11.05.2023, 18:43 9481
Фискальная дубинка: правительство обложит налогом доходы банков от инвестиций в ноты Нацбанка
Прорабатывается вопрос стимулирования банков второго уровня по направлению свободных ликвидных средств на кредитование реального сектора экономики
Рассказать друзьям
Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана намерено облагать налогом процентные доходы банков от инвестиций свободных денежных средств в ноты Нацбанка, сообщает inbusiness.kz.
Об этом на заседании круглого стола на тему "О мерах по расширению кредитования реального сектора экономики" в сенате сообщил вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков.
На сегодня прорабатывается вопрос стимулирования банков второго уровня по направлению свободных ликвидных средств на кредитование реального сектора экономики. В этой связи правительством совместно с Нацбанком будут приняты меры по налогообложению доходов, полученных банками от размещения средств в ноты", - сообщил Жаксылыков.
По данным Национального банка на 31 марта 2023 года, совокупный объем изъятой у банков ликвидности составил 4,12 трлн тенге. Из них в ноты Нацбанка было инвестировано 2,63 трлн тенге. Размер ставки налога и другие параметры налогообложения чиновники пока не озвучили. Однако, по задумке чиновников, фискальная нагрузка должна снизить процентные доходы банков до уровня, когда бизнес-кредитование станет привлекательным.
Очевидно и то, что фискальная дубинка может не сработать. По словам Жаксылыкова, расширение кредитования реального сектора экономики ограничено сложившимися высокими ставками по кредитам, вызванными рекордной инфляцией, и нехваткой обеспечения по кредитам субъектов бизнеса. Именно поэтому государство повсеместно расширяет инструменты финансовой поддержки приоритетных отраслей МСП в виде субсидирования ставки вознаграждения и частичного гарантирования по кредитам БВУ. Оно и понятно, ведь иначе создаются риски для средств вкладчиков.
Он привел некоторые цифры. Средневзвешенная ставка на рынке по кредитам БВУ составляет 19,5%. В рамках субсидирования по кредитам государство снижает ставку вознаграждения для субъектов МСП до уровня 8%. В целом за последние 5 лет кредиты МСП выросли с 4 трлн тенге до 6,3 трлн тенге. При этом мерами господдержки охвачены кредиты МСП на сумму 2,3 трлн тенге. Это составляет 40% в общем портфеле БВУ по кредитам МСП. Количество проектов с 2019 года выросло в 9 раз, а сумма выплаченных субсидий в 5 раз.
По данным МНЭ в целях расширения кредитования реального сектора экономики и снижения закредитованности населения главой государства поручено пересмотреть условия программы "Экономика простых вещей" в части увеличения срока субсидирования ставок вознаграждения с 5 до 7 лет и установления дифференцированных ставок субсидирования. Не исключено, что расширение господдержки пойдет за счет новых налоговых поступлений от банков.
Кроме того, обсуждается совершенствование закона в части упрощения выдачи синдицированного кредитования банками второго уровня, а также пересмотр подходов налоговой политики в части налогообложения доходов банков второго уровня, микрофинансовых организаций и физических лиц. Однако подробностей в этой части озвучено не было.
новости по теме
11.05.2023, 16:12 11741
Более чем 12 тысяч проектов в обрабатывающей промышленности профинансируют на 500 млрд тенге - Смаилов
За счет средств бюджета будет также профинансировано строительство малых промышленных зон, чтобы малый бизнес мог получить готовые производственные площадки и начинать работу
Рассказать друзьям
Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов сегодня на XI Форуме машиностроителей Казахстана рассказал о мерах правительства по дальнейшему развитию обрабатывающей промышленности, сообщает пресс-служба главы правительства.
В этом году на льготное финансирование инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности, в том числе касающихся модернизации производства, по линии Банка развития Казахстана и Фонда развития промышленности мы предусмотрели 500 млрд тенге. На сегодня проекты более чем на 200 млрд тенге уже одобрены. Мы планируем в текущем году увеличить это финансирование до триллиона тенге, что станет значительной поддержкой в нынешних условиях", - сказал Смаилов.
По его словам, в рамках программ "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей" сегодня субсидируются процентные ставки и предоставляются гарантии по банковским кредитам, финансируется строительство недостающей инфраструктуры.
