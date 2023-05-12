Фискальная дубинка: правительство обложит налогом доходы банков от инвестиций в ноты Нацбанка

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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана намерено облагать налогом процентные доходы банков от инвестиций свободных денежных средств в ноты Нацбанка, сообщает - Правительство Казахстана намерено облагать налогом процентные доходы банков от инвестиций свободных денежных средств в ноты Нацбанка, сообщает inbusiness.kz





Об этом на заседании круглого стола на тему "О мерах по расширению кредитования реального сектора экономики" в сенате сообщил вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков.





На сегодня прорабатывается вопрос стимулирования банков второго уровня по направлению свободных ликвидных средств на кредитование реального сектора экономики. В этой связи правительством совместно с Нацбанком будут приняты меры по налогообложению доходов, полученных банками от размещения средств в ноты", - сообщил Жаксылыков.





По данным Национального банка на 31 марта 2023 года, совокупный объем изъятой у банков ликвидности составил 4,12 трлн тенге. Из них в ноты Нацбанка было инвестировано 2,63 трлн тенге. Размер ставки налога и другие параметры налогообложения чиновники пока не озвучили. Однако, по задумке чиновников, фискальная нагрузка должна снизить процентные доходы банков до уровня, когда бизнес-кредитование станет привлекательным.





Очевидно и то, что фискальная дубинка может не сработать. По словам Жаксылыкова, расширение кредитования реального сектора экономики ограничено сложившимися высокими ставками по кредитам, вызванными рекордной инфляцией, и нехваткой обеспечения по кредитам субъектов бизнеса. Именно поэтому государство повсеместно расширяет инструменты финансовой поддержки приоритетных отраслей МСП в виде субсидирования ставки вознаграждения и частичного гарантирования по кредитам БВУ. Оно и понятно, ведь иначе создаются риски для средств вкладчиков.





Он привел некоторые цифры. Средневзвешенная ставка на рынке по кредитам БВУ составляет 19,5%. В рамках субсидирования по кредитам государство снижает ставку вознаграждения для субъектов МСП до уровня 8%. В целом за последние 5 лет кредиты МСП выросли с 4 трлн тенге до 6,3 трлн тенге. При этом мерами господдержки охвачены кредиты МСП на сумму 2,3 трлн тенге. Это составляет 40% в общем портфеле БВУ по кредитам МСП. Количество проектов с 2019 года выросло в 9 раз, а сумма выплаченных субсидий в 5 раз.





По данным МНЭ в целях расширения кредитования реального сектора экономики и снижения закредитованности населения главой государства поручено пересмотреть условия программы "Экономика простых вещей" в части увеличения срока субсидирования ставок вознаграждения с 5 до 7 лет и установления дифференцированных ставок субсидирования. Не исключено, что расширение господдержки пойдет за счет новых налоговых поступлений от банков.





Кроме того, обсуждается совершенствование закона в части упрощения выдачи синдицированного кредитования банками второго уровня, а также пересмотр подходов налоговой политики в части налогообложения доходов банков второго уровня, микрофинансовых организаций и физических лиц. Однако подробностей в этой части озвучено не было.