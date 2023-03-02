01.03.2023, 12:44 27466
Хлеб в Казахстане подорожал на 19% за год
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В годовом выражении по итогам января ржано-пшеничный хлеб подорожал на 26,5%, до 435 тенге за килограмм, пшеничный хлеб из муки высшего сорта - на 27,8%, до 348 тенге, из муки первого сорта - на 13,9%, до 196 тенге.
В годовой динамике сильнее всего рост цен на хлеб ощутили жители Улытауской области: сразу на 50,8%. В тройку антилидеров также попали Акмолинская и Мангистауская области. Наименьшее удорожание - на 9,9% было зафиксировано в Атырауской области, сообщает energyprom.kz.
Наибольший рост цен на ржано-пшеничный хлеб наблюдался в Костанайской области, на пшеничный хлеб из муки высшего сорта - в Мангистауской, из муки первого сорта - в Улытауской области.
Среди крупных городов страны ржано-пшеничный хлеб дороже всего стоил в Петропавловске, пшеничный из муки высшего сорта - в Караганде, из муки первого сорта - в Конаеве. Самая низкая цена на ржано-пшеничный хлеб была зафиксирована в Уральске, на пшеничный хлеб из муки высшего сорта - в Атырау, из муки первого сорта - в Актобе.
По информации аналитиков, в январе текущего года в РК произвели 42,5 тысячи тонн хлеба - на 2,3% больше, чем годом ранее.
Самые большие объемы производства были отмечены в Туркестанской области: 10,2 тысячи тонн, минус 0,9% за год. На этот регион пришлось 23,9% всего выпуска по стране. На второй и третьей строчках оказались Алматы (4,5 тысячи тонн, плюс 13,2%) и Актюбинская область (4,4 тысячи тонн). Меньше всего хлеба - всего 401 тонну произвели в Улытауской области.
В целом за январь-декабрь в стране произвели 518,6 тысячи тонн свежего хлеба - на 1,6% меньше, чем годом ранее.
Уточняется, что наибольшие объемы выпуска пришлись на пшеничный хлеб: 31,6 тысячи тонн - практически столько же, сколько и годом ранее.
В то же время производство ржаного хлеба выросло на 18,2%, до 1,9 тысячи тонн, ржано-пшеничного и пшенично-ржаного - на 2,9%, до 1,1 тысячи тонн, диетического - на 47,3%, до 81 тонны, булочных изделий - на 18%, до 2,8 тысячи тонн, прочего хлеба - на 3,6%, до 5 тысяч тонн.
Как сообщалось ранее, продукты в РК подорожали на 26% за год.
новости по теме
02.03.2023, 15:48 5256
Пропускная способность КТК превысила 72 млн тонн нефти в год
В 2022 году КТК отгрузил на морском терминале 58,7 млн тонн нефти, а общий объем нефти, поставленной по нефтепроводу с момента ввода в эксплуатацию, превысил 823 млн тонн
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) нарастил пропускную способность до 72,5 млн тонн нефти в год с территории Казахстана, сообщил на заседании управляющих органов КТК генеральный директор консорциума Николай Горбань.
По его словам, в 2022 году КТК отгрузил на морском терминале 58,7 млн тонн нефти, а общий объем нефти, поставленной по нефтепроводу с момента ввода в эксплуатацию, превысил 823 млн тонн.
Уже введенные в строй объекты на НПС "Тенгиз" и НПС "Астраханская" подготовили консорциум к приему дополнительных объемов сырья от грузоотправителей. Механическая способность трубопроводной системы КТК впервые достигла 72,5 млн тонн по территории Казахстана и 81,5 млн тонн по территории РФ", - сообщил глава КТК.
Горбань также сообщил, что консорциум достиг всех целевых показателей по отсутствию травматизма.
Напомним, 19 февраля из-за сильного шторма на морском терминале КТК была приостановлена отгрузка нефти. Через три дня, после нормализации погодных условий, перевалку нефти удалось восстановить.
02.03.2023, 12:41 9586
Минфин ожидает снижения цен из-за падения доллара
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев рассказал, какое влияние на цены оказывает снижение курса доллара, передает корреспондент агентства.
В основном когда курс доллара растет, растут цены на импортируемые товары. В этой связи (при снижении курса доллара. - Прим. редакции) мы ожидаем, что на импортируемые товары будет постепенное снижение", - сказал Жамаубаев.
По его словам, ожидается постепенное снижение инфляции.
Думаю, через 2-3 месяца на спад пойдет. И мы уже в уточненном бюджете отразили уровень инфляции в пределах 7,5-9,5%. Мы будем таргетировать данный уровень и в целом ожидаем снижение цен", - заключил министр.
