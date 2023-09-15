Авиационный грузовой хаб может появится в СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота"

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Алматы. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Возможность строительства авиационного грузового хаба в СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота" рассматривает немецкая компания The Hansa Consortium, сообщили в пресс-службе специальной экономической зоны.





Руководство немецкой компании The Hansa Consortium совместно с ТОО "Группа компаний SKYMAX TECHNOLOGIES" из Казахстана на встрече с руководством СЭЗ "Хоргос - Восточные Ворота", ТОО "Zhetysu Invest LTD" и СЭЗ "МЦПС "Хоргос" обсудили перспективы развития инфраструктурных проектов, в частности аэродромные решения, строительство аэропортов и управление ими, также нефтехранилищ для авиации, строительство объектов пищевой промышленности.





По информации пресс-службы, в 2017 году был дан старт по реализации грузопассажирского аэропорта, прилегающего к СЭЗ. На сегодняшний день зарезервировано 754 га для строительства аэропорта.





Представители ознакомились с деятельностью заводов в СЭЗ и работой сухого порта KTZE-Khorgos Gateway. Компания специализируется на проектах по развитию авиационных терминалов и сооружений, авиационной инфраструктуры, проектах строительства топливных комплексов, участвовала в проектах модернизации авиационных терминалов и сооружений таких международных аэропортов, как Шереметьево (Россия), Кербала (Ирак), Кветта (Пакистан), проекты строительства топливных комплексов в ОАЭ, Саудовской Аравии и Филиппинах.





Стороны подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве.





В пресс-службе СЭЗ проинформировали, что консорциум HANSA и ТОО "Группа компаний SKYMAX TECHNOLOGIES" представляют собой сеть узкоспециализированных предприятий, задействованных и адаптированных к конкретным требованиям проекта, включая местных партнеров из частного и государственного секторов. Компания предлагает свои услуги с решениями "под ключ" и подбором специализированного оборудования в следующих областях: аэродромное, аэропортовое оборудование и системы, экологические и гидрометеорологические системы, профессиональное освещение, телекоммуникации, системы отображения информации, системы запирания, контроль доступа, безопасность, организация пространства - мебель, кресла и архивные решения.



