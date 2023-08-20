Казахстанские компании представили свою продукцию на выставке в Урумчи

По итогам 2022 года взаимная торговля РК и КНР достигла рекордных $24,1 млрд

Фото: primeminister.kz

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Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С 17 по 21 августа в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР проходит международная выставка "Китай - Евразия": товары и торговля". В выставочном центре представлена продукция 40 казахстанских товаропроизводителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.





Синьцзян - это золотой коридор экономического пояса Великого шелкового пути. С июля прошлого года Китай обозначил четкие направления развития и курс открытости в отношении стран Запада. Мы приглашаем всех желающих совместно создавать новые платформы сотрудничества в сферах торговли, промышленности. Мы нацелены на сотрудничество со странами всего мира, особенно Центральной Азии", - сказал член Политбюро ЦК КПК, секретарь парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая СУАР Ма Синжуй.





Вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин в своем выступлении подчеркнул приоритетность китайского рынка для казахстанской продукции.





Казахстан и Китай объединяет совместная история, историческая общность которой создавалась нашими предками. Это был путь мира, добрососедства, торговли, обмена культурными связями. И мы, потомки людей, кто начал эту грандиозную работу, должны достойно ее продолжить и передать новому поколению", - заявил он.





По словам Жумангарина, Казахстан поддерживает инициативу председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс - один путь", объявленную в Астане 10 лет назад.





Лидеры наших стран в марте этого года в Сиане объявили начало новому "золотому 30-летию" взаимодействия и дружбы между нашими народами. Поставили перед нами задачу довести в ближайшие годы товарооборот до $40 млрд. Уверен, эта задача выполнима, по итогам 2022 года взаимная торговля достигла рекордных 24,1 млрд, а по итогам первого полугодия - $13,6 млрд. И самая большая доля в общем товарообороте свыше 40% приходится на Синьцзян", - отметил вице-премьер.





Новый импульс расширению взаимоотношений с СУАР придал визит Ма Синжуя в Алматы, где в марте состоялся ІІ дружественный диалог приграничного сотрудничества РК - (СУАР) КНР. На этом форуме были заключены побратимские соглашения между регионами РК и КНР, а также коммерческие документы на сумму $565,4 млн.





Сегодня казахстанское аграрное ведомство прорабатывает возможность согласования ветеринарных и фитосанитарных требований на экспорт в Китай еще 11 видов продукции АПК. Это картофель, свекловичный жом, рапс, овсяные хлопья и крупы, кобылье молоко, мясо птицы и птицеводческая продукция, конина, охлажденная говядина, баранина и свинина.





С мая 2023 года на базе генерального консульства Казахстана в Сиане действует шоу-рум казахстанской продукции. Здесь представлены товары 25 компаний.





На международной выставке "Китай - Евразия" в Урумчи участвуют более 40 казахстанских компаний. На стенде национального павильона выставлены макаронные изделия, масложировая продукция, кондитерские изделия, джемы и мармелады, мед, напитки и винно-водочная продукция, крупы и отруби, текстильные и ювелирные изделия, мороженое. Помимо казахстанского на выставке представлены павильоны Европы, Пакистана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран.