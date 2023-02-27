Проблема с нехваткой газа в Атырауской области решена

Рассказать друзьям

Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам января текущего года цены на продовольственные товары в РК выросли на 1,4% за месяц и на 25,7% за год.





В месячной динамике наибольший рост отмечен в Астане и Шымкенте: плюс 2,2% в каждом регионе. Ощутимый рост цен также был зафиксирован в Кызылординской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областях, сообщает energyprom.kz





В годовой динамике сразу на 31,5% подорожали продукты в Мангистауской области. В тройке антилидеров также оказались Туркестанская область (плюс 27,4%) и Шымкент (плюс 27,2%). Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Алматинской области, но и это значимые 23,8%.





Фрукты и овощи подорожали в месячной динамике на 4,5%, в годовой - на 21,2%. В том числе цены на фрукты выросли на 1,6% за месяц и на 19,7% за год, на овощи - на 10,2% за месяц и на 21% за год.





Заметно подорожали в годовой динамике среди фруктов курага (на 62,3%, до 4 тысяч тенге), бананы (на 45,2%, до 895 тенге), апельсины (на 30,5%, до 1 тысячи тенге), яблоки (на 12,4%, до 547 тенге) и лимоны (на 8,5%, до 1,2 тысячи тенге).





Среди овощей заметный годовой рост показали цены на репчатый лук (сразу на 62,4%, до 143 тенге), огурцы (на 55,6%, до 1,1 тысячи тенге), помидоры (на 20,3%, до 821 тенге), картофель (на 9,8%, до 157 тенге), свеклу (на 1,9%, до 242 тенге) и морковь (на 1,2%, до 149 тенге).





energyprom.kz





Цены на молочные продукты выросли на 1,2% за месяц и на 32,4% за год. В том числе питьевое молоко подорожало на 1,4% за месяц и на 32,9% за год, консервированное молоко - на 2,8% за месяц и на 46,4% за год, кисломолочные продукты - на 1,1% за месяц и на 33,3% за год.





Литр пастеризованного молока 2,5% жирности стоил 348 тенге, литр молока 3,2-4% жирности - 430 тенге, литр кефира - 367 тенге, килограмм сметаны - 1,8 тысячи тенге, килограмм творога - 2 тысячи тенге, килограмм твердого сыра - 4,7 тысячи тенге.





Мясо, включая мясопродукты, подорожало на 0,5% за месяц и на 16,9% за год. Непосредственно мясо и птица в годовой динамике показали удорожание на 15,7%, колбасы - на 22,7%, изделия из мяса - на 16%. Килограмм говядины можно было купить за 2,4 тысячи тенге, баранины - за 2,6 тысячи тенге, свинины - за 2,1 тысячи тенге, конины - за 2,9 тысячи тенге. Куры стоили в среднем по РК 1,4 тысячи тенге за кг, вареная колбаса - 2,6 тысячи тенге, полукопченая - 3,1 тысячи тенге.





Десяток яиц продавали за 486 тенге - на 1,7% дороже, чем в декабре, и на 25,8% дороже, чем в январе прошлого года.





energyprom.kz





Тем временем мука подорожала на 0,7% за месяц и на 42,8% за год, хлеб - на 0,3% за месяц и на 19,2% за год, макаронные изделия - на 0,9% за месяц и на 42,3% за год, крупы - на 0,4% за месяц и на 35,1% за год.





Пшеничный хлеб из муки высшего сорта можно было купить за 348 тенге за кг, из муки первого сорта - за 196 тенге, ржано-пшеничный - за 435 тенге. Мука высшего сорта стоила 377 тенге за кг, первого сорта - 241 тенге. По макаронным изделиям картина выглядела так: килограмм лапши стоил 1,2 тысячи тенге, рожек - 552 тенге, вермишели - 546 тенге.





Среди круп рис подорожал в годовой динамике на 39,6% за год, до 513 тенге, манная крупа - на 37,8%, до 471 тенге, пшено - на 24,2%, до 490 тенге, гречневая крупа - на 35,2%, до 718 тенге, овсяная - на 38,9%, до 635 тенге, перловая - на 41%, до 361 тенге.





energyprom.kz





$1 = 447,73 тенге.