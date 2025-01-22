Более 693 млрд тенге выплачено в Казахстане в виде пособий по инвалидности и потере кормильца в 2024 году

По итогам года численность получателей пособия по инвалидности превысила 552 тыс. человек

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Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено 613,1 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 80,3 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.





По итогам 2024 года численность получателей ГСП по инвалидности составила 552,3 тыс. человек, по случаю потери кормильца - порядка 193,9 тыс. человек.





Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.





Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.





Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. В 2024 году социальную выплату по утрате трудоспособности получили 102,3 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца - порядка 67,9 тыс. семей.





Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.





Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.





С 1 января 2025 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 6,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению правительства РК также на 6,5% были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца.





В текущем году размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для I группы - 101 702 тенге, II группы - 81 362 тенге, III группы - 55 474 тенге.





По состоянию на 1 января 2025 года средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 60 407 тенге, по потере кормильца - 64 772 тенге.