В текущем году мы планируем просубсидировать более чем 12 тысяч проектов малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности на сумму около 520 млрд тенге. Гарантии планируется предоставить еще порядка 12 тысячам проектов на сумму 400 млрд тенге", - отметил глава кабмина.
Дополнительно рассматривается вопрос выделения в программе "Дорожная карта бизнеса" отдельной подпрограммы "Өндіріс" для малых машиностроительных компаний, чтобы они могли брать небольшие суммы на свои инвестиции и модернизацию производства.
За счет средств бюджета будет также профинансировано строительство малых промышленных зон, чтобы малый бизнес мог получить готовые производственные площадки и начинать работу. Эту программу мы будем проводить во всех регионах", - подчеркнул Смаилов.
Кроме того, в настоящее время в республике действует соглашение о промышленной сборке, в соответствии с которым производители сельхозтехники и автомобилей освобождаются от таможенных пошлин и НДС. Правительство прорабатывает вопрос расширения этой меры на производителей бытовой техники сроком на 5 лет.
Также в РК возмещается до 40% затрат на внедрение цифровых технологий, приобретение программного обеспечения и привлечение иностранных специалистов для модернизации производства.
В настоящее время закончена разработка нового комплексного плана развития машиностроения, в рамках которого тоже предусмотрен ряд конкретных мер поддержки обрабатывающей промышленности, включая машиностроение. Например, планируется в 1,5 раза увеличить вычет затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Это будет стимулировать предприятия инвестировать средства в разработку и внедрение инноваций.
Смаилов также посетил выставку по машиностроению и металлообработке Kazakhstan Machinery Fair 2023, на которой ему были представлены новейшие образцы сельскохозяйственной, грузовой и спецтехники, станки и устройства для металлообработки, сварочное оборудование и сопутствующие материалы, средства коммуникации, оптические приборы, а также элементы робототехники, промышленной 3D-печати, автоматизации производства, инжиниринга и т.д.
В текущем году в выставке участвуют порядка 200 отечественных и зарубежных компаний.
В частности, главе правительства презентовали выпущенный в Казахстане автомобиль скорой медицинской помощи на базе модели Hyundai Staria. Он оснащен мощным двигателем и современным оборудованием ведущих мировых производителей. Несмотря на вместительный салон, автомобиль способен проезжать в оживленные жилые кварталы и узкие дворы.
Также ему представили различные образцы сельхозтехники, среди которых трактор "Кировец К-742" ТОО "Костанайский тракторный завод", тракторы Lovol и Deutz Fahr, а также комбайны Essil АО "Агромашхолдинг KZ", трактор Jinma ТОО "СемАЗ" и другие.
11.05.2023, 10:22 16831
Почти на 70% выросли денежные переводы из Казахстана в Россию
Наибольший объем денежных переводов из Казахстана пришелся на Турцию - 54,4 млрд тенге
Рассказать друзьям
Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Объем денежных средств, отправленных за рубеж через международные системы денежных переводов, за январь-март текущего года составил 182,9 млрд тенге - на 3,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На фоне сокращения объема денежных переводов количество транзакций, наоборот, выросло на 28,2%, составив 530,2 тысячи, что уменьшило средний чек одного перевода с 458,3 тысячи тенге за январь-март 2022 года до 344,9 тысячи тенге за аналогичный период 2023 года, сообщает ranking.kz.
Среди стран, куда отправляли деньги из Казахстана через международные системы денежных переводов, наибольший объем пришелся на Турцию: 54,4 млрд тенге - на 4% больше по сравнению с январем-мартом 2022 года. Следом идет Россия, куда за первый квартал текущего года отправили 48,1 млрд тенге - сразу на 68,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Замыкает топ-3 Узбекистан с объемом в 32,3 млрд тенге - на 15,5% меньше, чем годом ранее.
Значительный объем средств из РК был также отправлен в Грузию (18,7 млрд тенге) и Кыргызстан (6 млрд тенге), при этом если переводы в Грузию выросли на 40,3%, то переводы в Кыргызстан, напротив, сократились сразу в 5,5 раза.
Про данным аналитиков, среди СДП по объему переводов из РК за рубеж лидирует "Золотая Корона": 141,4 млрд тенге за январь-март 2023 года, рост за год - на 2,3%. Следом идут Contact (21 млрд тенге) и Western Union (13,4 млрд тенге).
