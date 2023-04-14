В Казахстане за год снизилось количество сделок купли-продажи жилья

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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане количество сделок купли-продажи жилья в марте 2023 года составило 24 273. С начала 2023 года количество сделок купли-продажи жилья сохраняется на одном уровне, но значительно ниже аналогичного уровня 2022 года. Об этом - В Казахстане количество сделок купли-продажи жилья в марте 2023 года составило 24 273. С начала 2023 года количество сделок купли-продажи жилья сохраняется на одном уровне, но значительно ниже аналогичного уровня 2022 года. Об этом сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.





В марте 2023 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 24 273, из них 6275 по индивидуальным домам и 17 998 по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с февралем 2023 года (24 118) количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 0,6%. Лидерами по количеству сделок, как и ранее, остаются города Алматы (4392 - 18,1%) и Астана (3664 - 15,1%). Меньше всего сделок проведено в области Улытау - 247 единиц (1%).





В сравнении с февралем 2023 года в марте наибольший рост сделок зарегистрирован в Северо-Казахстанской области (26,8%), областях Жетісу (26,4%) и Абай (18,2%). Наибольший спад за месяц произошел в Актюбинской области (-18,6%), а также, несмотря на лидерства по количеству сделок, в городе Астане (-12,9%) и Мангистауской области (-11,1%).





В марте 2023 года ситуация по количеству сделок по жилью в многоквартирных домах остается стабильной (увеличение лишь на 0,3% по сравнению с февралем 2023 года). Всего в марте по квартирам совершено 17 998 сделок - это 74,1% от общего показателя. Лидерами в продажах по количеству комнат впервые с начала года стали 2-комнатные квартиры, в марте их было оформлено 6642. Основная доля продаж приходится на города Алматы и Астану (41,5%).





По сравнению с февралем 2023 года количество сделок по индивидуальным домам выросло на 1,6% (на 101 сделку) и составило 6275. Наибольший рост сделок в количественном выражении был отмечен в городе Алматы (+79 сделок), наибольшее снижение - в Мангистауской области (-87 сделок).





Количество сделок купли-продажи жилья за март 2023 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 64,2%, тогда было зарегистрировано 67 801 сделка. Самое большое снижение наблюдается в Карагандинской области (-79%). Вместе с тем в отрицательной зоне оказались все регионы страны. Отрицательная динамика также наблюдается в количестве сделок января-марта 2023 года к январю-марту 2022 года и составляет - 50,8%.



