Хлеб в Казахстане подорожал на 19% за год

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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В годовом выражении по итогам января ржано-пшеничный хлеб подорожал на 26,5%, до 435 тенге за килограмм, пшеничный хлеб из муки высшего сорта - на 27,8%, до 348 тенге, из муки первого сорта - на 13,9%, до 196 тенге.





В годовой динамике сильнее всего рост цен на хлеб ощутили жители Улытауской области: сразу на 50,8%. В тройку антилидеров также попали Акмолинская и Мангистауская области. Наименьшее удорожание - на 9,9% было зафиксировано в Атырауской области, сообщает energyprom.kz.





Наибольший рост цен на ржано-пшеничный хлеб наблюдался в Костанайской области, на пшеничный хлеб из муки высшего сорта - в Мангистауской, из муки первого сорта - в Улытауской области.





Среди крупных городов страны ржано-пшеничный хлеб дороже всего стоил в Петропавловске, пшеничный из муки высшего сорта - в Караганде, из муки первого сорта - в Конаеве. Самая низкая цена на ржано-пшеничный хлеб была зафиксирована в Уральске, на пшеничный хлеб из муки высшего сорта - в Атырау, из муки первого сорта - в Актобе.





По информации аналитиков, в январе текущего года в РК произвели 42,5 тысячи тонн хлеба - на 2,3% больше, чем годом ранее.





Самые большие объемы производства были отмечены в Туркестанской области: 10,2 тысячи тонн, минус 0,9% за год. На этот регион пришлось 23,9% всего выпуска по стране. На второй и третьей строчках оказались Алматы (4,5 тысячи тонн, плюс 13,2%) и Актюбинская область (4,4 тысячи тонн). Меньше всего хлеба - всего 401 тонну произвели в Улытауской области.





В целом за январь-декабрь в стране произвели 518,6 тысячи тонн свежего хлеба - на 1,6% меньше, чем годом ранее.





Уточняется, что наибольшие объемы выпуска пришлись на пшеничный хлеб: 31,6 тысячи тонн - практически столько же, сколько и годом ранее.





В то же время производство ржаного хлеба выросло на 18,2%, до 1,9 тысячи тонн, ржано-пшеничного и пшенично-ржаного - на 2,9%, до 1,1 тысячи тонн, диетического - на 47,3%, до 81 тонны, булочных изделий - на 18%, до 2,8 тысячи тонн, прочего хлеба - на 3,6%, до 5 тысяч тонн.