При этом стоимость услуг по переводу денежных средств по итогам апреля текущего года выросла лишь на 0,2% за год. Для сравнения: годом ранее услуга подорожала на 1,3%.
10.05.2023, 20:58 27381
В КМГ прокомментировали информацию о спекуляциях с нефтью
Все экспортные объемы ОМГ приобретаются по цене мировых котировок на нефть
Рассказать друзьям
Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В НК "КазМунайГаз" назвали информацию о ценообразовании на нефть с месторождений "Озенмунайгаз" недостоверной.
Ввиду широкого распространения в сети Интернет недостоверной информации касательно ценообразования на нефть, добываемой компанией "Озенмунайгаз", в адрес АО НК "Казмунайгаз" поступают многочисленные запросы разъяснить ситуацию. В этой связи сообщаем, что единым покупателем всех экспортных поставок нефтедобывающих организаций КМГ, включая АО "Озенмунайгаз", является системный трейдер группы компаний КМГ, а не сторонний частный посредник", - говорится в сообщении пресс-службы компании.
В КМГ также подчеркнули, что все экспортные объемы ОМГ приобретаются по цене мировых котировок на нефть.
Закуп объемов ОМГ, предназначенных для нужд внутреннего рынка, КМГ также осуществляет без участия каких-либо посредников. При этом для обеспечения населения страны топливом по доступной цене предельная стоимость реализации нефтепродуктов устанавливается государством и является убыточной для АО НК "КазМунайГаз", - добавили в компании.
В КМГ добавили, что для снижения убытков нефть, передаваемая на переработку, закупается у месторождений по ценам ниже экспортных и напрямую поставляется на нефтеперерабатывающие заводы
Таким образом, информация о спекулятивных операциях по реализации нефти с месторождений АО НК "КазМунайГаз" на внутренний рынок по сниженной цене и ее последующей перепродаже на экспорт третьими лицами не соответствует действительности", - резюмировали в компании.
20 апреля в Жанаозене к работе приступила специальная группа в количестве 33 различных специалистов во главе с заместителем председателя правления национальной компании АО "НК "КазМунайГаз" Даулетжаном Хасановым для анализа деятельности нефтедобывающих предприятий города.
22 апреля стало известно, что должностные лица АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company" подозреваются в хищениях средств в особо крупных размерах.
29 апреля стало известно, что Генеральная прокуратура Республики Казахстан изучит законность тендеров АО "Озенмунайгаз".
10.05.2023, 19:15 29636
Введено в эксплуатацию газоконденсатное месторождение Аксай Южный
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 10 мая начата добыча газа на газоконденсатном месторождении Аксай Южный. Благодаря запуску проекта на нужды жителей Кызылординской области ТОО "СП "Казгермунай" (совместное предприятие с участием КМГ) будет дополнительно поставлять до 100 млн кубометров газа в год, сообщает пресс-служба КМГ.
КазМунайГаз" также проводит ряд других мероприятий для увеличения производства товарного газа. В рамках исполнения поручений главы государства компания намерена до конца 2023 года начать подачу газа с месторождения Рожковское.
В среднесрочной перспективе в 2024-2025 годах планируется запуск поставок с месторождения Центральный Урихтау, что обеспечит дополнительные 1 млрд кубометров газа в год. Помимо этого, ожидается производство 2,1 млрд кубометров товарного газа с месторождений Каламкас и Западная Прорва к 2027-2030 годам. Все это позволит КМГ дополнительно обеспечить поставки порядка 6 млрд кубометров газа для внутреннего рынка до 2030 года.
Напомним, в конце апреля Министерством энергетики Казахстана подготовлен проект приказа об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан, согласно которому предельные оптовые цены повысятся в среднем на 15%.
10.05.2023, 18:03 30716
В Казахстане завершен прием заявок по женской ипотеке "Умай"
Рассказать друзьям
Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Прием заявок по ипотеке "Умай", способствующей поддержке женщин в приобретении собственного жилья и обретении финансовой независимости, завершен, сообщает пресс-служба "Отбасы банка".