Напомним, по итогам февраля годовая инфляция составила 21,3%. В феврале тенге укрепился на 3,2 до 445,66 тенге за доллар США.
$1 = 442,11 тенге.
02.03.2023, 12:04 12316
Более 80% экспорта казахстанской нефти пришлось на КТК
Фото: t.me/samrukazynaofficial
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Более 80% экспорта пришлось на нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает пресс-служба фонда "Самрук-Казына".
Как рассказали в фонде, по нефтепроводу КТК сырье доходит до порта Новороссийска, а затем перегружается на нефтетанкеры и поставляется по странам. Среди крупных потребителей - Италия, Нидерланды, Франция.
Около 13% экспорта проходит по нефтепроводу Атырау - Самара, а затем поступает в нефтепроводную систему российской "Транснефти". Так сырье доходит, в частности, до балтийского порта Усть-Луга, где перегружается на танкеры и идет далее в Европу", - отметили в пресс-службе.
Также перспективным является маршрут в Азербайджан через Каспийское море, а затем по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан до турецкого нефтяного терминала в Средиземном море. Там сырье также перегружают на танкеры и поставляют по миру. В 2022 году на этот маршрут пришлось 3,6% экспорта.
Что касается поставок нефти в Германию по сухопутному маршруту, в фонде отметили, что это новый путь экспорта казахстанской нефти. По итогам 2022 года его общий объем составил 64,3 млн тонн.
Напомним, в марте "КазТрансОйл" планирует осуществить транзит 20 тысяч тонн казахстанской нефти в Германию.
В конце февраля "КазТрансОйл" сообщила о сдаче 20 тысяч тонн казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов российской "Транснефти".
02.03.2023, 10:25 14281
Парламент РК одобрил применение розничного налога Дополнено
Также принят протокол, предусматривающий отсрочку уплаты НДС налогоплательщиками - резидентами свободных (специальных, особых) экономических зон РФ по товарам стран ЕАЭС, импортированным в СЭЗ Российской Федерации
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената на пленарном заседании одобрили поправки в Налоговый кодекс Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
В ходе обсуждения законопроекта и подготовки его ко второму чтению возникла необходимость внесения изменений и дополнений в проект закона.
1. Касательно специального налогового режима по розничному налогу:
- восстановление действие главы Налогового кодекса по розничному налогу;
- предоставление возможности применения режима с 1 января 2023 года;
- расширение перечня видов деятельности (не только сфера общепита, а перечень, определяемый постановлением правительства);
- бессрочность действия режима розничного налога;
- снижение налоговой ставки с 6% до 4%;
- наделение маслихатов правом по снижению ставки розничного налога на 50%, то есть с 4% до 2%;
- установление ставки в размере 8% по доходам, полученным от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг юридическим лицам;
- для применения указанных дифференцированных ставок налога налогоплательщики должны будут вести раздельный налоговый учет.
- установление критериев для применения этого специального налогового режима: среднесписочная численность работников не более 200 человек, доход за год не выше 600 тысяч МРП.
2. Касательно стрессовых активов банков и микрофинансовых организаций.
Включение частных инвесторов в список покупателей стрессовых активов предусматривает распространение на инвесторов-резидентов налогового режима, предусматривающего уплату налогов по кассовому методу, то есть с положительной разницы между суммой, уплаченной заемщиком, и покупной ценой права требования по займу (микрокредиту) в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 2 статьи 233 Налогового кодекса.
Для инвесторов-нерезидентов в настоящее время Налоговым кодексом предусмотрен отдельный порядок налогообложения, который предусматривает применение метода начисления и, соответственно, уплаты налога со всего дохода, включая недополученный доход, что приводит к увеличению расходов нерезидента и снижению инвестиционной привлекательности стрессовых активов.
Для выравнивания условий налогообложения между покупателями стрессовых активов резидентами и нерезидентами внесены поправки в статьи 644 и 645 Налогового кодекса, предусматривающие распространение на покупателей-нерезидентов аналогичного порядка (кассового метода) налогообложения, предусмотренного для покупателей-резидентов, а также для целей налогового администрирования определение сервисных компаний и должников (ИП и ЮЛ) в качестве налоговых агентов.
3. В соответствии с Нормативным постановлением Конституционного суда Республики Казахстан от 22 февраля 2023 года № 3 признаны не соответствующими пункту 2 статьи 13 и статье 14 Конституции Республики Казахстан положения пункта 2 статьи 610 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) в части слов "при подаче административного иска, искового заявления (заявления) по таким спорам", которые приводят к ущемлению и ограничению конституционного права каждого на судебную защиту своих прав и свобод.
Также внесены изменения в подпункт 1) пункта 1 статьи 610, в соответствии с которыми предлагается по государственным пошлинам по имущественным спорам установить верхний предел.
