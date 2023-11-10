Более $80 млрд составил товарооборот между Казахстаном и третьими странами

В соответствии с действующими договоренностями авиакомпаниям двух стран разрешено выполнять 84 рейса в неделю

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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Расширяется авиасообщение между Казахстаном и Китаем, - Расширяется авиасообщение между Казахстаном и Китаем, сообщает Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.





Увеличение количества авиарейсов связано со вступлением в силу безвизового режима между странами.





Авиакомпания Air Astana в осенне-зимнем сезоне 2023-2024 гг. по мере роста пассажиропотока планирует увеличение рейсов по маршрутам Алматы - Пекин (с 6 до 7 рейсов в неделю), Астана - Пекин (с 1 до 3 рейсов в неделю) и Алматы - Урумчи (с 2 до 7 рейсов в неделю)", - говорится в сообщении.





Также в следующем году Air Astana планирует открытие новых маршрутов в китайские города Шанхай, Гуанчжоу и Чэнду. Помимо этого, китайская грузовая авиакомпания Air Logistics с ноября текущего года планирует запустить регулярные грузовые рейсы по маршруту Алматы - Сиань.





В настоящее время между РК и КНР выполняется 27 пассажирских регулярных рейсов в неделю (11 рейсов казахстанскими и 16 рейсов китайскими авиакомпаниями):





Алматы - Пекин (Air Astana - 6 рейсов в неделю);

Астана - Пекин (Air Astana - 1 рейс);

Астана - Урумчи (Fly Arystan - 2 рейса, China Southern Airlines - 2 рейса);

Алматы - Урумчи (Air Astana - 2 рейса, China Southern Airlines - 7 рейсов);

Алматы - Сиань (China Southern Airlines - 2 рейса);

Астана - Сиань - Пекин (Air China - 2 рейса);

Алматы - Ханчжоу (Loong Airlines - 3 рейса).





В соответствии с действующими договоренностями авиакомпаниям двух стран разрешено выполнять 84 рейса в неделю, подчеркнули в комитете.





Разрешенные пункты для авиакомпаний РК: Пекин, Урумчи, Шанхай, Санья, Сиань, Ченду, Хайкоу.





Разрешенные пункты для авиакомпаний КНР: Астана, Алматы, Караганда, Усть-Каменогорск, Кызылорда, Шымкент и еще один город на выбор китайской стороны.