Привлекательные условия по женской ипотеке "Умай" вызвали большой спрос во всех каналах продаж! Мы не ожидали, что лимит на выдачу кредитов будет достигнут уже в первую половину дня, и, к сожалению, вынуждены закрыть прием заявок по всему Казахстану", - сообщили в пресс-службе.
Также в банке поздравили счастливиц, которые успели подать заявку в первой половине дня, и пожелали удачи в осуществлении своей мечты о собственном жилье.
Напомним, 10 мая в Казахстане начался прием заявок по ипотеке "Умай". В банке отметили, что программа имеет лимит на общую сумму кредитов. В этом году на третий транш выделена сумма в размере 15,6 млрд тенге.
10.05.2023, 17:45 31561
ЕАБР проведет в Алматы конференцию крупнейших инвесторов из более чем 40 стран мира
Участниками мероприятия станут более 150 руководителей, членов правления, высокопоставленных должностных лиц и представителей институтов развития
Рассказать друзьям
Алматы. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития 15-17 мая 2023 года в Алматы проводит конференцию крупнейших инвесторов в инфраструктурные и ESG-проекты, а также встречу участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона, информирует пресс-служба ЕАБР.
Сообщается, что в рамках серии мероприятий пройдут панельные сессии, где будет обсуждаться финансирование в объекты транспорта, связи, энергетики и цифровой инфраструктуры, которые играют решающую роль в устойчивом социально-экономическом развитии на национальном и региональном уровнях.
По данным пресс-службы, участниками мероприятия станут более 150 руководителей, членов правления, высокопоставленных должностных лиц и представителей институтов развития и инвестиционных фондов, роль которых в создании устойчивой инфраструктуры и станет основной темой встречи. Прежде всего это финансовые институты из Китая, Турции, Японии, Индии, Африки, Филиппин, стран Европейского союза, США, Латинской Америки и Ближнего Востока, а также международные организации, включая такие структуры ООН, как UNIDO, UNDP и другие.
Кроме того, на специальной сессии будет представлен инвестиционный потенциал и проекты Казахстана и стран Центральной Азии как самого быстрорастущего региона мира.
Мы рады открыть для такого широкого круга инвесторов возможности Казахстана и всей Центральной Азии. Уверен, что это мероприятие - возможность объединения усилий национальных и международных институтов развития, обмена опытом реализации проектов, налаживания новых контактов и расширения сотрудничества в области устойчивого финансирования", - отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
10.05.2023, 17:01 32266
Производство химической продукции в Казахстане достигло более 900 млрд тенге
Это один из самых высоких показателей за последние годы
Рассказать друзьям
Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2022 года производство химической продукции в Казахстане увеличилось на 7,6% по сравнению с 2021 годом и достигло 908 млрд тенге, сообщает пресс-служба национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен".
В пресс-службе отметили, что это один из самых высоких показателей за последние годы.
Среди основных продуктов химической промышленности ведущие позиции занимают продукты нефтехимии (32,9%), удобрения (12,4%) и органические химические вещества (11,1%).
По словам исполняющего обязанности заместителя председателя правления нацпалаты предпринимателей "Атамекен" Мурата Амрина, в 2022 году в казахстанский химпром было вложено 230 млрд тенге. Это вдвое меньше, чем в предыдущем, 2021 году - 462,6 млрд тенге.
Доля химической отрасли в общем объеме инвестиций в промышленность составила 3,2%, в обрабатывающей промышленности ее доля 15%. В 2022 году в химической отрасли Казахстана было введено 10 проектов общей стоимостью 54,6 млрд тенге. В свою очередь в текущем году планируется ввод еще 14 проектов на общую сумму 58,1 млрд тенге. В числе этих проектов заводы по производству эмульсионных взрывчатых веществ, растворителей, химических реагентов для металлургической отрасли" - отметил Мурат Амрин.
В ходе ежегодной конференции химической промышленности Казахстана "Химическая промышленность. Цели развития" представителям промышленности, а также компаниям, использующих химию в своей деятельности, рассказали о нововведениях в разрешительных документах и требованиях безопасности оборота химической продукции.
Также им представили технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности химической продукции", который планируется принять в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что внешнеторговый оборот Казахстана достиг исторически максимального уровня.
