Правительство: динамика роста цен на лук заметно стабилизировалась

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Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин провел оперативное совещание с руководителями торговых сетей Казахстана по ценовой ситуации и ходу поставок овощей из стабфондов, - Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин провел оперативное совещание с руководителями торговых сетей Казахстана по ценовой ситуации и ходу поставок овощей из стабфондов, сообщает пресс-служба главы правительства.





В прошлую субботу Серик Жумангарин поручил всем акиматам начать максимальный выпуск овощей из стабфондов в торговые сети. По данным Комитета торговли, по состоянию на 7 марта общий объем реализации овощей составил 19 688,22 тонны, из них картофеля - 7559 тонн, моркови - 3935,2 тонны, лука - 5234,72 тонны, капусты - 2959,3 тонны.





Увеличилось число торговых точек реализации - с 727 до 892. Добавились дополнительные торговые места в городе Шымкенте (с 5 до 25), Жамбылской (с 58 до 63), Западно-Казахстанской (с 27 до 56), Костанайской (с 21 до 52), Кызылординской (с 51 на 54), Мангистауской (с 26 до 29), Павлодарской (с 23 до 59) и Туркестанской областях (с 4 до 23), а также в областях Жетысу (с 53 до 55) и Улытау (с 19 до 34).





По данным статистики, динамика роста цен на лук заметно стабилизировалась. Снизились цены в Астане и Улытауской области - прежних антилидеров по росту цен. Стабилизация цен фиксируется в 10 регионах. Рост продолжается в Алматы, Акмолинской, Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской областях, что свидетельствует о недостаточно эффективной работе по сдерживанию роста цен. По картофелю снижение отмечается только в Туркестанской области, по моркови - в Астане, Атырауской, Алматинской, Улытауской областях, по капусте - в Астане и Актюбинской области.





На совещании Серик Жумангарин обратился к представителям торговых сетей с вопросом о том, есть ли проблемы с поставками овощей из стабфондов. Торговые сети Актюбинской области подняли вопрос недостаточного объема поставляемого лука, всего 2 тонны в неделю при спросе в 6 тонн. Аналогичные вопросы подняли представители и из других регионов.





Мы проработаем с акиматами регионов эти вопросы, при нехватке запасов переориентируем поставки из южных регионов. Неделю назад вернулась делегация из Таджикистана, законтрактовали 6,5 тысячи тонн лука по доступной цене, но это мало для межсезонья. Производители Таджикистана готовы к контрактации больших объемов. Более того, таджикская железная дорога дает 80% скидки на тариф для транспортировки по своим участкам. Кыргызстан готов поставлять капусту по низкой цене. Также есть договор о "зеленом коридоре" поставок ранних овощей из Узбекистана", - сказал Серик Жумангарин.





4 марта состоялось оперативное совещание по вопросам стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина.





Серик Жумангарин отметил , что за прошедшую неделю темп роста цен на овощную группу замедлился, но не остановился, это свидетельствует о том, что на рынок из стабфондов выпустили недостаточно социально значимых товаров.



