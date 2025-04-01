31.03.2025, 14:06 55696
Air Astana выполнила первый рейс из Алматы в Гуанчжоу
Регулярные рейсы выполняются 3 раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Air Astana 30 марта выполнила свой первый рейс из Алматы в Гуанчжоу, дополнив маршрутную сеть в Китае, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Самолет А321LR со 161 пассажиром вылетел из международного аэропорта Алматы в 20.38 и прибыл в международный аэропорт Гуанчжоу-Байюнь в 05.19 по местному времени", - говорится в релизе.
Air Astana выполняет регулярные рейсы в Гуанчжоу из Алматы три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Новый маршрут открывает пассажирам удобные возможности для путешествий. Гуанчжоу - один из крупнейших деловых и туристических центров Китая. Город славится своей кухней, историческими достопримечательностями и современной архитектурой. Данный рейс стал дополнением к уже существующим рейсам в Китай", - добавили в авиакомпании.
Сейчас Air Astana выполняет 7 рейсов в неделю в Пекин из Алматы и Астаны, а также 4 рейса в неделю в Урумчи из Алматы.
Казахстанцы могут находиться в Китае без визы до 30 дней.
Ранее сообщалось, что Казахстан запустит с 29 мая новые авиарейсы из Шымкента в Сеул.
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01.04.2025, 15:50 10086
Отгрузка казахстанской нефти через КТК осуществляется в штатном режиме - Минэнерго
Фото: КТК
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Отгрузка казахстанской нефти через Каспийский трубопроводный консорциум осуществляется в штатном режиме, сообщает Министерство энергетики РК.
На текущий момент ограничений на прием казахстанской нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума нет. Отгрузка осуществляется в штатном режиме согласно графику через выносное причальное устройство ВПУ-3, которое находится в работе", - заверили в ведомстве.
Подчеркивается, что Министерство энергетики РК держит этот вопрос на контроле и находится в постоянном взаимодействии со всеми вовлеченными сторонами для обеспечения бесперебойной транспортировки казахстанской нефти на экспорт.
Ранее Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о временном выводе из эксплуатации ВПУ-1 и ВПУ-2.
01.04.2025, 14:41 14696
Казахстан стремится занять позицию ведущего торгового и логистического хаба Евразии - Токаев
Фото: t.me/PR_KTZh
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе в казахско-словенского бизнес-форума заявил, что благодаря своему стратегическому расположению Казахстан стремится занять позицию ведущего торгового и логистического хаба Евразии, сообщает Акорда.
Наша страна может предоставить прямой доступ к рынку с более чем 1,5 млрд потребителей в рамках Евразийского экономического союза, Центральной Азии и Китая. Объем грузоперевозок через Казахстан в прошлом году достиг рекордных 514 млрд тонно-километров. В настоящее время наша страна обеспечивает 90% сухопутной торговли между Европой и Китаем. Мы активно развиваем крупные международные транзитные артерии, такие как Средний коридор и Север - Юг. Наши порты Актау и Курык играют важную роль в транзите через Каспийское море. Объем перевозимых через них грузов достиг рекордных показателей в 4,5 млн тонн в прошлом году. Для укрепления транспортных связей и расширения торговли мы нацелены на обмен опытом и углубление партнерства с портом Копер (крупнейшим портом Словении)", - заявил глава Казахстана.
Перспективным направлением двусторонних отношений Токаев назвал промышленное и энергетическое сотрудничество. По словам президента, почти 70% казахстанской нефти экспортируется в страны Европейского союза. Разведанные запасы природного газа достигают 3 трлн кубометров, а по залежам угля, составляющим 34 млрд тонн, наша страна входит в десятку мировых лидеров.