10.05.2023, 13:05 32081
Товарооборот между Казахстаном и Синьцзяном планируют увеличить в 3 раза
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Пекин. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот сельхозпродукции между Казахстаном и Синьцзян-Уйгурским автономным районом может достичь 1 млрд долларов в год. Соответствующая договоренность достигнута во время встречи министра сельского хозяйства РК Ербола Карашукеева и секретаря парткома КПК СУАР КНР Ма Синжуя, сообщает пресс-служба ведомства.
В эти дни глава МСХ находится с визитом в КНР, где проводит переговоры с руководством отраслевых госорганов Китая, а также бизнес-сообществом.
На Синьцзян приходится более 40% торговли Казахстана с Китаем, по итогам 2022 года показатель составил 382 млн долларов.
На встрече Карашукеев отметил, что Казахстан придает большое значение расширению двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства и увеличению взаимных поставок сельхозпродукции. Сейчас в Китае растет спрос на потребление органической и экологически чистой сельскохозяйственной продукции.
В частности, Казахстан готов возобновить поставки замороженного мяса и начать экспортировать охлажденную мясную и рыбную продукцию, мясо птицы и субпродукты, свинину, яйца, конину и другие виды товаров. Однако экспортному потенциалу препятствуют временные ветеринарные ограничения с китайской стороны, подчеркнул министр. При этом Казахстан имеет все необходимые ресурсы для поддержания благополучия по инфекционным заболеваниям, которые отмечены экспертной миссией Всемирной организации здоровья животных.
Существующая практика обоюдных ограничений по болезням животных приводит к торговым барьерам, которые длятся годами. Думаю, настало время пересмотреть неэффективные торговые подходы и перейти к признанию регионализации наших стран, не ограничивая экспорт со всей территории, также необходимо сократить сроки согласования ветеринарных и фитосанитарных требований", - отметил глава Минсельхоза.
Он также добавил, что китайский рынок представляет огромный интерес для экспорта казахстанского зерна. На сегодняшний день имеется потенциал увеличить объемы ежегодных поставок до 1 млн тонн и выше. К списку поставляемой продукции в СУАР могут добавиться бобовые культуры, а также шрот и жмых масличных культур, что в свою очередь будет способствовать значительному увеличению объемов товарооборота между нашими странами, отметил министр.
По итогам встречи стороны договорились создать рабочую группу по вопросам развития сотрудничества в сфере АПК, в рамках которой будет осуществляться взаимодействие по всем приоритетным направлениям, в том числе по снятию барьеров во взаимной торговле между странами.
Напомним, в конце марта Касым-Жомарт Токаев обсудил реализацию важных соглашений с главой Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуем.
17-19 мая 2023 года глава Казахстана по приглашению Си Цзиньпина посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику.
Читаемое
11.05.2023, 11:20Эксперты прокомментировали обстоятельства нападения на защитников девушки в Алматы 11.05.2023, 12:0760376В DamuBala прокомментировали сообщения о дополнительном взимании денег за посещение секций 11.05.2023, 12:4955106Критика ОСИ: в Казахстане до конца года планируют принять новый закон 11.05.2023, 13:4049996В Алматы задержан находящийся в международном розыске за экономические преступления участник ОПГ 11.05.2023, 09:0443626Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 06.05.2023, 17:48314456На границе Казахстана с Кыргызстаном и Узбекистаном образовалась пробка - КНБ 07.05.2023, 09:03307106В Казахстане отмечается День защитника Отечества 06.05.2023, 13:14302306Свыше двухсот детей приняли участие в Республиканском чемпионате по робототехнике 08.05.2023, 16:33293641Офицеры Минобороны поздравили ветеранов Великой Отечественной войны 08.05.2023, 13:40285536В Алматы часть зданий на день отключат от горячей воды 06.05.2023, 17:48314456На границе Казахстана с Кыргызстаном и Узбекистаном образовалась пробка - КНБ 07.05.2023, 09:03307106В Казахстане отмечается День защитника Отечества 06.05.2023, 13:14302306Свыше двухсот детей приняли участие в Республиканском чемпионате по робототехнике 08.05.2023, 16:33293641Офицеры Минобороны поздравили ветеранов Великой Отечественной войны 08.05.2023, 13:40285536В Алматы часть зданий на день отключат от горячей воды
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Какова на Ваш взгляд должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?