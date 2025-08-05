04.08.2025, 14:14 22601
Интернет-платформы будут сообщать в органы госдоходов данные о зарегистрированных физлицах
Меры позволят снизить долю теневой экономики
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Астана. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан разработало проект приказа об утверждении правил представления интернет-платформами в органы государственных доходов сведений о физических лицах, осуществляющих услуги через данные ресурсы, передает корреспондент агентства.
Интернет-платформы будут предоставлять в налоговые органы сведения о лицах, зарегистрированных на данных ресурсах и оказывающих заказчикам услуги или выполняющих работы с использованием интернет-платформы. Правила касаются ресурсов, у которых оплата за оказанные услуги, выполненные работы не производится через саму платформу.
Как пояснили в Минфине, целью документа является обеспечения полноты и прозрачности доходов физических лиц и ИП, осуществляющих деятельность с использованием интернет-платформ. Также целью проекта является упрощение порядка исполнения налоговых обязательств и обязательств по социальным платежам исполнителями интернет-платформ.
Тем самым снижается доля неформальной занятости, повышается гражданская активность, улучшается кассовая дисциплина и воспитание правовой культуры граждан в вопросах защиты собственных интересов", - убеждены разработчики документа.
Ожидается, что реализация документа позволит:
1. Определить единые требования к порядку, срокам и форме представления операторами интернет-платформ сведений о лицах, оказывающих услуги или выполняющих работы с использованием интернет-платформ, при отсутствии оплаты через такие платформы.
2. Повысить эффективность контроля со стороны органов госдоходов за доходами физических лиц (в том числе самозанятых) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность с использованием интернет-платформ.
3. Создать правовые условия для легализации доходов физических лиц и ИП и повышения уровня добровольного соблюдения налогового законодательства.
4. Содействовать развитию добросовестной конкуренции в сфере оказания услуг и выполнения работ.
Также отмечается, что данный результат позволит снизить долю теневой экономики.
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04.08.2025, 13:34 25426
В июле инфляция в Казахстане сохранилась на уровне 11,8%
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве Казахстана рассмотрены итоги инфляции и динамика цен на социально значимые продовольственные товары за июль, сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК.
В ходе совещания было заявлено, что в июле 2025 года годовая инфляция в Казахстане сохранилась на уровне 11,8 процента. Годовая продовольственная инфляция составила 11,2 процента. Темпы месячного роста цен на непродовольственные товары составили 0,8 процента, что на 0,1 процентного пункта ниже по сравнению с июнем. Замедление также наблюдается в сегменте платных услуг. Рост составил 14,9 процента, что на 1,2 процентного пункта ниже, чем в предыдущем месяце.
Кроме того, в июле средняя еженедельная динамика изменения цен в данном сегменте находилась на уровне ниже 0,1 процента, что подтверждает сохранение ценовой стабильности по большинству наименований. За месяц зафиксировано снижение цен по ряду позиций. Например, морковь подешевела на 9,1 процента, картофель на 7,9 процента, лук на 1,8 процента, рис на 0,6 процента, яйца на 0,1 процента. Цены на хлеб, макаронные изделия и молоко оставались стабильными.
Вместе с тем отдельные позиции продолжили демонстрировать рост: капуста за месяц подорожала на 12,3 процента, однако на последней неделе июля уже наметилась тенденция к снижению. Куриное мясо подорожало на 2,6 процента. Темпы роста цен на говядину замедлились и составили 1,4 процента, что также расценивается как стабилизирующий сигнал, несмотря на сохраняющийся устойчивый внешний спрос.
В целях регулирования ситуации на рынке подсолнечного масла достигнута договоренность с Национальной ассоциацией переработчиков масличных культур. По итогам переговоров с участием Министерства сельского хозяйства и Министерства торговли и интеграции был подписан трехсторонний меморандум, предусматривающий реализацию продукции по цене, доступной для населения.
Также в сотрудничестве с производителем "Аралтұз" достигнута предварительная договоренность о поэтапном снижении стоимости продукции. Ожидается, что соответствующие меры будут реализованы до конца текущего года.
Подводя итоги заседания, заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин поручил активизировать проведение сельскохозяйственных ярмарок в регионах страны с целью сдерживания роста цен на овощную продукцию в период пика сбора урожая. Также дано поручение организовать "зеленые коридоры" на границах с Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном для ускоренного прохождения плодоовощной продукции, что позволит усилить предложение на внутреннем рынке и снизить давление на цены.
Напомним, на прошлой неделе Нацбанк РК начал валютные интервенции после того, как курс доллара поднялся до 550 тенге.
Ранее глава Нацбанка рассказал, как решение правительства отсрочить повышение тарифов на комуслуги отразится на инфляции.