Сегодня Казахстан добывает 19 из 34 редкоземельных элементов, критически важных для экономики ЕС, и активно сотрудничает с ведущими мировыми компаниями, чтобы раскрыть потенциал сектора по прагматичной формуле: инвестиции и технологии в обмен на сырье. Все больше крупных международных компаний инвестируют в "зеленую" энергетику Казахстана, среди них французская Total, итальянская Eni, эмиратская Masdar и немецко-шведская Svevind Energy Group. Ведущие словенские компании, такие как Iskra и Gorenje, уже успешно работают на нашем рынке", - подчеркнул он.
Глава государства отметил, что Казахстан уделяет приоритетное внимание развитию сельского хозяйства, рассматривая его как ключевой инструмент решения глобальных проблем продовольственной безопасности. Сегодня отечественная сельскохозяйственная продукция поставляется более чем в 70 стран мира.
Также Касым-Жомарт Токаев заявил о планах преобразовать отечественный агропромышленный комплекс в высокотехнологичный сектор и призвал словенских партнеров к реализации совместных инвестиционных проектов.
По мнению президента, взаимодействие Казахстана с ведущими словенскими компаниями, такими как Krka и Lek, могло бы способствовать наращиванию внутреннего производства и технологического потенциала страны в сфере фармацевтики.
Касым-Жомарт Токаев также призвал динамичный и инновационный IT-сектор Словении к сотрудничеству в сферах научных исследований, стартапов и технологического образования.
Отдельное внимание глава государства уделил контактам в области финансовых услуг и инвестиций. Он призвал деловые круги Словении изучить потенциал Международного финансового центра "Астана" и присоединиться к его экосистеме.
Ранее Касым-Жомарт Токаев и президент Словении Наташа Пирц-Мусар, находящаяся с официальным визитом в Казахстане, посетили Международный финансовый центр "Астана".
01.04.2025, 14:07 15916
В марте годовая инфляция в Казахстане выросла до 10%
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция в марте 2025 года в годовом исчислении составила 10%, сообщили в Бюро национальной статистики Казахстана.
По данным ведомства, цены на платные услуги повысились на 14,3%, непродовольственные товары - на 9,1%, продовольственные товары - на 7,6%.
Согласно статистике, по сравнению с мартом 2024 года тарифы на холодную воду повысились на 88,4%, водоотведение - на 23,7%, отопление центральное - на 19%, горячую воду - на 14,6%, электроэнергию - на 14,3%, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 13,3%, вывоз мусора - на 11,1%. Услуги железнодорожного пассажирского транспорта подорожали на 23,6%, сотовой связи - на 19,5%, медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов - на 18,8%, отправка посылок - на 17,7%, услуги первичного приема к врачу - на 16,1%.
Также сообщается, что за год картофель подорожал на 66,4%, лук репчатый - на 32,2%, капуста - на 27,3%, свекла - на 21,1%, чеснок - на 17,8%, масло подсолнечное - на 16,8%, помидоры - на 14,9%. Напротив, в годовом выражении подешевела крупа гречневая на 17,7%, яйца - на 8,3%, морковь - на 7,4%, перец сладкий - на 6,9%, рис - на 6,3%.
В марте 2025 года месячный индекс потребительских цен составил 1,3% (в феврале 2025 года - 1,5%). Цены на продовольственные товары повысились на 1,6%, платные услуги - на 1,3%, непродовольственные товары - на 0,8%.
В сфере жилищно-коммунальных услуг повысились тарифы на холодную воду на 15,2%, водоотведение - на 11,9%, отопление центральное - на 3,1%, горячую воду - на 2,4%. Услуги железнодорожного транспорта подорожали на 3,2%, стоматологические услуги - на 2,3%. Из продуктов питания цены повысились на бананы на 14,5%, помидоры - на 11,4%, свеклу - на 8,5%, капусту - на 7,4%, говядину - на 3,5%, баранину, картофель - по 3,4%, апельсины, сахар-песок - по 3,2%, виноград - на 3,1%, сыры рассольные - на 3%. Снижение цен отмечено на огурцы на 6,8%, яйца - на 1,8%, лук репчатый - на 1,3%, перец сладкий - на 1,1%", - проинформировали в пресс-службе бюро.
