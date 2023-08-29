Глава МТИ РК и секретарь парткома СУАР КНР обсудили вопросы сотрудничества
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Пекин. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Во время визита в Урумчи заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин обсудил с секретарем парткома СУАР Ма Синжуем вопросы усиления сотрудничества и преодоления возникающих барьеров, сообщает пресс-служба главы правительства.
Синьцзян является западными воротами Китая, имеет очень важное значение в реализации инициативы "Один пояс - один путь". Сейчас на территории СУАР есть 17 пунктов пропуска, из них наибольшее число - с Казахстаном. За прошлый год общий объем товарооборота СУАР составил 246 млрд юаней, рост - 57%. По темпам роста СУАР занял первое место в Китае. На страны Центральной Азии из общего объема товарооборота пришлось 119 млрд юаней, из них больше всего - на долю торговли с Казахстаном", - отметил Ма Синжуй.
Он акцентировал внимание на усилении взаимосвязанности сторон.
Все пункты пропуска возобновили работу, также регулярный авиарейс Алматы - Урумчи. Повышается эффективность грузопотока, пункт пропуска "Хоргос" уже начинает работать в режиме 24/7. Запущен зеленый коридор для пропуска сельхозпродукции. Недавно состоялся VI Китайский Синьцзянский международный фестиваль национальных танцев, где принимал участие ансамбль из Казахстана. Во время выступления был полный зал. Мастерство и искусство народных танцев является авангардом отношений между Казахстаном и Китаем. И мы будем вносить свой вклад в развитие отношение между нашими странами", - заключил секретарь парткома СУАР.
Ма Синжуй предложил углублять торгово-экономическое сотрудничество в ж/д и автоперевозках, создании новых логистических центров, увеличении числа авиарейсов, налаживании культурных обменов, создании международной бизнес-среды для привлечения предпринимателей из Казахстана, а также инвестировать в Синьцзян и наоборот.
Мы заинтересованы работать в сфере культуры и туризма, увеличивать число квот на бесплатное обучение студентов из Казахстана в Синьцзяне", - заявил Ма Синжуй.
Со своей стороны Серик Жумангарин подчеркнул, что Синьцзян - это партнер №1 в товарообороте с Китаем с долей в 40%.
Наша цель - развивать логистику. Президент Казахстана поставил перед нами задачу превратить Казахстан в логистический центр. Сейчас планируется к реализации очень важный проект - логистический терминал в Урумчи, который станет консолидатором грузов. Мы готовы участвовать в этом проекте. Во время саммита "Китай - Центральная Азия" было принято решение построить сухой порт в Сиане. А вместе с ним выстраивается логистика Казахстана не только с СУАР, но и всем Китаем. Согласен, что только с развитием железнодорожных и автопереходов ограничивать сотрудничество не надо. Нужно развивать авиа- грузооборот, пассажирооборот, электронную коммерцию. Недавно мы встречались с крупными интернет-ритейлерами, в ближайшее время АО "Казпочта" продолжит с ними переговоры для закрепления намерений через соответствующие соглашения. В области образования - на базе университета в ВКО готовимся к открытию "мастерской Лу Баня" (проект Китая по подготовке технических специалистов с использованием передовых китайских технологий)", - сообщил Серик Жумангарин.
Наиболее тесно связывающая два приграничных региона отрасль - сельское хозяйство.
Сейчас активно работаем с Hualin Group. Они посетили уже три региона в Казахстане, очень заинтересованы в скотоводстве. Эта продукция ориентирована на экспорт в Синьцзян. Также мы готовы развивать кластер овцеводства в Абайской области. Много совместных проектов в энергетике. Китайские компании участвуют в строительстве гидроэлектростанций особенно на малых реках. В Казахстане, как и в СУАР, есть большая проблема с водой для сельского хозяйства. Эта отрасль потребляет 70% от всего объема пресных вод. В СУАР очень эффективно используют воду в сельском хозяйстве. Мы просим вас поделиться вашими компетенциями и готовы принять китайских специалистов для помощи в налаживании работы наших систем орошения, сбережения, расходования и тд", - продолжил вице-премьер.
Он отметил, что для активизации сотрудничества нужно убирать барьеры, мешающие торговым отношениям.
Один из барьеров - затягивание принятия решений со стороны Главного таможенного управления Китая. Мы направили несколько приглашений для проведения аудита ветеринарной службы Казахстана и инспекции казахстанских предприятий, но до сих пор не получили ответа. На днях Всемирная организация здоровья животных рекомендовала подтвердить статус 5 юго-восточных зон Казахстана свободных от ящура с вакцинацией. Надеемся с вашей помощью открыть доступ казахстанской мясной продукции на рынок Китая. Также просим содействия в ускорении получения ответа от ГТУ в отношении заключения контракта на поставку оборудования для ветлаборатории в ВКО", - сказал С. Жумангарин.
По итогам встречи стороны решили подготовить карту барьеров в совместной торговле для работы над их устранением.
Ранее сообщалось, что с 17 по 21 августа в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР проходит международная выставка "Китай - Евразия": товары и торговля". В выставочном центре представлена продукция 40 казахстанских товаропроизводителей.
CITIC GROUP уже заинтересован в инвестировании в сельское хозяйство Казахстана.