04.08.2025, 12:29 27836
Казахстан проиграл NCOC дело о штрафе за экологические нарушения
Фото: Pexels.com
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Астана. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан проиграл судебное дело о штрафе в 2,3 трлн тенге за нарушения в области охраны окружающей среды международному консорциуму "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В" - оператору Северо-Каспийского проекта по разработке нефтегазового месторождения на Кашагане, сообщает Bloomberg.
NCOC оспорил в суде иск на сумму 2,3 трлн тенге (4,2 млрд долларов США. - Прим. ред.), поданный правительством Казахстана, за сверхнормативное хранение серы на месторождении Кашаган, информирует издание.
Мы приветствуем решение апелляционного суда, которое подтверждает правильность операций NCOC по обращению с серой, которые осуществляются ответственно и в соответствии с законами Республики Казахстан, а также в соответствии с применимыми стандартами и передовой практикой", - говорится в заявлении оператора NCOC.
Как отмечает здание, "власти Казахстана добиваются увеличения доходов от разработки месторождений страны и предъявили в международный арбитраж иск партнерам по совместному предприятию на сумму более 160 миллиардов долларов в качестве компенсации ущерба".
Большая часть этой суммы отражает упущенную выгоду, а также ущерб, связанный с предполагаемыми экологическими нарушениями и коррупционными сделками", - говорится в материале Bloomberg.
Напомним, в 2023 году правительство Казахстана выдвинуло North Caspian Operating Company обвинение в хранении слишком большого количества серы на объекте.
03.08.2025, 19:05 63591
Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти
Фото: Depositphotos
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Вена. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Восемь стран ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 547 тысяч баррелей в сутки, сообщает пресс-служба организации.
Принимая во внимание устойчивые перспективы мировой экономики и текущие благоприятные рыночные показатели, отраженные в низких запасах нефти, и в соответствии с решением, принятым 5 декабря 2024 года, о начале постепенного и гибкого возврата к добровольным корректировкам на 2,2 миллиона баррелей в сутки начиная с 1 апреля 2025 года, восемь стран-участниц будет осуществлена корректировка добычи на 547 тысяч баррелей в сутки в сентябре 2025 года с требуемого уровня добычи в августе 2025 года", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность на нефтяном рынке. В частности, согласно договоренности, Казахстан сможет нарастить добычу нефти до 1,55 млн баррелей в сутки.
Напомним, Казахстан не рассматривает выхода из сделки ОПЕК+.
03.08.2025, 18:41 64791
Транспортировка газа идет в штатном режиме - Минэнерго прокомментировало информацию о повреждении газопровода Средняя Азия - Центр
Нарушений в транзите и функционировании газотранспортной инфраструктуры не зафиксировано
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики Республики Казахстан прокомментировали информацию о повреждении газопровода Средняя Азия - Центр, передает корреспондент агентства.
В связи с распространением информации об инцидентах на магистральном газопроводе Средняя Азия - Центр сообщаем, что на территории Республики Казахстан транспортировка газа осуществляется в штатном режиме. Нарушений в транзите и функционировании газотранспортной инфраструктуры не зафиксировано", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве заверили, что поставки природного газа в направлении Узбекистана через территорию Казахстана выполняются согласно установленным объемам и графикам.
Как отмечает "Sputnik Ближнее зарубежье", Минэнерго Узбекистана также опровергло информацию о повреждении газопровода.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что на территории в Волгоградской газопровод вышел из строя после взрывов.
02.08.2025, 15:53 106281
Казахстан экспортировал 12,4 млн тонн зерна и муки
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Экспорт казахстанского зерна и муки демонстрирует положительную динамику. По данным КТЖ, с сентября 2024 года по июль 2025 года экспортировано 12,4 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, что на 34% выше аналогичного периода 2023/2024 года (9,3 млн тонн), сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.
Отмечается, что значительно увеличены поставки зерна и муки нового урожая в Узбекистан на 28,2% (с 3384 тыс. тонн до 4338 тыс. тонн), Таджикистан на 39,2% (с 1039 тыс. тонн до 1446 тыс. тонн), Кыргызстан в 2,5 раза (с 156 тыс. тонн до 398 тыс. тонн), Иран в 17,3 раза (с 56 тыс. тонн до 974 тыс. тонн), Азербайджан в 120 раз (с 6 тыс. тонн до 723 тыс. тонн).
По данным МСХ, ключевым достижением сезона 2024-2025 годов стало расширение географии экспорта зерновых культур за счет выхода на новые рынки. Казахстан впервые начал поставки в некоторые европейские страны, которые ранее не входили в список импортеров зерна: Бельгию, Польшу, Португалию, Норвегию и Великобританию.
Активный интерес к казахстанской продукции проявляют покупатели из ОАЭ, Вьетнама и стран Северной Африки. Только по линии национального зернового оператора АО "НК "Продкорпорация" в Северную Африку (Марокко) и Вьетнам было отправлено на экспорт порядка 60 тыс. тонн и 15 тыс. тонн пшеницы соответственно", - уточнили в ведомстве.