Напомним, Казахстанские операторы связи сообщили о повышении тарифов.
На фоне роста тарифов на комуслуги в Миннацэкономики рекомендуют обращаться за адресной помощью.
01.04.2025, 11:27 20566
В марте курс тенге ослаб на 1%
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам марта курс тенге ослаб на 1%, до 504,27 тенге за доллар США, сообщает пресс-служба Национального банка РК.
Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 237 до 243 млн долларов США. Общий объем торгов составил 4,1 млрд долларов США", - проинформировали в НБРК.
Как сообщили в Нацбанке, продажи валюты из Национального фонда за март составили 748 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода Талдыкорган - Ушарал. Доля продаж из Национального фонда составила 18% от общего объема торгов, или порядка 44 млн долларов США в день.
По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в апреле Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 950 до 1050 млн долларов США.
В рамках операций зеркалирования, в марте было стерилизовано 249 млрд тенге, в результате общий объем стерилизации за 1 квартал составил 742 млрд тенге. В течение 2 квартала в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте порядка 640 млрд тенге, в том числе в течение апреля - около 213 млрд тенге", - говорится в сообщении.
В Нацбанке подчеркнули, что при проведении операций со средствами Нацфонда, а также при реализации механизма зеркалирования Нацбанком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты.
Также в НБРК отметили, что валютные интервенции в марте Национальным банком не проводились. Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил порядка 376 млн долларов США. Компании квазигосударственного сектора продолжают самостоятельно осуществлять продажу на валютном рынке через банки второго уровня.
В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 40% Нацбанк в марте осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 250 млн долларов США или порядка 6% от общего объема рынка. Нацбанк как доверительный управляющий пенсионными активами ЕНПФ нацелен на обеспечение сохранности и получение реальной доходности в долгосрочном периоде, в связи с чем, приобретение валюты будет осуществляться в зависимости от рыночной конъюнктуры. При этом объем приобретения валюты в апреле не превысит 250 млн долларов США", - сообщили в Нацбанке.
В НБРК добавили, что в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.
31.03.2025, 17:21 47421
Договор на строительство водовода для Астаны подписан с китайской компанией
Строительные работы по проекту начнутся в апреле 2025 года
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялась торжественная церемония подписания EPC-контракта на строительство водовода от канала имени К.И.Сатпаева до Астаны со строительством насосно-фильтровальной станции № 4 - ключевого инфраструктурного проекта в системе водоснабжения столицы, проинформировали в пресс-службе правительства Казахстана.
Как рассказали в пресс-службе правительства, China Energy International Group и ее дочерняя компания China Gezhouba Group Company Ltd. обладают многолетним опытом в реализации инженерных и инфраструктурных объектов в различных регионах мира.
Водовод от канала имени К.И.Сатпаева до Астаны со строительством насосно-фильтровальной станции № 4 - это стратегический проект, направленный на обеспечение Астаны стабильным и качественным водоснабжением. Протяженность водопровода составляет 203,06 км (две нитки). Реализация проекта позволит модернизировать коммунальную инфраструктуру города, повысить устойчивость к росту потребления и создать условия для дальнейшего социально-экономического развития", - рассказали в кабмине.
В правительстве уточнили, что строительные работы по проекту начнутся в апреле 2025 года.
Напомним, Китай инвестирует 1 млрд юаней на строительство транспортно-логистического хаба в Алматинской области.
31.03.2025, 16:56 48506
Более 70 гектаров земель Семипалатинского ядерного полигона передадут под добычу золота Дополнено
Фото: freepik.com
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Семей. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление о переводе и предоставлении земельного участка на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона области Абай, передает корреспондент агентства.
Перевести земельный участок площадью 71,37 гектара из категории земель запаса на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона области Абай в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности, зоны ядерной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения", - говорится в постановлении.