Так, с исков имущественного характера для физических лиц - 1% от суммы иска, но не более 10 000 МРП; для юридических лиц - 3% от суммы иска, но не более 20 000 МРП.
Кроме того, в целях исключения двойного налогообложения в случае осуществления возврата денег по договорам пенсионного аннуитета из страховой организации обратно в Единый накопительный пенсионный фонд.
Также внесен ряд изменений, корреспондирующих нормы статей законопроекта, а также связанных с правилами юридической техники.
Дополнено 02.03.2023, 12.15
Также депутаты сената одобрили закон "О ратификации протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года".
Протокол предусматривает отсрочку уплаты налога на добавленную стоимость налогоплательщиками - резидентами свободных (специальных, особых) экономических зон (далее - СЭЗ) Российской Федерации по товарам стран ЕАЭС, импортированным в СЭЗ Российской Федерации, на 180 календарных дней.
Как говорится в заключении к проекту закона, протокол позволит обеспечить достижение равных условий взимания налога на добавленную стоимость в СЭЗ Российской Федерации в отношении товаров государств - членов ЕАЭС и товаров государств, не являющихся членами ЕАЭС.
Напомним, с 1 января текущего года в стране был отменен специальный налоговый режим розничного налога для некоторых видов деятельности.
02.03.2023, 09:31 16091
В Казахстане ученые вывели новый сорт зерна
Фото: МСХ РК
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ученые научно-производственного центра зернового хозяйства имени А. И. Бараева вывели новый сорт зерна "таймас". Сорт успешно прошел государственную проверку, получил патент и теперь будет распространяться в виде приоритетных семян, передает корреспондент агентства.
Таймас" исследовался акмолинскими селекционерами последние 15 лет. В зерновом центре отмечают, что новый сорт устойчив к полеганию, засухе и бурой ржавчине. Именно ржавчинные болезни пшеницы являются одной из главных причин снижения урожайности, особенно в северных регионах страны. По технологическим показателям качества зерна "таймас" относится к сильным пшеницам с содержанием сырой клейковины в 32,3-34,5%, а белка - 15,1-15,7%", - сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.
Отмечается, что за годы изучения сорт зарекомендовал себя как высокоурожайный, с максимальным показателем в 38,5 центнера с гектара, и даже в сложном 2018 году, когда был всплеск болезней растений, он на 8 ц/га превзошел другие сорта. "Таймас" отлично подойдет для возделывания в условиях Северного Казахстана, отмечают специалисты.
Таймас" включен в госреестр селекционных достижений Казахстана. В настоящее время ведется подготовка к работам по размножению элитного вида семян.
02.03.2023, 09:26 16756
В Казахстане начался прием документов на льготное микрокредитование молодежи
Размер микрокредита может составлять до 5 млн тенге
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 марта 2023 года начался прием документов для выдачи льготных микрокредитов под 2,5% годовых, предоставляемых молодежи для реализации предпринимательских инициатив. Всего в течение 2023 года планируется выдать 5796 микрокредитов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Микрокредиты выдаются для открытия или расширения своего дела молодым людям в возрасте от 21 до 35 лет при условии наличия регистрации в качестве индивидуального предпринимателя со сроком не более 5 лет. При этом возраст участников учитывается на момент обращения с заявкой в АО "Аграрная кредитная корпорация", - уточнили в ведомстве.
Размер микрокредита может составлять до 5 млн тенге, а максимальный срок участия - от 5 лет (на любые цели) до 7 лет (для проектов в сфере животноводства).
Номинальная ставка вознаграждения - не более 2,5 % процентов годовых.
Для получателей микрокредитов предоставляется льготный период по погашению основного долга и вознаграждения, который составляет не более одной трети продолжительности срока микрокредита.
Обязательным условием является наличие залогового обеспечения. В качестве него принимается движимое (специализированная техника) и недвижимое имущество. При отсутствии залогового обеспечения возможно привлечение залогодателя (родителей, родственников и т.д.).
Для подачи заявки необходимо сдать пакет документов в филиал АО "Аграрная кредитная корпорация".
Необходимый перечень документов:
документ, удостоверяющий личность;
бизнес-план по проекту;
справка из обслуживающего банка о наличии счета;
справка о наличии ссудной задолженности, в том числе просроченной из финансовых организаций (при наличии кредитов);
документ, подтверждающий заработную плату и (или) иные доходы участника/претендента (выписка из накопительного пенсионного фонда) при наличии;
отчет об оценке имущества, предоставляемого в качестве залогового обеспечения;
документы по залогодателю и залоговому обеспечению.