Кроме того, казахстанские зерноотправители возобновили поставки в Азербайджан, Грузию и Турцию, прерванные в течение последних пяти лет. Значительно увеличился экспорт твердой пшеницы в Италию.
02.08.2025, 13:20 112006
Создать единую цифровую платформу аграрной торговли ШОС предложил Казахстан
Фото: МСХ РК
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Пекин. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году 69% внешнеторгового оборота агропродукции Казахстана пришлись на страны ШОС, что отражает высокий уровень взаимосвязанности и потенциал дальнейшего наращивания кооперации. Об этом заявил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы в ходе X совещания министров сельского хозяйства государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Пекине, сообщает пресс-служба МСХ РК.
Мы рассматриваем агросферу как пространство стратегического партнерства, а не конкуренции. Казахстан готов внести активный вклад в формирование единого аграрного пространства, основанного на принципах доверия, координации и взаимодополняемости", - сказал Ермек Кенжеханулы.
Он отметил, что в условиях глобальных вызовов сельское хозяйство приобретает ключевое значение для обеспечения устойчивости и продовольственной безопасности на пространстве ШОС.
В этой связи предложено создание единой цифровой платформы аграрной торговли ШОС, включающей механизмы электронной сертификации, логистического мониторинга и отслеживания происхождения продукции. Не менее важным направлением остается активизация научного сотрудничества в области селекции, семеноводства и аграрных НИОКР, включая учреждение координационного центра, проведение совместных исследований и образовательных программ.
Гармонизация технических регламентов и фитосанитарных стандартов, по мнению казахстанской стороны, также является важным условием расширения взаимной торговли и устранения нетарифных барьеров.
По итогам совещания был подписан протокол десятого заседания министров сельского хозяйства государств - членов ШОС, зафиксировавший готовность стран к расширению аграрного взаимодействия.
Как сообщалось ранее, в Китае встретились главы фитосанитарных ведомств государств ШОС.
01.08.2025, 18:00 144246
США ввели пошлины в 25% для Казахстана: в Минторговли сделали заявление
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан сделало заявление после введения Соединенными Штатами Америки 25-процентной импортной пошлины на казахстанскую продукцию, поставляемую на американский рынок, передает корреспондент агентства.
Казахстан продолжает переговоры по вопросу введения дополнительных тарифов со стороны США. В рамках этого процесса в июне состоялась двусторонняя встреча с участием представителей Министерства торговли и интеграции РК. Казахстан направил США официальное предложение, охватывающее развитие взаимовыгодного торгового сотрудничества, сохранение устойчивых поставок и обеспечение справедливых условий доступа на рынки, учитывая положения указа президента Трампа от 2 апреля 2025 года и его последующие изменения", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что обе стороны продолжают обсуждение представленных предложений в рамках расширенного двустороннего диалога по торгово-экономическим вопросам.
Казахстан настроен на конструктивное взаимодействие, американская сторона подтверждает готовность к дальнейшему диалогу. Это сохраняет возможность продолжения переговоров и выработки взаимоприемлемых решений, учитывающих интересы обеих стран", - добавили в Минторговли.
В ведомстве напомнили, что введенные тарифные меры затрагивают лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США, тогда как оставшиеся 95,2% казахстанских поставок останутся вне действия новых пошлин.
Казахстан экспортирует в США такую продукцию, как нефть, уран, серебро, ферросплавы, тантал, титан, бериллий и другие виды. Основная часть поставок не подпадает под новые тарифы и продолжит экспортироваться без ограничений. Под действие новых пошлин подпадают фосфор, ферросиллиций, линзы, пшеничная клейковина, нитрат аммония", - уточнили в пресс-службе.
Напомним, США с 1 августа вводят 25-процентную импортную пошлину на казахстанскую продукцию.
01.08.2025, 17:11 127596
В Казахстане 2,7 млн га сельхозугодий обработали против саранчи
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 2,7 млн га сельскохозяйственных угодий обработали против саранчи, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.
Организация своевременной и качественной борьбы с саранчовыми вредителями является одним из приоритетных направлений в обеспечении продовольственной безопасности страны. Защитные мероприятия по борьбе со стадными саранчовыми вредителями проведены на площади 2,7 млн га, что на 400 тысяч га меньше по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день обработки полностью завершены во всех регионах", - сообщил в ходе брифинга на площадке СЦК заместитель председателя КГИ в АПК Саят Сакмолдин.
По данным министерства, для повышения эффективности мониторинга в обследованиях было задействовано 4625 специалистов - в два раза больше, чем в прошлом году.
Все препараты, использованные в ходе обработок, соответствуют требованиям безопасности и обладают высокой биологической эффективностью", - заверили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Кыргызстан совместно обследуют приграничные территории для выявления саранчи.
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