Согласно документу, право аренды земельного участка до конца 2028 года получит ТОО "Altyn Group Qazaqstan" для разработки месторождения "Улкен Карашокы".
Компания должна компенсировать в бюджет потери сельскохозяйственного производства, вызванные изъятием сельскохозяйственных угодий.
Дополнено 01.04.2025, 15.19
По информации казахстанских СМИ, единственным учредителем Altyn Group Qazaqstan является, зарегистрированная в Великобритании компания, A Gold Plc.
31.03.2025, 16:26 51686
Более 4,7 тыс. гектаров общественных пастбищ возвращены в госсобственность в ЗКО
Эти участки предназначены для общественного пользования и не подлежат передаче в частную собственность
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Уральск. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - После проведенной департаментом по управлению земельными ресурсами Западно-Казахстанской области проверки, удалось вернуть в госсобственность 4750 гектаров незаконно переданных пастбищных угодий, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.
В ходе проверки деятельности аппарата акима Казталовского района и районного отдела земельных отношений выяснилось, что восьми сельскохозяйственным производственным кооперативам были предоставлены земельные участки в обход норм Земельного кодекса РК.
Эти земли, предназначенные для общественного пользования, - сенокосы и пастбища не подлежат передаче в частную собственность и должны использоваться исключительно в интересах населения", - пояснили в МСХ.
На основании выявленных нарушений департаментом были выданы предписания об устранении нарушений, которые были исполнены.
Возвращение участков в госсобственность позволило восстановить статус общественных пастбищ и обеспечить местным жителям доступ к жизненно важным угодьям для содержания сельскохозяйственных животных", - добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что в СКО уникальное озеро Теке вернули в госсобственность.
29.03.2025, 15:21 136906
Казахстан и Китай обсудили вопросы инвестиций в нефтегазохимию
Фото: КМГ
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Пекин. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская делегация во главе с первым заместителем премьер-министра РК Романом Скляром на полях проходящего на острове Хайнань Боаоского азиатского форума (БАФ) встретилась с руководителями ведущих нефтегазовых компаний Китая, сообщает пресс-служба "КазМунайГаза".
В ходе встречи с исполнительным вице-президентом компании CNOOC Сунь Далу рассмотрен ход реализации совместного проекта "Жылыой" в Атырауской области. Отмечено, что разведка участка будет вестись на условиях улучшенного модельного контракта (УМК), предусматривающего для инвестора ряд преференций", - проинформировали в КМГ.
Также обсуждены перспективы взаимодействия КМГ в сфере инжиниринга с дочерней компанией CNOOC - COSL (China Oilfield Services), обладающей большим опытом обслуживания морских нефтяных месторождений в Китае.
В беседе с председателем совета директоров корпорации Sinopec Ма Юншэном был обсужден текущий статус реализации совместного проекта "Полиэтилен", направленного на развитие нефтегазохимического кластера в Казахстане, стоимостью 7,6 млрд долларов США. Кроме того, темой встречи стало инвестиционное партнерство в геологоразведочном проекте "Березовский" в Западно-Казахстанском регионе (недалеко от месторождения Карачаганак).
На встрече с президентом компании CNPC Хоу Цицзюнем подчеркнуто многолетнее плодотворное сотрудничество КМГ и китайской корпорации в сфере добычи нефти. Достигнуты договоренности по расширению взаимодействия по всем направлениям. В частности, примером новой совместной инициативы КМГ и CNPC в нефтегазохимии является проект "Карбамид" с предварительной стоимостью в 1,2 млрд долларов США", - рассказали в компании.
По итогам встречи подписан протокол между компаниями KMG PetroChem и CNPC по дальнейшим шагам реализации проекта "Карбамид".
Ранее сообщалось, что крупнейшая нефтегазовая компания КНР готова поучаствовать в расширении Шымкентского НПЗ.
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Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?