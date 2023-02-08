Ремонт на АНПЗ продлится до 18 февраля

В Казахстане существенно выросли перевозки различных видов грузов. Это привело к скачкообразному росту нагрузки на железнодорожную инфраструктуру

Фото: railways.kz

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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане 6 февраля состоялось совещание по вопросам перевозки зерна и продуктов перемола с участием председателя наблюдательного совета ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" Бауыржана Урынбасарова и заместителя председателя правления ТОО "КТЖ ГП" Нуржана Кельбуганова, представителей Союза зернопереработчиков Казахстана, мукомолов, грузоотправителей и трейдеров.





По сети АО "НК "ҚТЖ" в 2022 году перевезено 10 млн тонн зерна. В том числе 8 млн тонн были отправлены на экспорт - это на 18% больше, чем в 2021 году. Основным рынком сбыта казахстанского зерна остались страны Центральной Азии, экспорт в этом направлении вырос на 11% и составил 5,6 млн тонн., сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".





Также существенно вырос объем поставок в Китай - на 134%, составив 600 тыс. тонн. Этот скачок связан с развитием контейнерных перевозок.





Позитивная динамика отмечена и в перевозках продуктов перемола. Общий объем перевозок муки в 2022 году составил 3,1 млн тонн, в том числе на экспорт - 2,3 млн тонн. Это на 53% больше, чем в 2021 году. Основной объем отправлен в Центральную Азию - 2 млн тонн (+41% к 2021 году) и 300 тысяч тонн - в Китай.





Продолжается рост и в 2023 году. По итогам января Казахстан экспортировал 138 тысяч тонн муки (118 тысяч тонн было в январе 2022 года - увеличение на 17%).





Кроме того, существенно выросли перевозки и других видов грузов, прежде всего руды и угля, увеличилась и дальность их доставки. Это привело к скачкообразному росту нагрузки на железнодорожную инфраструктуру.





Озвучено, что на сегодняшний день в плановом порядке решается вопрос расширения и обновления локомотивного парка. В течение пяти лет планируется закупить 306 локомотивов, из них в 2023 году - 109.





10 января прошло первое заседание оперативного штаба по подготовке к весенним полевым работам 2023 года. Согласно данным областных акиматов, прогнозные посевные площади в текущем году будут идентичны прошлогодним показателям и составят более 23 млн га.



