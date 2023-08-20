В Шэньчжэне прошел масштабный казахстанско-китайский бизнес-форум
Фото: Минторговли РК
Шанхай. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 200 бизнесменов Шэньчжэня, крупнейшего экономического и промышленного центра КНР, приняли участие 14 августа 2023 года в первом казахстанско-китайском бизнес-форуме.
Мероприятие, организованное совместно казахстанско-китайской ассоциацией содействия торговле и Zshenzhen Cross Supply Service Association, собрало потенциальных китайских инвесторов для знакомства с инвестиционными возможностями Казахстана, сообщает пресс-служба Минторговли и интеграции РК.
Наши страны, наши культуры, экономики тесно связаны давними дружескими и партнерскими взаимоотношениями. Главы обоих государств уделяют особое внимание дальнейшему развитию их всестороннего сотрудничества. Сегодня мы на пути к открытию в ближайшем времени безвизового режима. Это, несомненно, даст значительный толчок усилению развития культурно-гуманитарных и экономических связей", - заявил на открытии форума министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин.
Вице-премьер обозначил три основных направления для инвестиций в Казахстан. Первое - логистика, включает развитие действующих и создание новых маршрутов, инфраструктуры, погрузочно-разгрузочных центров и т.д. Представляет особый интерес для крупных транспортных операторов.
В настоящее время создается сеть приграничных торгово-экономических хабов, логистических центров, которые станут основой стран ЕАЭС и Центральной Азии с перспективой дальнейшего расширения. В каждой области Казахстана имеются специальные экономические и индустриальные зоны, созданные с учетом специфики того или иного региона. В рамках этих зон предоставляется пул налоговых преференций, действует специальный правовой режим. Наряду с инвестиционными преференциями в виде освобождения от уплаты налогов и пошлин с недавнего времени введен инвестиционный налоговый кредит, направленный на снижение нагрузки на инвесторов в первоначальный период их деятельности. В рамках данного кредита инвесторам предоставляется возможность уменьшения на 100% платежей по корпоративному подоходному налогу и (или) налогу на имущество на срок до трех лет", - отметил вице-премьер.
По его словам, на сегодня на границе с Китаем для развития беспрепятственной торговли полностью завершено формирование СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота". В инфраструктуру СЭЗ наряду с индустриальной и логистической зонами входит сухой порт, он был запущен в 2015 году для консолидации и дистрибуции грузов на востоке страны.
В 2014 году в порту Ляньюньган был создан совместный с китайскими партнерами логистический терминал, который сейчас является основным пунктом консолидации грузопотоков в/из Казахстана. Сухой порт в технологической увязке с двумя железнодорожными переходами на границе с Китаем, железной дорогой Жетыген - Коргас и автомагистралью Западная Европа - Западный Китай и привлечением компетентных крупнейших транспортно-логистических операторов открыл новый этап в развитии евразийских трансконтинентальных перевозок.
Второе направление для инвестиций - глубокая переработка продукции.
Мы приглашаем китайских партнеров во все сферы переработки. А в первую очередь - в переработку природных ресурсов. У вас накоплен богатый передовой опыт их обработки, который был бы очень полезен для применения в нефтяной и горнодобывающей промышленности Казахстана", - продолжил вице-премьер Казахстана.
Третье направление - сельское хозяйство Казахстана.
Мы можем предложить широкий спектр направлений для инвестирования в сельскохозяйственный сектор Казахстана, в том числе в производство органической продукции. Казахстан обладает огромным потенциалом производства высококачественных продуктов органики. За последние 10 лет нашей стране удалось нарастить большой экспортный потенциал в сфере сельского хозяйства. Казахстанские товары успешно реализуются в странах Центральной Азии, ЕС и Ближнего Востока. Сегодня за круглым столом с капитанами бизнеса Китая мы услышали предложения по развитию почвы на 400 тысячах га земли. И такие инициативы мы будем поддерживать", - сказал Жумангарин.
Для справки:
Взаимная торговля между Казахстаном и КНР достигла рекордных показателей в 2022 году, достигнув $24,1 млрд. В том числе экспорт казахстанской продукции в Китай вырос более чем на треть и составил $13,2 млрд. Аналогичным образом растет потребность в китайских товарах в Казахстане. Импорт вырос на 33,5% и составил $11,0 млрд. Торговля между странами за первое полугодие 2023 года показала рост на 20,5% и составила 13,6 млрд долларов США, из которых 6,3 млрд - это казахстанский экспорт.
Ранее сообщалось, что китайский холдинг Xinjiang Hualing, работающий в таких отраслях, как девелопмент, торговля, сельское хозяйство, логистика, энергетика и других, готов инвестировать в проекты в Казахстане.
В июле в Алматы прошла казахстанско-китайская товарная выставка. В мероприятии приняли участие производители сельхозтехники, текстиля, упаковок, домашнего текстиля, производители ювелирной продукции, специальной техники и других товаров из Китая.
Также сообщалось, что Казахстан планирует расширить экспорт муки в Китай.