7%. Главным драйвером, по словам специалистов, остается рост цен на продукты питания. При этом месячная инфляция продолжила замедляться четвертый месяц подряд до 1,1% (с 1,8% в сентябре 2022 года), но все еще превышает среднеисторическое значение. Аналогично месячной инфляции показатели базовой инфляции также замедляются, но формируются на высоких уровнях.
Отмечается, что инфляционные ожидания снизились после достижения пика в декабре 2022 года, что согласуется с предпосылками предыдущего прогноза. Тем не менее, инфляционные ожидания все еще высоки и явный тренд на их снижение пока не сформирован, что создает препятствие к быстрому замедлению инфляции.
Глобальная инфляция начала замедляться, на это повлияло снижение цен на энергоресурсы и некоторое улучшение ситуации с цепочками поставок. В то же время риски ускорения инфляции в мире на фоне напряженного рынка труда, сильного потребительского спроса и открытия Китая после пандемии остаются повышенными. По прогнозам глобальная инфляция постепенно замедлится в течение прогнозного периода, что будет сопровождаться проведением жесткой монетарной политики центральных банков, а также более слабым ростом мировой экономики. На фоне прогнозируемого снижения инфляции в странах-торговых партнерах давление на потребительские цены в Казахстане будет ослабевать", - рассказали в пресс-службе.
С учетом новых данных, а также внешних и внутренних факторов прогноз инфляции был пересмотрен в сторону небольшого снижения. При этом в 2023 году диапазон прогноза расширен в связи с неопределенностью относительно фискального стимулирования в Казахстане и динамики инфляции в России. В базовом сценарии в текущем году, по прогнозам, годовая инфляция сложится в пределах 9-12%, в 2024 году - 6-8%, в 2025 году - 4-6%. Из-за эффекта базы пик годовой инфляции ожидается в I квартале 2023 года. Улучшение прогнозов инфляции связано с прогнозируемым снижением индекса ФАО на зерновые, хорошим урожаем в Казахстане, укреплением реального обменного курса тенге, а также умеренным влиянием миграционного шока на услуги.
Прогнозы по росту экономики Казахстана улучшены. Так, в 2023-2025 годах рост ВВП ожидается на уровне 3,5-4,5%. Прогноз пересмотрен в связи с более позитивными ожиданиями по добыче и экспорту нефти, при постепенном восстановлении экономик стран-торговых партнеров. Прогнозируется устойчивый рост внутреннего спроса в условиях стимулирующих государственных расходов и благоприятных цен на нефть. Тем временем, положительная динамика импорта на фоне фискального стимулирования, а также сдерживающая реальная ставка будут отчасти нивелировать рост внутреннего спроса. Риском прогноза ВВП являются возможные проблемы доступа казахстанского экспорта к международным рынкам.
При этом отмечается, что проинфляционные факторы внутри страны могут усилиться.
Сохраняются риски ускорения роста цен на продовольственные товары ввиду шока предложения на рынке плодоовощной продукции. Назревшие реформы тарифов на регулируемые услуги ЖКХ и цен на ГСМ могут вызвать эффект ускорения роста цен на широкий спектр товаров и услуг. Дополнительные проинфляционные риски со стороны внешнего мира связаны с потенциальным ускорением месячных показателей инфляции в РФ на фоне роста расходов государственного бюджета, ослабления рубля и санкций. Данные факторы не учтены в предпосылках базового сценария. В будущем их реализация может повлечь за собой изменения в прогнозах", - разъяснили эксперты.
В этих условиях сохранение базовой ставки в первой половине 2023 года на текущих значениях будет способствовать стабилизации инфляции и постепенному ее снижению в среднесрочной перспективе.
23.02.2023, 17:15 37246
Казахстан начал принимать нефть для экспорта в Германию
В феврале по нефтепроводу планируется транспортировать 20 тысяч тонн казахстанской нефти
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - "КазТрансОйл" начал прием казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов для транспортировки в Германию.
В соответствии с графиком поставок нефти, утвержденным Министерством энергетики Республики Казахстан, АО "КазТрансОйл" транспортирует в феврале 20 тысяч тонн казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" до пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию", - сообщил директор департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям АО "КазТрансОйл" Шынгыс Ильясов.
В декабре 2022 года АО "КазТрансОйл" направлена годовая заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию.
