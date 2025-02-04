Годовая инфляция в Казахстане составила почти 9%

Цены на компьютерную и бытовую технику, а также на овощи выросли почти на 50%, также на 30-40% подорожали коммунальные услуги

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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Годовая инфляция в Республике Казахстан составила в годовом исчислении 8,9%. Цены на платные услуги повысились на 13,8%, непродовольственные товары - на 8,4%, продовольственные товары - на 5,8%, сообщает Бюро национальной статистики РК.





В январе 2025 года месячный индекс потребительских цен составил 1,1%. Цены на продовольственные товары повысились на 1,4%, платные услуги - на 1,1%, непродовольственные товары - на 0,6%", - говорится в релизе.





Из продуктов питания цены на картофель выросли на 16,4%, капусту - на 8,8%, чеснок - на 6,4%, огурцы - на 5,4%, виноград - на 4,1%, перец сладкий - на 3,9%, помидоры - на 3,5%, масло сливочное - на 4,1%, масло подсолнечное - на 3,9%, сельдь соленую - на 3,4%. Снижение цен отмечено на гречневую крупу на 1,5%, апельсины - на 0,8%, рис - на 0,6%.





В сфере жилищно-коммунальных услуг повысилась оплата за домофон на 4,1%, содержание жилья - на 2,5%, тарифы на отопление центральное - на 2,2%, горячую воду - на 1,7%, электроэнергию - на 1%. Услуги по отправке посылок подорожали на 17,7%, услуги автострахования, нотариуса - по 6,5%.





Также выросли в цене бытовые приборы - на 3,9%, автомобили - на 2,4%, текстильные изделия, посуда - по 0,8%.





Самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Атырауской области на 2,2%, самая низкая - в Алматы и Туркестанской области - 0,7%", - сообщает БНС.





Цены на продовольственные товары больше всех выросли в Жамбылской области - на 2,1%, на непродовольственные товары - в Западно-Казахстанской области (на 1,5%), на платные услуги - в Атырауской области (на 5,5%).





Тарифы на холодную воду за год повысились на 43,2%, водоотведение - на 26,1%, центральное отопление - на 23,1%, горячую воду - по 21,3%, электроэнергию - на 18,9%, вывоз мусора - на 10,3%.





Услуги сотовой связи подорожали на 27%, железнодорожного пассажирского транспорта - на 18,6%, отправка посылок - на 17,7%, услуги медицинских лабораторий и диагностических исследований - на 17,4%. Цены на ноутбук возросли на 66,2%, кухонную плиту - на 55,9%, планшет - на 45,9%. Повышение цен отмечено на корвалол на 30,7%, канефрон - на 27,9%, ацикловир - на 18%. Картофель подорожал на 59,3%, лук репчатый - на 25,1%, масло оливковое - на 21,7%, чеснок, перец сладкий - по 15,4%. Напротив, в годовом выражении подешевела крупа гречневая на 21,6%, лимоны - на 6,9%, виноград - на 4,6%, морковь - на 5,3%", - говорится в информации.



