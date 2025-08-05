Интернет-платформы будут сообщать в органы госдоходов данные о зарегистрированных физлицах

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Астана. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан разработало - Министерство финансов Республики Казахстан разработало проект приказа об утверждении правил представления интернет-платформами в органы государственных доходов сведений о физических лицах, осуществляющих услуги через данные ресурсы, передает корреспондент агентства.





Интернет-платформы будут предоставлять в налоговые органы сведения о лицах, зарегистрированных на данных ресурсах и оказывающих заказчикам услуги или выполняющих работы с использованием интернет-платформы. Правила касаются ресурсов, у которых оплата за оказанные услуги, выполненные работы не производится через саму платформу.





Как пояснили в Минфине, целью документа является обеспечения полноты и прозрачности доходов физических лиц и ИП, осуществляющих деятельность с использованием интернет-платформ. Также целью проекта является упрощение порядка исполнения налоговых обязательств и обязательств по социальным платежам исполнителями интернет-платформ.





Тем самым снижается доля неформальной занятости, повышается гражданская активность, улучшается кассовая дисциплина и воспитание правовой культуры граждан в вопросах защиты собственных интересов", - убеждены разработчики документа.





Ожидается, что реализация документа позволит:





1. Определить единые требования к порядку, срокам и форме представления операторами интернет-платформ сведений о лицах, оказывающих услуги или выполняющих работы с использованием интернет-платформ, при отсутствии оплаты через такие платформы.





2. Повысить эффективность контроля со стороны органов госдоходов за доходами физических лиц (в том числе самозанятых) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность с использованием интернет-платформ.





3. Создать правовые условия для легализации доходов физических лиц и ИП и повышения уровня добровольного соблюдения налогового законодательства.





4. Содействовать развитию добросовестной конкуренции в сфере оказания услуг и выполнения работ.





Также отмечается, что данный результат позволит снизить долю теневой экономики.