Микрокредиты выдаются на любые цели за исключением:
- приобретения, строительства или ремонта жилой недвижимости (в том числе временных/постоянных жилищ для животноводов), приобретения земельных участков (с любым целевым назначением);
- приобретения ценных бумаг (портфельные инвестиции);
- производства или приобретения оружия (в том числе составные для производства оружия), наркосодержащих веществ или другого имущества, изъятого из гражданского оборота;
- организации и (или) развития игорного бизнеса;
- деятельности, связанной с террористической и любой иной деятельностью, запрещенной законодательством Республики Казахстан;
- выпуска подакцизных товаров/продукции, за исключением проектов, предусматривающих выпуск моторных транспортных средств и производство вина из винограда собственного производства, а также приобретение табачной иили алкогольной продукции;
- погашения кредиторской задолженности;
- личных потребительских целей, не связанных с ведением бизнеса.
Микрокредиты выдаются на основании решения специальной комиссии, на заседаниях которой претенденты презентуют свои бизнес-проекты.
Таким образом, решение о предоставлении микрокредита принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности проекта, который должен быть актуальным, аргументированным, экономически обоснованным, общественно значимым, жизнеспособным, с четким планом действий.
В настоящее время заявки на получение микрокредитов принимаются в следующих регионах: Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Жетысу, Абай, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Улытау, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской областях и в городе Астане. В остальных регионах прием заявок начнется в ближайшее время.
01.03.2023, 17:17 31486
В марте "КазТрансОйл" планирует осуществить транзит 20 тысяч тонн казахстанской нефти в Германию
Фактические объемы транспортировки нефти зависят от заявок нефтяных компаний
Фото: kaztransoil.kz
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - "КазТрансОйл" в марте планирует осуществить транспортировку 20 тысяч тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию, информирует пресс-служа компании.
АО "КазТрансОйл" подтверждает наличие технической возможности для транспортировки 300 тысяч тонн казахстанской нефти по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию в I квартале 2023 года, но фактические объемы транспортировки нефти зависят от заявок нефтяных компаний", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в феврале АО "КазТрансОйл" обеспечило поставку в Германию первой партии казахстанской нефти в объеме 20 тысяч тонн.
Также в декабре 2022 года АО "КазТрансОйл" направлена годовая заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию.
Данный транзит нефти будет осуществляться в рамках соответствующего соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 7 июня 2002 года", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Казахстан начал принимать нефть для экспорта в Германию.
01.03.2023, 16:19 32836
Казахстан намерен стать одним из крупнейших транспортных хабов
По прогнозам, объем мировых железнодорожных перевозок увеличится почти вдвое в ближайшие 10 лет
Фото: primeminister.kz
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан намерен стать одним из крупнейших транспортных хабов. Об этом заявил премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе встречи со старшим вице-президентом компании Wabtec Гоханом Байханом, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
По словам премьер-министра, несмотря на экономические шоки, объем мировых железнодорожных перевозок остается относительно стабильным и, согласно прогнозам, увеличится почти вдвое в ближайшие 10 лет. Учитывая это, Казахстан намерен максимально использовать свое выгодное географическое расположение и стать одним из крупнейших транспортных хабов, связывающих транзитные грузопотоки.
В частности, перспективным является развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута на фоне динамичного увеличения товарооборота между европейскими и азиатскими странами. Для этого необходимо снимать инфраструктурные ограничения, а также увеличивать парк локомотивов и морских судов.
В ходе встречи глава правительства отметил, что машиностроение является одним из наиболее перспективных секторов экономики республики. За последний год объем производства в отрасли вырос на 35%.
Мы видим большой потенциал для дальнейшего роста и развития этой сферы, что требует притока новых инвестиций и современных технологий. В этой связи мы приветствуем намерение компании Wabtec расширить свое присутствие в нашей стране", - сказал Алихан Смаилов.
В свою очередь Гохан Байхан сообщил, что компания Wabtec инвестировала средства в расширение производства на заводе по выпуску локомотивов в Астане, что позволит увеличить его мощность практически в два раза.
Кроме того, по его словам, компания продолжает работу по углублению локализации, внедрению "зеленых" инноваций, развитию сервисного обслуживания и наращиванию экспорта в другие страны региона. Wabtec также активно сотрудничает с КТЖ в вопросе цифровизации и оптимизации железнодорожных маршрутов для повышения эффективности транспортной сети Казахстана.
По итогам переговоров Алихан Смаилов отметил, что правительство готово продолжать активное взаимодействие и оказывать необходимую поддержку для реализации новых инвестиционных планов компании.
Wabtec - американская компания, образованная в результате слияния Westinghouse Air Brake Company (WABCO) и MotivePower Industries Corporation в 1999 году. Она производит продукцию для локомотивов, грузовых и пассажирских транспортных средств, а также строит современные локомотивы мощностью до 6 тысяч лошадиных сил.
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