Данный транзит нефти будет осуществляться в рамках соответствующего соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 7 июня 2002 года.
23.02.2023, 09:08 42706
Отгрузку нефти возобновили на КТК
Фото: cpc.ru
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Актау. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Возобновлена перевалки нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума.
Нормализация погодных условий позволила 22 февраля 2023 года Каспийскому трубопроводному консорциуму возобновить перевалку нефти на морском терминале компании", - сообщается на сайте КТК.
Напомним, что перевалка была остановлена 19 февраля в связи с фактическими штормовыми погодными условиями и выданными капитаном морского порта Новороссийск соответствующими предупреждениями.
Отгрузка нефти осуществляется через выносные причальные устройства в 5 км от береговой линии с неукоснительным соблюдением требований промышленной и экологической безопасности. Конструкция ВПУ позволяет осуществлять перевалку при неблагоприятных погодных условиях, когда традиционные береговые системы отгрузки нефти вынуждены прерывать операционную деятельность", - проинформировали в компании.
При этом отмечается, что в отношении ВПУ действуют погодные ограничения, превышающие аналогичные требования к береговым причалам. Например, швартовые операции на ВПУ и подъем шлангов на танкер производятся при волнении моря до 2,5 м и скорости ветра (порывов) не более 23 м/сек.
КТК придерживается бескомпромиссной позиции по вопросу охраны окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования морского терминала консорциума в Черном море и недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти. Исходя из данной установки и следуя соответствующим предписаниям, была остановлена перевалка нефти в указанный период, что также будет происходить и в дальнейшем при наступлении аналогичных условий", - отмечают в КТК.
Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.
Акционеры КТК: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО "Транснефть" (доверительное управление) - 24%, "КТК Компани" - 7%, АО НК "КазМунайГаз" - 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holdings Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.
22.02.2023, 12:28 55066
Скляр ответил, за чей счет будет осуществляться модернизация ТЭЦ Экибастуза
Решение по ремонту будет принято до конца отопительного сезона
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства первый заместитель премьер-министра Роман Скляр рассказал, как будут распределяться расходы на модернизацию ТЭЦ Экибастуза.
Если государству перейдет 50 процентов акции самой ТЭЦ, 50-прцентный пакет, то мы вправе будем вкладывать средства в ее реконструкцию именно на своей доле, в рамках своей доли будет вкладывать и инвестор. Будет принято взвешенное решение, которое не будет в ущерб государству", - пояснил он.
Но также возможен вариант, что собственник сам за свой счет будет осуществлять ремонт.
Отопительный сезон в Павлодаре и Экибастузе завершается примерно в середине апреля. До конца марта будет проведен технический аудит станции и позже будет приниматься решение", - добавил Скляр.
Напомним, произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. 7 января на Экибастузской ТЭЦ вновь произошла авария. Из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата. Жители жаловались на холод в квартирах.
В ночь на 18 февраля на ТЭЦ опять произошла авария. Горожане жаловались на холод в квартирах, учащиеся города были переведены на дистанционное обучение.
В настоящее время по всей республике идет аудит ТЭЦ и электросетей, которую планируют завершить до конца первого квартала.
22.02.2023, 11:54 55741
Акчулаков прокомментировал приостановку отгрузки нефти на КТК
Согласно прогнозу синоптиков, должна установиться нормальная погода, позволяющая танкерам зайти в акваторию и встать на загрузку
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан ответил, когда будет восстановлена отгрузка нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме.
В кулуарах правительства Болат Акчулаков отметил, что на Каспийском море сейчас наблюдаются штормы.
Объективно - по погоде есть проблемы. Вы видели, что с сухогрузом вчера случилось, в этой ситуации отгрузку совершать нельзя - это опасно", - пояснил он.
Он отметил, что, согласно прогнозу синоптиков, должна установиться нормальная погода, позволяющая танкерам зайти в акваторию и встать на загрузку.
Пока на резервуарный парк работаем. Добычу не останавливали. Отгрузка приостановлена в связи с погодными условиями", - добавил он.
19 февраля была приостановлена отгрузка нефти на морском терминале КТК в связи с погодными условиями.
Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов и генеральный директор КТК Николай Горбань обсудили вопросы обеспечения стабильной работы и развития Каспийского трубопроводного консорциума.
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